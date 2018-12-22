台股獨家開市 外資熄火內資獨撐 三大法人賣超17億元

今 (22) 日獨家開市的台北股市，雖然少了其他市場外力干擾，但三大法人仍持續賣超，合計賣超 17.02 億元，其中外資與自營商分別賣超 10.84 億元、5.08 億元，僅投信小幅買超 1.8 億元。

觀察內外資操作策略，外資賣多買少，今天仍持續調節台積電與大同股票，自營商則大買富邦 VIX 避險，觀望意味濃厚；三大法人中僅投信仍逆勢加碼，主要鎖定長榮航、泰碩、大成鋼與金像電。

今日外資買超前五名個股包括：元大台灣 50 反 1(1275 張)、國泰中國 50(1185 張)、台苯 (1080 張)、大成鋼 (467 張)、嘉聯益 (346 張)；賣超前五名個股為：台積電 (2498 張)、大同 (1462 張)、元大台灣 50(1171 張)、元大金 (1170 張)、長榮航 (1081 張)。

自營商部分，前五大買超個股分別為：富邦 VIX(5391 張)、國泰美國道瓊反 1(1531 張)、元大 S&P500 反 1(966 張)、元大金 (674 張)、華新 (382 張)；賣超前五大個股為：元大台灣 50 反 1(39832 張)、元大 S&P 原油正 2(2175 張)、聯電 (1777 張)、元大 S&P(1552 張)、旺宏 (1270 張)。

投信部分，買超前五名為：長榮航 (7403 張)、元大台灣 50 反 1(4819 張)、泰碩 (1391 張)、大成鋼 (1284 張)、金像電 (589 張)；賣超前五名為，聯電 (3102 張)、元大台灣 50 正 2(1351 張)、中鴻 (980 張)、台苯 (874 張)、南茂 (843 張)。

法人表示，下週即將進入耶誕假期，缺乏外資助攻，大型權值股可能因此熄火，台股恐無力上攻，狹幅震盪機率偏高，短線以守住 9600 點為目標，而在內資獨力撐盤的情況下，具有消息題材面、基本面佳的中小型股可望成為盤面亮點。