〈金管會報告搶先看〉立委擬全面封殺「財金幫」卸任轉職 旋轉門條款恐轉嚴

立委黃國昌等人提出多項銀行法相關法規修正草案，其中，將對金管會、財政部卸任官員轉任公營事業後，再到金控、銀行、保險及證券業任職的狀況「全面封殺」，對此，金管會表示，公務員退休後轉任規定，不宜在金融業法訂定，建議宜由銓敘部就公務員退休或離職後的任職範圍全盤研議。

依照黃國昌等人提案的修正草案，財金部會官員卸任後，若到公營事業任職 (例如台銀、土銀等)3 年，等旋轉門條款過後，還要再等 3 年，等於卸任 6 年後，才能到民營金融業任職，全面卡住想從公營事業轉戰民營金融業的「財金幫」。

對於黃國昌的提案，金管會表示，按公務員服務法第 14 條之 1 已規定「公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或 顧問。」 金管會退休或離職人員轉任營利事業或公營事業機構，均有依法辦理。

金管會表示，鑒於修法涉及公務員退職前的利益迴避，和退職後的利益衝突問題，且非只有金融監理機關的人員才有轉任的問題，其他政府機關的公務員均可能有相同轉任情形，因此，為了使公務員退休或離職後的利益迴避規範更周延，建議宜由銓敘部就公務員退休或離職後的任職範圍全盤研議，以做為一致性考量及規劃完整配套措施。

金管會已要求業者加強落實金融機構的公司治理，強化金融機構的法令遵循，減少金融機構以酬庸等「非常規」的方式作為職務的誘因。

此外，金管會還指出，未來財政部派任國營金融機構董事及監察人時，金管會將請財政部考量被遴選人員過去所從事的職務，與該金融機構間的利害關係，以避免業務上利益衝突的疑慮。