山林水上市首次市場籌資現增案 訂每股53.6元溢價發行

致力發展為「全方位環境工程公司」的業者山林水 (8473-TW) ，上市以來首次市場籌資案，包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 5 億元、辦理現金增資發行 560 萬股，今 (24) 日敲定以每股 53.6 元溢價發行，合計將募集約 8 億元。

山林水這兩項市場籌資案，主辦券商均為兆豐證券，而現增案由全體股東會依持股比例認購，將在明年 1 月 3 日除權交易，預計在 1 月 23 日完成募集。籌資用途充實營運資金及償還金融機構借款。

山林水第 3 季稅後純益 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益為 0.72 元；累計前 3 季稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益為 2.17 元。

山林水認為，前 3 季獲利較去年衰退，主要是受水處理工程專案獲利減少，及旗下子公司東山林、綠山林 5 年免稅到期，還有營所稅率自 17% 提高至 20% 影響。雖然承攬政府工程標案帶動營收成長，但初期利潤較低，獲利不會與營收等比成長，隨著公司的規模及技術口碑累積，對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。

山林水目前並朝循環經濟經營模式邁進，除水務工程，近年也跨足污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電市場，其中，山林水子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案，日前已完工並開始試營運，正式跨入生質能源市場。