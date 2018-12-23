熱門股—安成藥取得FDA藥證 股價一舉站上所有均線

安成藥 (4180-TW) 因旗下學名藥 Metoprolol Succinate ER Tablet(TWi-011) 獲得美國 FDA 正式核可，並取得學名藥藥證，利多加持下，股價強勢表態，20 日站上所有均線。

安成藥從今年第 4 季開始，接連拿下許多學名藥藥證，產品並陸續上市，其中憂鬱症用藥 Bupropion HCI ER Tablet 已於今年 10 月正式上市，其餘包括心血關疾病的 Diltiazem HCI ER、以及高血壓用藥 Labetalot Tablet 正式出貨時間，都落在明年第 1 季，其他還有降血脂用藥 TWi-017、治療支氣管痙攣的 TWi-019 ，及治療帶狀皰疹後神經痛的 Lidocaine 等，都會趕在明年年底前上市，屆時也能挹注營收。

安成藥表示，若全部藥品審核與拿證都按照時程順利完成，明年將是獲利爆發成長的一年，尤其是治療多發性硬化症 Dimethyl Fumarate 與專治睪固酮缺乏的 Testosterone，目前市面上只有原廠藥品，若未來能夠順利生產出學名藥，在 IMS 銷售金額上則相當可觀。

安成藥說明，截至明年第 1 季，將會有 9 項產品在美國進行銷售，之後也會繼續推動取得藥證的速度，之後在學名藥推出上，也會繼續加快腳步。