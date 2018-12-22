【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

邊境圍牆經費要不到，美國政府可能部分關門；高通告贏蘋果，德國禁售 iPhone 7 及 iPhone8，21 日台股隨美股開低，盤中一度失守 9600 點關卡，所幸逢低買盤進場加碼蘋概三巨頭，激勵大盤成功翻紅，惟尾盤砍殺大型傳產股，令台股升幅萎縮，終場加權指數收在 9676.67 點，上漲 2.15 點或 0.02%，成交額 1124.65 億元。 OTC 指數收在 124.02 點，上漲 1.18 點或 0.96%，成交額 355.22 億元。

川普屢傳驚人之舉，21 日台股陣痛過後恢復元氣，日線收紅留長下影線，險守 9600 點防線，MACD 柱狀體負值加深，技術面仍未好轉。籌碼方面，三大法人僅投信小幅買超，外資期現貨同步偏空操作。經濟部公布，11 月外銷訂單金額年減 2.1%，且 12 月將更不妙。另外，前 11 月手機出口僅 4 億美元，大減 71.9%，為歷年最大減幅。我國央行利率連凍十季，總裁楊金龍表示，利率還有降息空間，明年除需考慮貿易戰外，中國經濟成長放緩、歐洲政經情勢紛擾等不確定因素，使得各國紛紛下調明年經濟成長預測，考量經濟基本面有下滑趨勢，建議保持觀望策略，降低持股操作。

註: 12/22(六) 台股因補班獨家開市。

