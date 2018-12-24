威剛成立車電事業中心 受惠高毛利事業加持 營運績效可望逐步墊高

看好全球車聯網市場成長潛能，記憶體模組大廠威剛 (3260) 今(24)日宣布成立「車電事業中心」，並延攬台灣車電控制元件 (ECU) 領導廠商「永盛車電」核心團隊加入，威剛「車電事業中心」的技術和研發團隊主管將由永盛車電總經理柯盛泰擔綱，加速威剛開發車電新專案及驗證流程，透過搶進車電市場，威剛將受惠於高毛利率事業布局漸趨成熟，整體營運效益穩步墊高。威剛董事長陳立白表示，隨著科技發展快速成熟，ADAS、通訊、資訊娛樂等新需求逐漸成為新車基本配備，車載電子的市場也高速起飛。汽車電子系統目前已占整車約 40% 造車費用，預估 2030 年將會達到 50%。全球前三大 ECU 供應商分別是 Bosch、Continental、Denso，全年 ECU 產值則高達上千億歐元。經過長時間的研發與送樣驗證，目前威剛的車用儲存裝置及人車介面裝置已成功打入美、日、韓等大型車廠的合格供應商行列。此次成功整合永盛團隊於 ECU 領域長期累積的研發實力及開發經驗，將有助於威剛即時滿足新興市場及不同客戶的客製化需求，提供客戶更多樣化服務，並為未來威剛整合「記憶體」、「車電」及「車聯網」打下堅實基礎。



全球車聯網市場漸趨成形，尤其是印度、東協、拉丁美洲及非洲等新興市場的車電應用在地化需求蓬勃發展，客製化市場成長潛能不可限量。台灣汽車電子供應鏈實力在全球車聯網市場持續擴張，永盛車電本業為台灣知名汽車 ECU 測試企業，自 2005 年成立至今一直以台灣車電小尖兵為目標，2015 年開始接受客製化需求，使用 16～32bit 單晶片系統開發如 CAN BUS 或 LIN BUS 車身相關控制產品，客戶不乏國內外知名上市公司，有助於威剛提升車載系統整合技術優勢，並強化公司於新興車電市場搶占先機的致勝戰力。