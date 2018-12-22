彭博：12月升息後 傳川普正討論「開除Fed主席」

據《彭博社》引述四位知情人士消息表示，美國總統川普 (Donald Trump) 目前非常不滿聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 不聽從他的建議暫停升息，傳川普正與幕僚討論開除這位 Fed 主席。

據知情人士表示，在 Fed 12 月利率會議決議升息之後，美股連續慘跌，使得川普對鮑爾是愈加不滿，此前川普曾經多次公開表態，希望 Fed 停止升息，甚至在 Fed 召開 12 月利率會議的前一週，川普更公開表示，Fed 若於 12 月會議上再次向市場升息，那麼將會是「愚蠢的」決定，因美國正值貿易戰期間，美國需要低利率政策來幫忙支持。

市場人士解讀，由於鮑爾是川普上任後所任命的 Fed 主席，川普似乎認為鮑爾本就應該聽命於他，川普心中並沒有「央行具有超然獨立性」之想法，而事後事實也證明了，Fed 並未聽命於川普暫停升息。

知情人士表示，他們確實有向川普提出建言，認為若川普執意開除鮑爾，那麼將會引來「災難性的後果」，因為這會讓市場相信 Fed 具有超然獨立地位的信心崩潰，市場恐怕迎來對政治不確定性急升的恐慌性賣壓。

但川普真的有權利開除 Fed 主席嗎？

雖然川普屢屢表達對鮑爾的不滿，但事實上 Fed 主席雖由總統提名，可是 Fed 主席是經過國會投票通過後任命，若要 Fed 主席去職，那麼也需要通過國會投票程序才能達成。

更詳細來說，美國總統具有 Fed 主席的提名權，但一旦經過國會投票通過任命後，總統便與 Fed 無關，而要開除 Fed 官員，按法理來說，就是 Fed 官員犯法，因國會必須有合理理由做根據，才能透過投票和程序開除 Fed 官員。

根據美國《聯邦準備法》(Federal Reserve Act) 載明，Fed 官員和其他獨立性機構，確實可以因為特定原因而開除官員，但是這些特定原因，並不包含與總統政策不一致，即可以開除，且在美國的百年歷史上，也從未有一位 Fed 主席遭總統解職。

市場人士分析，美國總統川普似乎很喜歡用股市表現來衡量自己的政績，而近來美股的大幅波動，川普亦是相信造成波動的原因並非白宮政策，而是 Fed 升息。