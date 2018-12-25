盤前財經大事搶先讀2018年12月25日

今日操盤前瞻

台灣六都市長就職

港股、歐美股耶誕節休市

法說會：怡華、得力、鈺德、晶宏、鈺緯、柏承

增資股上市：天鈺、信驊、鋐寶科技

向庫克提聖誕願望單 分析師：這 10 件事情可挽救蘋果股價

雖然近幾個月蘋果 (AAPL-US) 股價像自由落體般下墜，但券商 Wedbush Securities 仍相信來年蘋果還有很多事可以導正股價。該券商分析師 Daniel Ives 重申蘋果股價評級為「優於大盤」，12 個月的目標價是 275 美元，主張 iPhone 生態系統和服務業之價值。閱讀全文...

Nasdaq 淪陷後 S&P500 正式進入熊市

S&P 500 指數現在正處於熊市中。週一 (24 日) S&P 500 下跌 2.71%，或 65.52 點，跌破 2400 點至 2351.1 點，處於 2017 年 4 月以來的最低水平。該指數在收盤時陷入熊市，從 9 月盤中高點的 2940.91 點下跌超過 20%。閱讀全文...

受薪階級有福！財政部釋兩大減稅利多紅包 估約 150 萬戶受惠

納稅人權益保護法上路將屆滿週年，財政部釋出「綜所稅減稅利多」，包括：一、將基本生活費從現行的 16.6 萬提高到 17.1 萬，二、綜所稅基本生活費課稅計算納入教育費、儲蓄與身心障礙扣除額，並排除「薪資所得特別扣除額」。閱讀全文...

〈金管會立院備詢〉銀行禁用華為產品？八大行庫中這 4 家被查到有使用

華為事件延燒，立委之前要求台灣銀行業的資訊設備不能用華為等「中國製」的資安設備，昨 (24) 日立委更進一步公布，八大公股行庫中，包括台銀、合庫、一銀、彰銀等四家銀行都有使用華為產品，對此，金管會主委顧立雄表示，公、民營的「核心主機」都沒有使用華為產品，但若資安設備涉及「敏感性資訊」(例如：個資)，就要落實資安控管。閱讀全文...

群聯與紫光存儲簽戰略合作協定 將全面深化合作

控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 昨 (24) 日在北京與紫光存儲簽署戰略合作協定，宣布雙方將在存儲產品供應鏈、產品設計、代工生產等領域，全面深化合作，建立密切合作夥伴關係，充分發揮各自優勢，共同促進雙方業務發展與產品延伸，實現生態共贏。閱讀全文...