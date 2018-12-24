股市比經濟學者更有效率 正逐漸定價「經濟衰退」？

美股大熊似乎正在發起全面攻擊，如道瓊指數下跌 4000 點、那斯達克市場陷入熊市，原油暴跌，這些全部都發生在 3 個月內。總而言之，投資人表現得像經濟衰退即將到來，但市場仍有不少經濟學家認為衰退還遠。

如 Invesco 全球市場策略師 Kristina Hooper 即表示，「股市很有趣，它其實是一個不尋常的指標，很容易受到情緒的支配。」「我們必須小心，不要認為我們正陷入衰退。」

但實情是這樣：經濟學家通常看不出即將到來的衰退。

一些市場資深人士認為，恐慌的華爾街很可能正在預先為經濟衰退作定價，雖然多數經濟學家預測，美國最快約在 2020 年才可能出現經濟衰退。

但股市比起經濟學理論而言，事實上股市是更有效率之市場，意即股市很可能正認為實體經濟衰退的可能性已大幅攀升，只是經濟學家尚未注意到這一點，但金融市場已在定價。

PIMCO 估計未來 12 個月經濟衰退的可能性為 30%，是整個經濟預測圈子中的最高值。但這仍然意味著經濟不會衰退的可能性為 70%。

高盛經濟學家認為，2019 年經濟衰退的可能性僅為 10%，首席美國股票策略師 David Kostin 本月在客戶報告中寫道：「預計美國目前的擴張將在未來幾年持續。」

但是，近期美股表現卻是另一回事，不僅股市大幅下跌，市場單日內的波動率也是非常巨大。

那斯達克指數上週跌入首個熊市，創 2008 年來首見，同時道瓊指數亦遭遇了 2008 年以來最糟的一週，而股市大跌的背後，主要反應投資人對經濟成長放緩和過度激進的 Fed 升息與縮表感到憂慮。