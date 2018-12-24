台股盤中—電動車、散熱領漲 外資放假量縮觀望 回測9600點支撐

台股今 (24) 日開高走低，電動車、散熱模組與電競族群受惠於題材面加持，股價持續帶量上攻，矽晶圓股價表現相對弱勢，集中市場盤中小跌 9 點，由於本週適逢耶誕假期，部分國際股市今天將休市半天，今日台股延續上週六量縮格局，交易量預估約 600 億元。

台股今日盤面資金主要著墨電動車、散熱模組與電競等族群，在資金與題材面助攻下，相關概念股無畏交易量縮，在大盤修正整理期間持續帶量上攻，拉抬股價勁揚。

電動車概念股，包括尚志、美琪瑪、興能高、倉佑受惠於買盤資金敲進，持續拉抬股價上漲，尚志盤中跌幅收斂，股價 6.68 元、美琪瑪盤中上漲 4.64%，盤中股價來到 81.2 元，興能高更直奔漲停，股價 47.3 元。

散熱模組族群，包括協禧、力致、泰碩與建準為今日盤面亮點，協禧盤中大漲 9.2%，盤中成交價來到 19.05 元、力致上漲 6%，成交價暫收在 29.05 元，泰碩盤中上漲 4.64%，盤中股價收在 34.95 元。

電競概念股延續週六漲勢，撼訊在比特幣與電競題材加持下，盤中大一度飆漲逾 9%，盤中股價來到 61 元；超眾與技嘉盤中都有 5% 以上的漲幅，超眾盤中上漲 5.73%，股價來到 13.85 元、技嘉大漲 8%，盤中交易價暫收在 42.95 元，雙鴻盤中上漲 3.76%，盤中交易價來到 96.5 元、微星盤中上漲 2.85%，股價來到 72.1 元。

矽晶圓族群則是今天相對弱勢族群，里昂更出具報告，建議應避開矽晶圓，拖累中美晶與環球晶兩大指標概念股同步走跌，中美晶盤中大跌 5%，盤中股價收在 60.30 元；環球晶跌幅更高達 7%，盤中股價暫收在 288 元。

法人表示，本週為台股封關週，加上適逢耶誕假期外資放假去，本週將由內資投信、自營商撐場，具備題材面的中小型股，可望在資金挹注下，成為盤面亮點。