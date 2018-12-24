為何川普不惜代價一定要修邊境牆？因為他知道時間不多了

美國總統川普為了 50 億美元美墨邊境牆預算，不惜讓政府關門，是有民意基礎的。據彭博援引 12 月中旬進行的 Quinnipiac 調查顯示，儘管 54％的美國選民反對修建美墨邊境牆，但 86％的共和黨人贊成這樣做。

川普希望在 1 月 3 日民主黨入主眾議院之前，利用共和黨掌控參眾兩院的優勢，搶時間通過建牆預算。為此，川普已經放話不惜讓政府關門。為何這堵邊境牆如此重要？因為邊境牆事關移民問題，而移民問題對川普 2020 年能否連任總統至關重要。

移民是美國繁榮的重要因素，但也被認為是美國嚴重社會問題的根源。不受控制的移民，衍生了一系列複雜的問題：失業、犯罪、毒品泛濫…… 支持川普的選民對社會墮落現象深惡痛絕，對遭受的經濟不公待遇極度不滿，川普能當選，正是因為有這個社會基礎。

更關鍵的是，隨著移民的不斷湧入，非西班牙裔白人在美國總人口的比例不斷下降，預計到 2050 年將低於 50%，民族、種族融合產生了嚴重的身份認同危機，「我們是誰」是未來美國社會必須要回答的問題，尤其是共和黨的核心支持者。

2016 年，13% 的選民將身份認同危機列為首要關切的問題，到了 2018 年中期選舉這一比例上升到 23%，幫助共和黨在印第安納州、密蘇里州和北達科他州的參議員選舉中獲勝。

如果川普不能履行建牆承諾，連任前景將受影響。彭博社援引克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學教授 Jack Pitney 說，對於川普的支持者來說，這堵牆是有形的，可以隔絕的犯罪、毒品和廉價勞動力。

但是，在 11 月中期選舉中，川普希望借拉美北上的非法移民——「大篷車」來吸引選票，並沒有達到預期。

當初，川普靠着總共 80000 票普選票的優勢，贏得了賓夕法尼亞州、威斯康星州和密歇根州的選舉人票，但是，這一次民主黨人在這三個州的參議員和州長選舉中獲勝，還獲得了多個眾議院席位。民主黨主攻郊區和種族多樣化的眾議院選區，重新奪回眾議院的控制權。

對於川普來說，拿到預算修好美墨邊境牆，是 2020 年大選獲勝的重要前提。一來，是為了防止更多的移民湧入，這些移民一般而言不會是川普的基本盤；二來，履行選舉承諾，鞏固支持者。

同時，川普還希望在 2020 人口普查中加入國籍問題，這是 70 年來首次，川普政府這一舉動，已經遭到數十個州和城市的反對。

這一調查將可能導致無證移民及其親屬因此避填普查表格，以免被聯邦政府獲取他們並非美國公民的資料。如果這些移民都迴避人口普查，共和黨將獲得更大的政治好處，將政治權力轉給了更偏遠、歷史上更保守的地區（這些地區主要支持共和黨）。結果就是，像加州和佛州等移民人口越來越多的州，其國會席位數反而會減少。

所以，無論是修建邊境牆還是人口普查中加入國籍調查，核心還是選票，川普剩下的兩年任期里儘可能為連任增加勝算，鞏固自己的基本盤，同時減少對手的選票，這堵牆至關重要。