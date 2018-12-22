【大慶證券】盤前分析－恐慌情緒升溫 不利台股反攻



◆盤勢分析

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯表示，經濟若減緩 Fed 有望重新評估明年升息及縮表政策，激勵美股早盤上揚，不過隨後因美墨邊境預算未達共識，川普恐關閉部分美國政府，恐慌氣氛再起，VIX 指數飆升至 30.11，美股四大指數盤中全面下挫，由紅翻黑，其中 Nasdaq 跌幅最深，下跌 2.99%。可以看出消息左右市場越趨嚴重，且中美貿易談判、英國脫歐、法國黃背心運動等問題都未正式解決，股市動盪恐加劇。

昨日亞股普遍開低，其中台股盤中一度跌破前低 9616 點，所幸隨後低接買盤湧入，指數終場翻紅，收在 9676 點，成交金額 1125 億元。以集中市場來說，昨日盤中強彈，拉出下影線，9616 點防守點有撐，盤整格局未破，不過國際局勢持續動盪，恐慌氣氛仍高，加上月線反壓，台股要強勢反攻機率不大，研判短期間大盤應落在 9616-9971 點區間內橫盤整理。櫃買指數則因近來跌幅較深，表現相較集中市場強勢，回測季線有撐，拉出長下影線，如後續盤勢穩定，仍有機會表態。

觀察昨日盤面，大立光、台積電盤中逆勢上攻，甚至尾盤翻紅，帶動部分蘋概族群包括嘉聯益、頎邦、TPK-KY、華通、燿華同步走揚；矽晶圓、被動元件族群不同於前日低迷走勢，強勢反彈，指標股國巨、華新科、環球晶、中美晶皆有 1.36% 至 4.46% 的漲幅；顯卡族群則在比特幣大漲 7% 突破 4200 美元激勵下，表現亮眼；而遊戲類股則在中國傳出將重新開放遊戲版號審核，產業出現轉機下，也有所表態；連接器、散熱、製藥族群則延續先前強勢格局。整體來看，在盤勢動盪之際，擁有基本面及未來展望樂觀族群，相對抗跌，甚至強勢上攻，因此操作上可留意 5G、電動車、部分利基型 IC 設計、生技、散熱、連接器等族群，可逢低擇優布局。而先前人氣股因營運前景較不明朗，整體線型仍偏空，對於昨日漲勢建議先以跌深反彈視之。

