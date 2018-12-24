【統一投信】政策有利中國高收益債

中國高收益債券新一輪的投資機會浮現，統一中國高收益債券基金經理人涂韶鈺表示，中國人民銀行（中國央行）日前宣布創設新的貨幣政策工具「定向中期借貸便利（TMLF）」，提供小微企業及民營企業穩定的長期資金來源，等同於定向降息，再從中共中央經濟工作會議針對 2019 年經濟發展重點來看，「強化逆週期調節」、「寬貨幣」、「減稅降費」、「因城施策」等措施，對中國高收益債未來行情有一定的提振作用，尤其是政策性金融債、城投債、原物料族群、各產業龍頭的國企標的，以及體質相對健全的房地產債券。

涂韶鈺指出，根據中央經濟工作會議會後聲明內容，「維穩」、「寬鬆」的基調明顯，幾個有利中國高收益債券市場發展的重點包括，宏觀政策強化逆週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，這表明了中國官方對總體經濟基本面是「呵護維穩的」，使用維持「寬貨幣」字眼，則可合理推估人民銀行（中國央行）未來仍有持續降準的空間，以降低金融市場資金成本及提供市場適當流動性。

調整信用結構方面，擬透過減稅降費、增加地方政府專項債發行及穩妥處理地方政府債務風險等手段，以避免地方融資平臺可能產生的系統性風險；支持民企發展，表明會繼續解決民間企業借款、發債的籌資管道問題。

產業方面，涂韶鈺指出，中國官方在供給側改革推動更多產能過剩行業加快出清，這將有助於能源、原物料族群進行最後整合，提昇相關公司的營利能力與財報健全；做強做優做大國有資本的政策，將有助於推動國有企業產業鏈整合，國企產業龍頭地位更集中；在構建房地產市場健康發展長效機制方面改談及「因城施策、分類指導」， 市場對未來地產調控有望放鬆的預期將升溫。

針對今年中國高收益債券違約率大幅攀升的現象，涂韶鈺表示，中國的產業發展在經過百家爭鳴時期後，不論是官方政策主導或是市場機制使然，都使得產業內相關標的之透明度有所提昇、產業發展的脈絡更清晰；違約率的提升是中國債券市場進一步健全發展的必要過程之一，有助於中國信用債市場的信用利差建構，而財會審計制度及公司治理，將是債市投資人更加關注的焦點，未來債券發行人也將更加注重流動性管理及籌資的多元化，皆有利於中國債市長期健全發展。

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