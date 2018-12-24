台股盤後－中小型股逆揚 量能退潮 排除補班日創今年最低量

台股今 (24) 日在 9600 點大關附近游走，不過外資放假，成交量能低迷，盤面上僅以題材個股表現為主，散熱模組、風力發電概念股等中小型股逆勢抗跌，而矽晶圓為弱勢族群，終場加權指數小跌 6.46 點，收在 9639.7 點，成交值不到 700 億元，僅有 681.6 億元，若不算今年周六補班日的低量，今天量能創下今年最低量。

歐美聖誕假期起跑，外資放假，台股今天小幅開高後翻黑，但櫃買指數表現優於大盤，上漲 0.31 大點、漲幅 0.25%，收在 124.08 點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲 0.89%、食品股跌 0.42%、塑化股跌 0.26%、紡織股跌 0.04%、機電股漲 0.11%、造紙股漲 0.09%、營建股平盤、金融股漲 0.01%。

不過雖然外資休假，但蘋概三王中的大立光還是以小漲 0.93%、收在 3270 元，收復 5 日線；鴻海也逆揚 0.71%，收在 71.4 元，來到 5 日線、10 日線糾結區；只有台積電下跌 0.68%，收在 220 元。

今天盤面上焦點落在中小型股，包括散熱模組的憾訊亮燈漲停，協禧、力致、雙鴻等上漲 6%，超眾、泰碩也上漲 5%; 風力發電概念股的樂士、亞力上漲 4%，東元、世紀鋼、信邦等上漲 3%。

矽晶圓族群則因為矽晶圓需求減、價格看跌，成為弱勢股，包括綠能再苦吞一根跌停，尚志跌超過 7%，中美晶、台勝科、環球晶都相對疲弱。

整體來說，歐美地區過聖誕節，日本天皇誕辰補假，港股今天也休半天，許多國家皆休市的情形下，台股量能也明顯退潮，雖然比上周六補班日的 385 億元大舉增加，但是補班日低量在預料之中，今天的 681 億元，若排除上周六補班的特例，已低於今年 11/23 常態日的 775 億元，成為今年最低量，預期本周都將維持量縮整理格局。