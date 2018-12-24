美股慘跌 財長周末急電六大銀行詢問流動性 周一召開「國家隊」緊急會議

在股市暴跌、政府關門的接連打擊下，美國財長梅努欽已「坐立不安」親自出馬安撫市場。

他在個人社交帳戶上發布聲明證實，上周日他已向包括高盛、摩根大通、富國銀行在內的美國六大行一把手紛紛致電，商討了有關市場流動性的問題，以期提振人們對美國金融體系的信心。

更重要的是，其還表示將在本周一繼續與由他擔任主席的美國金融市場工作組召開會談，其中包括聯準會、美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的代表。

美國金融市場工作組於 1988 年 3 月 18 日由美國總統羅納德 · 雷根簽署行政命令 12631 成立，主要目的是就類似 1987 年黑色星期一的股災再次發生時給予意見，後來則發展為於大跌市時大手入市托市。此工作組於 1997 年被華盛頓郵報戲稱為 Plunge Protection Team（美國「國家隊」）。

聲明中稱，「這些銀行都證實，有充足的流動性可用於向消費者和商業市場放貸」，「他們沒有經歷任何結算或保證金問題，市場將繼續正常運行」，「我們將繼續見證美國經濟和來自消費者、企業的強勁增長」。

但解決市場流動性趨緊的問題並不容易，正如金融部落格 ZeroHedge 之前指出的那樣，想讓聯準會不僅放鬆銀根而且要「完全走鴿派路線」的唯一辦法就是首先讓市場崩盤。

而諸多有關投資者和金融體系的質疑仍舊圍繞在讓姆努欽身邊。

首當其衝的就是股市動盪問題。道指在上周創下了自金融危機以來的最差單周表現，標普 500 指數也從創紀錄高位下跌 17.8%，納指直接跌入熊市。

其次，美國總統川普一直對聯準會升息不滿，並將股市下跌歸咎於聯儲貨幣政策。甚至有報導稱，川普曾討論解僱聯儲主席鮑威爾，而姆努欽也正試圖平息這場風暴。周六，姆努欽在社交媒體上連發兩條訊息表示，最近他與川普討論了聯準會的政策，雖然總統仍然堅決反對聯準會的升息行動，但從未建議解僱鮑威爾，也並不認為其有權這樣做。

不僅如此，至少在周四之前，美國政府停擺狀態仍將持續下去。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 已表示，參議院將休會至 12 月 27 日星期四下午 4 時。眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 則警告稱，政府關門問題或要到明年 1 月初才能得到解決。