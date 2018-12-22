【運達投顧】下週二進入反彈時刻

◆盤勢分析

週五美股仍在升息 + 縮表 + 政府關門的影響下續跌，今天週六台股全球唯一開盤不過也是最後一次，今天開低後指數就波動不大，下週是今年的最後一週，該如何研判台股後勢？重點分析如下：

1. 道瓊週五下跌 1.8%、高科技股大跌 2.9%、費半跌 1.4%，連續 6 天道瓊共跌了超過 2000 點，技術面上跌破所有均線也創去年 10 月以來的新低，美股在技術面上很明顯的趨勢走空因此全球股市不受影響也難，但連續 6 天的大跌也讓技術面來到超賣區，加上道瓊現在離月線超過 2000 點，依照過去歷史來看當道瓊離月線不到 1500 點時都是跌深反彈的時刻，這一次乖離卻高達 2000 點所以下週美股隨時都有跌深反彈修正乖離的機會，當然美股目前面臨升息 + 縮表 + 政府關門的利空仍存在著所以美股要有大幅反彈目前還看不到利基，但修正乖離的區間是有機會的，因此亞股先維持區間是否有較佳的反彈空間？這一點就要從匯率的角度來研判。

2. 新台幣匯率週五出現明顯的升值，今天補上班匯率波動不大，昨天新台幣已升破月季線代表趨勢有開始走升的訊號，美元昨天上漲維持在月季線之間，由於聯準會明年升息的時間可能落在年中與年底，因此有 3-4 月的空窗期市場不會受到聯準會升不升息的干擾，所以美元雖然還未正式跌破季線但從 11 月以來的區間已經有做頭的跡象，美元正式走空的訊號在跌破 96 美元，當美元一破 96 新台幣就會升破 11 月以來的高點 30.6，這對資金的內流會有很大的幫助，匯率走勢比較慢但從趨勢來看對亞股有利。

3. 外資昨天期貨多單小減 1210 口多單倉位維持 3.9 萬口，下週四是摩台結算，外資期貨倉位並未大幅度縮減可見也有在等待下週美股跌深反彈的機會，是否摩台結算時台股有反彈的機會？這一點就台灣 50 來看 10 月以來的低點在 74.45 點，10 月底以來台灣 50 就維持區間且技術面上整理形成一個收斂三角型且來到末端，也代表台灣 50 已經來到多空表態的最後時刻，下週美股可否跌深反彈關係著權值股是整理近尾聲還是美股續弱台股受到拖累，這個答案可以先從下週匯率的變化會有答案，我們下週看匯率的變化吧。

4. 台股今天季線已經來到 9911 點下週季線會破 9900 點，但這只是剛開始因為下週一起季線未來一個月的時間成本都是快速下移的，所以就我們前天分析的季線跌破月線的時間約再 5 個交易日，所以月季線的成本都已經來到低檔位置區，接下來就看指數可否表態讓月季線有翻揚的機會，目前的台股仍以防守盤為主 12/10 低點 9626 點守穩多方仍有可為，但要轉強必須先站上月線 9800 點，台股可否挑戰月線關卡下週會有答案，今天週六最後一次全球股市開盤成交量不到 500 億元，以這種量幾乎是一開盤就收盤，下週一亞股還會受美股下跌影響而開低，預計美股下週隨時有機會跌深反彈加上週四是摩台結算，台股下週有機會先跌後拉預計周二開始將進入反彈的時間點，所以操作策略趁跌有低點時進場買低點，選股的方向 5G 族群仍是首選如訊芯、台揚，PA 是 5G 的上游穩懋、宏捷科可以把握低接的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。