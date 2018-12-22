【華冠投顧】盤後分析：技術性反彈可期

劉彥良 分析師

反映經濟數據不佳、聯準會升息以及美國政府關門，美股近期表現弱勢，短短 6 個交易日的跌幅就將近 1 成，若拉長到整個月來看，跌幅更高達 12%。不過亞股表現相對抗跌，如台股本月僅下跌約 2.5%，最主要的原因在於美股在高檔自然要作補跌。隨利空逐漸淡化，加上美中貿易戰休兵，農曆年前已無太大國際變數，維持台股在 9600~10000 點的區間整理看法不變，至於農曆年後就要視美中休兵 90 天後的新一輪交鋒情形。

雖然美股的走勢相當疲軟，不過從技術面的角度來看，K 值竟然已不到 10，這在過去非常罕見。回顧上一次 K 值來到 10 以下已是 2012 年底，當時指數約在 12500 點同時也是波段低點，而後美股就展開反攻甚至改寫新高。也就是說，美股在本周加速趕底後，雖不致出現強彈甚至回升再創新高，但出現技術性跌深反彈的機會非常大，這是物極必反的原理。我們再從台股的角度來看，就過去的統計數字，封關日前一周在公司派和政府買盤支撐下通常都是上漲作收。所以從上述的觀點來研判，台股下周有機會重新挑戰 9800 點。

選股方面，由於行情由內資主導，操作上就要懂得抓小放大。第一季通常是作夢行情，所以有業績期待性或有題材加持的中小型股，就是主力會優先作價的對象。建議投資朋友可配合法人買超動作來選股，現階段若法人還在持續加碼的個股，不是要拼年底績效，而是拼明年第一季的成績單，好好把握這些個股就能賺到紅包行情。



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