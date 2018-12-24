【安聯投信】Fed不夠鴿 美歐股搶先失血

聯準會（Fed）儘管軟化鷹派基調，但仍偏鴿不足，投資人對未來經濟動能產生疑慮，加上企業紛紛下調未來獲利預估、美中貿易衝突未解，市場趨於謹慎；觀察全球共同基金的一周資金（12 月 13 日到 12 月 19 日）流向，投資人似乎早一步從美歐股票型基金提款過耶誕，美股型基金一周失血達 44.05 億美元，歐股型基金也失血 54.39 億美元，反觀新興市場股基金，單周則進補 19.78 億美元。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，Fed 上周 宣布升息一碼，暗示 2019 年 2 次升息，低於此前 9 月預測的 3 次升息，不夠「鴿」的立場，引發市場賣壓擴大，三大指數單周同步慘綠。

經濟數據方面，美國 11 月新屋開工上升 3.2% 至年率 125.6 萬棟，較去年同期下降 3.6%，美國 11 月成屋銷售年率則雖較去年同期下降 7.0%，唯仍大幅高於預期；美國房屋市場目前處於中性水準，市場將持續關注未來一年，房市動能能否穩速成長。

林素萍認為，美國基本面展望仍偏正向，就業數據佳，零售銷售穩健，雖然 2019 年 GDP 成長可能會降溫至 2% 到 2.5%，企業對未來營運展望也下修，但 2019 年企業獲利仍可望有 5% 到 10% 的成長，與全球市場相比，美國仍是能見度相對較佳的市場，經濟成長降溫但不代表有衰退；根據歷史經驗，股債息、股債資本利得與掩護性賣權收益，往往能在市場震盪時幫助投資人降低資產承受的波動。

至於新興市場方面，新興貨幣近期雖逐漸回穩，但 Fed 升息口徑未能讓市場滿意，全球避險情緒持續升溫，MSCI 新興市場指數全周下跌 2.58%，新興亞洲下跌 2.96%，拉美下跌 1.5%，新興歐洲下跌 2.13%

針對 A 股而言，安聯中國策略基金經理人許廷全指出，中國中央經濟會議落幕，預計將逐漸揭露 2019 年經濟計畫細節，面臨中美貿易衝突的不確定性，市場預期中國應針對經濟放緩、管理債務方面設定優先重點，但所有詳情應會待 2019 年 3 月全國人大會議通過後公布。

而台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股明顯受國際情勢存在不確定性、產業前景能見差等雜音，以及外資長假效應等諸多因素影響，時序進入年底，外資陸續進入年底休假期，台股量能逐漸下滑，日成交量已不到千億，預期在年底最後一周 (12/24-12/28) 量能可能進一步萎縮。過去一周的股市波動還是主要來自於市場對於經濟成長放緩的擔憂，主計處日前下修 2018 年台灣 GDP 成長率至 2.66%，同時預期 2019 年台灣 GDP 成長率為 2.41%，近期相關機構對於 2019 年展望也紛紛下調。

廖哲宏表示，在產業展望部分，短期進入財報空窗期，個股股價的表現差異大。在基本面部分，受到總體景氣展望下修，以及貿易戰以來的不確定影響，企業短期能度偏低，加上進入第一季淡季，以及庫存調整影響，我們預期 2019 年第一季產業營收動能疲弱。

廖哲宏表示，受國際情勢存在不確定性、產業前景不明，以及外資長假效應等諸多因素，時序進入年底，台股量能逐漸下滑，日成交量已不到千億，預期在年底最後一周量能可能進一步萎縮，投資人可以定期定額主動式台股基金的策略，持續參與行情。

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