

◆盤勢分析

1. 美國 11 月 PCE 物價指數年增 1.8%，預期增 1.8%，前值增 2%。美國 12 月密西根大學消費者信心指數終值 98.3，預期 97.4，初值 97.5。市場對持續升息感到擔憂，加上美國政府部門關門的可能性增加，美股四大指數中期趨勢向下。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為 9,400 點至 9,500 點，壓力為月線至季線。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 119 點附近，壓力為月線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的個股包括 IC 製造、IC 設計、散熱、網通等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9600 點之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

5. 美國消費性電子展（CES）即將開展，這是每年開年第一檔電子展，更是觀察科技產業趨勢的前哨站。在南韓、美國電信業者近期紛紛公布 5G 商轉計畫，2019 年 CES 預料將是 5G 技術及應用的大型競技場；結合人工智慧與物聯網的 AIoT 將是從今年延燒到明年的重要亮點，將帶動台灣相關供應鏈概念股，可留意包括 5388 中磊、2332 友訊、2301 光寶科、2330 台積電等。

6. 美中貿易戰推升客戶訂單量，加上整體網通需求增溫，網通廠第 4 季營運表現亮眼，智邦（2345）、智易（35965）、啟碁（6285）、宏正（6277）等業者可望創下歷史新高。過去有部分客戶沒有備庫存的慣例，有需求就向製造商隨時拉貨，近期因為美中貿易大戰影響，客戶提高庫存水位，讓沒有庫存習慣的客戶也預備庫存。網通廠 2019 年將受惠 5G 及物聯網相關的建設及應用。

7. 銀行團對 2475 華映重整、3519 綠能債協的憂心已直接「升高」至母公司 2371 大同。據銀行團內部最新清查資料，大同集團最重要的「母體」大同公司，目前在金融圈的債權餘額大約 266 億元，此外則是大同公司對旗下子公司「連帶保證」的額度，根據銀行統計，單是大同對華映的相關保證額度便已高達 50 億元。

8. 三星近期告知客戶、供應商，將從 4 月份起分階段關閉一座 8.5 代廠，預定在 7 月份把 L8-1 完全關閉，並且開始調整生產線設備，轉作 QD-OLED 面板，希望趕在 2020 年量產。三星該廠主要生產 49 吋和 55 吋面板，隨著產能轉換，三星電視面板出貨量估計減少將近 1,000 萬片，可望紓緩 2019 年面板嚴重供過於求的壓力，面板價格有機會提前在 3 月落底，3481 群創及 2409 友達等將受惠。

