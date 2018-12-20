美股還要跌多久？這裡是德銀的看法

在經歷美股一連串的下跌後，投資者最為關注的問題莫過於：股市還有多久才能反彈？

德意志銀行分析師 Parag Thatte 在報告中指出，美國股指期貨部位已被大幅削減，接近其區間的底部。期貨部位已經跌至 2010 年以來的最低水平。而自 2010 年以來，市場曾經歷了多次經濟增長大幅放緩的衝擊 (如 2011 年美公債務評級下調和歐洲金融危機、2015-16 年全球增長恐慌)。

對於市場最近的市場下跌，Parag Thatte 認為最有可能的解釋是：回調是對近期市場波動率飆升的反應，即所謂的「波動率衝擊」。

自 2010 年以來，市場一共經歷了 4 次「波動率衝擊」 :2010 年希臘主權債務危機、2011 年 8 月第二次歐債危機和美國評級下調、2015 年 8 月人民幣改革和 2018 年 2 月 VIX 指數的崩潰。

歷史經驗表明，這種衝擊可能還要持續一段時間。

根據 Thatte 的說法，在過去，當波動性大幅飆升之後（幅度超過 1.5 個 sigma），市場平均需要 7 周才能觸底，但在某些情況下，市場可能需要長達 11 周的時間才能觸底。

從 10 月初開始計算，本輪下跌已經持續了 10 周，因此從時間上看，本輪拋售或許已經接近尾聲。

這或許可以解釋，為什麼許多分析師認為，新年伊始將為股市提供一個新的上漲機會。

觀察歷史上著名的「波動率衝擊」案例 (1962 年、1974 年、2001 年、1941 年、1948 年、1937 年、1966 年和 2008 年)，所有這些需要 140 天或大約 20 周的時間才能解決。

這意味著市場可能要到明年三月份才能最終見底。