2060億美國債本週開賣 政府關閉、Fed主席事件籠罩陰霾

2018 年美國國債發行的最後一波浪潮將在本週測試債券市場的熱度情況，部分政府關閉以及美聯準會主席的更換命運，似乎都已經引發了投資人的質疑。

本週準備迎接的國債交易將比往常更加龐大，也是自 2010 年以來，最大的 2 年、5 年和 7 年期耶誕節國債量。此外，再加上浮動利率債券的重新開放，投資人有望考慮將 1310 億美元已含殖利率金融產品全額購買。

今年截至 11 月，美國出售債務的未償還債務增長近 1.1 兆美元，也是 6 年來的最多，達到 15.6 兆美元。

美國債務圖 / 圖：FRED

全球經濟增長放緩使近幾週債券多頭重新獲得了一些勢頭，但 2018 年大部分時間內美國政府債務整體來說是較悲觀的。Piper Jaffray 固定收益策略主管 Justin Hoogendoorn 表示，拋售在很大程度上是由於擴大的美國預算赤字，使國債供應量大大增加。

TD Securities 策略師 Gennadiy Goldberg 表示，「市場通常會在周末前降低風險。政府關閉威脅引起的額外不確定性」也加深了恐慌。

2 年期殖利率已攀升 76 個基點，10 年期國債殖利率上漲 38 個基點，而彭博巴克萊美國財政部總報酬率報指數今年迄今僅上漲 0.32%，有望實現自 2013 年以來的最差表現。Hoogendoorn 表示，「直到 4 至 6 週前，我們差點有了負報酬率」。而美聯準會的 2018 年 4 次升息政策也可能繼續影響債券市場，特別是因為它刺激了對美國總統川普對央行立場的猜測。

本週焦點將集中在華盛頓，看看立法者是否可以達成並同意重新開放已被關閉的聯邦政府，及評估川普對美聯準會的立場。此外，財政部的大拍賣和住房市場數據將成為耶誕節的焦點。債券交易商也將在周一提早收盤。

本週美國宏觀重要資訊：

週一 12 月 24 日：芝加哥聯準會商業指數。390 億美元的 3 個月期債券和 360 億美元的 6 個月債券，及 400 億美元的 2 年期債券發行。

週三 12 月 26 日：S＆P CoreLogic 住房指數，及 Richmond 聯準會製造業指數。180 億美元的 2 年浮動利率國債，及 520 億美元的 5 年期國債。

週四 12 月 27 日：申請失業補助人數，FHFA 房價指數，新屋銷售，Conference Board 消費者信心指數。4 周和 8 週的國債，320 億美元的 7 年期債券出售。

週五 12 月 28 日：先進貨物貿易平衡，批發庫存，芝加哥採購經理人指數，待售房屋數據。