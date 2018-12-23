川普想開除Fed主席？財長梅努欽急滅火：子虛烏有的事

美國時間週五 (21 日) 據《彭博社》引述四位知情人士消息表示，美國總統川普 (Donald Trump) 已非常不滿聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 持續升息，傳川普正與幕僚討論開除這位 Fed 主席，但週六 (22 日) 美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 指出，這項消息是子虛烏有。

此前知情人士透露，在 Fed 12 月利率會議決議升息之後，美股連續慘跌，使得川普對鮑爾是愈加不滿，因此前川普曾經多次公開表態，希望 Fed 停止升息，甚至在 Fed 召開 12 月利率會議的前一週，川普更公開表示，Fed 若於 12 月會議上再次向市場升息，那麼將會是「愚蠢的」決定，因美國正值貿易戰期間，美國需要低利率政策來幫忙支持。

而最新進展週六 (22 日) 美國財長梅努欽與川普進行了會面，川普在與梅努欽會面時強調，他確實非常不認同 Fed 現正執行的升息與縮表政策，但是他從沒有建議要開除鮑爾，同時川普也並不覺得他有權利可以開除 Fed 主席。

而除了美國財長梅努欽的出面澄清以外，白宮傳聲筒、發言人桑德斯週六 (22 日) 亦澄清表示，目前白宮並沒有任何開除 Fed 主席的計劃。

《彭博社》引述的知情人士亦有透露，他們有向總統川普提出建言，指出若川普執意開除鮑爾，那麼將會引來「災難性的後果」，因為這會讓市場相信 Fed 具有超然獨立地位的信心崩潰，市場恐怕迎來對政治不確定性急升的恐慌性賣壓。