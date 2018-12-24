威剛成立車電中心 高毛利率事業推進成長動能

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 看好全球車聯網市場成長潛能，今 (24) 日宣布成立「車電事業中心」，並延攬台灣車電控制元件 (ECU) 廠商「永盛車電」核心團隊加入，該中心技術與研發團隊主管，將由永盛車電總經理柯盛泰擔綱，加速威剛開發車電新專案及驗證流程，預期在高毛利率事業布局漸趨成熟下，整體營運效益將穩步墊高。

威剛董事長陳立白指出，隨著科技發展快速成熟，ADAS、通訊、資訊娛樂等新需求，逐漸成為新車基本配備，車載電子市場也高速起飛。汽車電子系統目前已占整車約 4 成造車費用，預估 2030 年將達 5 成，而全球前三大 ECU 供應商分別為 Bosch、Continental 與 Denso，全年 ECU 產值高達上千億歐元。

陳立白表示，經過長時間研發與送樣驗證，目前威剛的車用儲存裝置及人車介面裝置，已成功打入美、日、韓等大型車廠的合格供應商行列。此次成功整合永盛團隊於 ECU 領域長期累積的研發實力及開發經驗，將有助威剛即時滿足新興市場及不同客戶的客製化需求，並為未來威剛整合「記憶體」、「車電」及「車聯網」，打下堅實基礎。

威剛指出，目前全球車聯網市場逐漸成形，尤其印度、東協、拉丁美洲、及非洲等新興市場的車電應用在地化需求蓬勃發展，客製化市場成長潛能可期，而台灣汽車電子供應鏈實力在全球車聯網市場持續擴張，永盛車電本業為 ECU 測試，自 2005 年成立至今，一直以台灣車電小尖兵為目標。

直到 2015 年，永盛開始接受客製化需求，使用 16～32bit 單晶片系統，開發如 CAN BUS 或 LIN BUS 車身相關控制產品，客戶也不乏國內外知名上市公司，延攬其團隊後，有助於威剛提升車載系統整合技術優勢，並在新興車電市場搶占先機。