【安聯投信】避險性債券 逆勢走揚



美國聯邦公開市場委員會（FOMC）上周召開 12 月會議，如市場般預期地宣布升息一碼，維持漸進升息立場、但暗示 2019 年升息次數將從 3 次降為 2 次，並將長期利率目標由 3.0% 下調至 2.8%，主要反映通膨降溫，此消息使美國公債殖利率單周下降 8 個基本點收在 2.81%；聯準會（Fed）升息方向不變，雖然力道比起先前有所趨緩，但仍無法平息市場不安的情緒，導致風險性資產多數下跌，連帶影響高收益債的表現；反觀避險性債券與先前跌幅較重的新興債則逆勢上漲。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，全球投資級公司債當周上漲 0.47%，其中美國投資級債上漲 0.58%；歐洲投資級債則上漲 0.15%。

胡韡耀認為，Fed 立場轉趨溫和並保留彈性空間，因此利率風險相對有限，然而，投資級債利息保障倍數下滑、槓桿水準偏高，須留意基本面轉差所帶來之影響；一旦利率風險出現，現有債券收益吸引力下降，導致價格下跌的風險，存續期間越長，風險越高；投資人選擇「多元信用債策略」，以整體投資組合 2 到 4 年的存續期間為目標，可降低利率風險帶來的衝擊。

針對高收益債後市，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，受到油價單周下跌 10%，股市單周下跌近 7% 的風險趨避氣氛所影響，高收益債難逃同步下跌的命運，全球高收益債指數當周下跌 1.23%，利差放寬 43 點收在 519 點，為近 2 年首次站到 500 點之上的水位；美高收下跌 2.03%，歐高收下跌 0.23%。

但漢遠指出，根據摩根大通預估，2019 年高收益債違約率將從 1.8% 降至 1.5%，且企業槓桿比率持續下滑，利息保障倍數也上升至 1997 年統計以來最佳，美林更預估明年高收益債發債量可望減少一成，在技術面有支撐，因此高收益債前景仍可正面看待。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，Fed 會後聲明的鴿派程度不如市場預期，公債殖利率下跌帶動新興市場債，上周新興市場債各券種均走揚，新興市場債上漲 0.18%、利差擴大 5 點；在債種方面，新興主權債上漲 0.27%，利差擴大 5 點；新興企業債上漲 0.18%，利差擴大 5 點。

註：債券基金資金流向報告無更新數據

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