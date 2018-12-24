台股盤前－外資放假干擾減少 內資作帳最後衝刺 盤勢靠題材股、個股點火

台股上周因為補班，開市 6 天，但交投清淡，週六成交值不到 400 億元，創近兩年新低量，加權指數收 9646 點，周線收黑。法人表示，本周為 2018 年最後一個禮拜交易，隨著外資陸續進入年底休假期，預估台股量能都不會到千億元，但相對也減少對盤勢的干擾，本周將面臨月底、季底與年報三重作帳的最後衝刺期，盤勢以題材股、個股零星點火為主。

台股上周六獨家開市，雖然少了其他市場外力干擾，但三大法人仍持續賣超，合計賣超 17.02 億元，其中，外資與自營商分別賣超 10.84 億元、5.08 億元，僅投信小幅買超 1.8 億元。

台股進入封關倒數，愈接近封關操作難度愈高，近期強勢股如 5G 題材，相對受資金輪動青睞，行動通訊、物聯網帶動資料傳輸量快速成長，需要 5G 技術實踐，明確度可延伸至明年乃至於未來數年，市場預計在 2020 年正式放量，先行建置的基礎建設持續是現階段操作重點。

今天觀盤重點，美國消費性電子展（CES）即將開展，南韓、美國電信業者近期紛紛公布 5G 商轉計畫，2019 年 CES 預料將是 5G 技術及應用的大型競技場；結合人工智慧與物聯網的 AIoT，將是從今年延燒到明年的重要亮點，將帶動台灣相關供應鏈概念股，包括中磊、友訊、光寶科、台積電等股價增溫。

鴻海集團衝刺明年成長，旗下主打智慧製造、物聯網業務的 FII（工業富聯）將扮演領頭羊。根據鴻海內部計畫，FII 目標明年「營收、獲利同步雙位數成長」，是鴻海集團總裁郭台銘欽點集團最重要的子公司，認為「未來成長無可限量」。鴻海是否能表態反彈，值得關注。

歷來台股封關上漲機率大，且即將進入 2019 年，市場期待元月行情加持台股，往年元月行情是基於外資年末假期後回補持股帶動，著力點多為權值股，因此帶動指數上揚，現階段加權指數本益比 12.6 倍，低於近五年平均，具投資吸引力，建議明年第 1 季可留意外資操作著墨較深個股之布局機會。