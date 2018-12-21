熊市前的哀嚎 美股高達38%個股跌破52周低點

美股 12 月以來又慘遭紅色獵殺，道瓊指數大跌逾 10%，已來到 14 個月新低，Nasdaq 指數更跌到瀕臨熊市，紐約證交所和那斯達克市場約有 38% 的個股跌到 52 周以來新低。

到底美股目前有多慘，據 Sundial Capital Research 的數據顯示，自 1984 年以來，僅出現八次美股個股跌破 52 週低點的比重超過 38% ，換言之，個股哀嚎創 52 週低點比重之高，為近 34 年以來第九大慘。

紐約證交所超過 500 檔個股跌破 52 周低點。(來源：Bloomberg)

1987 年著名的「黑色星期一」崩跌期間，道瓊指數單日暴跌 23%，隨後再次重挫；另外則是 2008 年 10 月和 11 月雷曼兄弟破產後引發的金融風暴，都使得美股個股跌破 52 周低點的比重拉高。

Sundial Capital Research 總裁 Jason Goepfert 在報告中寫道，近期市場恐慌氣氛不僅僅是暗示，有明顯的證據顯示罕見的大單正在拋售。

以往當 Nasdaq 和紐約證券交易所 35% 的個股創下 52 週新低時，隔周標普 500 指數平均會上漲 3.8%，隔月漲幅也有 3%，但這次標普 500 指數即將進入熊市，恐怕很難擔保可以重演這種隔周漲或隔月漲的歷史。