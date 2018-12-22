

◆盤勢分析

1. 周五 FED 官員因較為鴿派的言論，帶動美股全面開高，但政府關門疑慮仍持續衝擊投資人信心，終場四大指數再度重挫，跌幅介於 2.99%~1.47%。金融、科技股全面下跌，FB、亞馬遜、AMD、NVIDIA、APPLE、谷歌、美光重挫超過 3%，台積電 ADR 微跌 0.47%，台指期夜盤下跌 0.64%。

2. 周五台股早盤開低後，隨即一路震盪下行，盤中最低 9585 點，但 10 點過後中、小型電子人氣股逐漸回穩帶動大盤由黑翻紅。終場指數收在 9,676.67 點，微漲 2.15 點，漲幅 0.02%。

3.OTC 指數開低回測季線，盤中權值股 6488 環球晶、8069 元太、3105 穩懋轉強，收盤上漲 1.18 點，漲幅 0.96%，結束連三黑 K 的走勢，表現相對加權指數強勢。

4.OTC 指數開低後，因 6488 環球晶、8069 元太走弱拖累，一路震盪下行，尾盤收 122.84 點，下跌 1.92%，連續第三根黑 K 棒，目前短線支撐為 121.85 點，短線壓力為 125.44 點。

5. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長下影線的小紅 K 線，暫時守穩 9600 點大關。

(2) 量能：成交量微增至 1105.78 億元，後續上漲宜補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔震盪、MACD 柱狀體零軸之下走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 48.16 億元；外資 - 34.43 億元、投信 + 1.81 億元、自營 - 15.53 億元。

6. 電子類股

(1) 被動元件、矽晶圓：2327 國巨、2492 華新科擺脫疲弱走勢，尾盤震盪走高，二線廠 2375 智寶強拉漲停；6182 合晶周四外資大買 9660 張，周五早盤小幅高開，帶動 3016 嘉晶、5483 中美晶尾盤收高。

(2) 主機板：比特幣近期底部反彈近 20%，相關二線顯卡廠 2399 映泰、6150 撼訊、5386 青雲強攻漲停，2377 微星與 2376 技嘉漲幅超過 2%。

(3) 散熱模組：指標股 6230 超眾漲多拉回整理，3483 力致、3324 雙鴻、3017 奇鋐、2421 建準尾盤出量震盪走高。

(4) 遊戲軟體：中宣部傳出遊戲版號開始審核的消息，帶動兩岸三地的遊戲軟體股在周五演出集體上揚，國內 6111 大宇資、6180 橘子上漲超過 2.5%。

7. 非電子類股

(1) 生技：4180 安成藥獲得 FDA 藥證，股價拉出第二根漲停。

(2) 風電：1589 永冠 - KY11 月營收創今年以來新高，12 月出貨可望優於 11 月，配合實施庫藏股 (區間價 35~76.59 元)，股價爆量漲停。

8. 重點訊息：

(1) 美提 337 調查 聯想雙 A 中槍: 中國商務部昨（21）日通報，美國國際貿易委員會（ITC）接獲美國專利授權業者 Tela Innovations 的投訴，指聯想等輸往美國的產品涉嫌侵犯其專利，要求進行「337 調查」。根據 ITC 網站資料顯示，這次遭到 Tela 要求調查的公司，除了聯想外，尚有同屬美商的英特爾，以及台灣業者 2357 華碩、2353 宏碁，還有 2377 微星。

(2) 搭智慧家電商機 敦泰打入大廠供應鏈: IC 設計廠 3545 敦泰成功搭上智慧家電商機，順利拿下海爾、LG、松下及惠而浦等家電大廠的觸控 IC 訂單。此外，敦泰更以驅動 IC 打入中國大陸智慧車用行車紀錄器供應鏈。法人看好隨智慧家電、車用電子商機逐步崛起，敦泰未來也可望大吃相關客戶訂單。

(3)LG 訂單加持 立凱 - KY 股價強登漲停: 5227 立凱 - KY 在 20 日宣布攜手南韓樂金化學（LG Chem Ltd），打入歐洲車廠供應鏈，搶攻車用電瓶從鉛酸升級成鋰鐵電池的商機。首次與樂金化學的合作，立凱 - KY 表示將供應上游正極材料，樂金化學再加工，供貨歐洲汽車大廠電池與電池模組，預計於 2019 年正式出貨，第 1 年營收貢獻約新台幣 2 億元。

