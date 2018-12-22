[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/21 107/12/20 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.70000 16.36000 0.34000 2.07824 統一台灣動力基金 14.97000 14.70000 0.27000 1.83673 群益店頭市場基金 79.64000 78.42000 1.22000 1.55573 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.85490 10.69990 0.15500 1.44861 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85410 10.70010 0.15400 1.43924 元大實質多重資產基金-新台幣 8.53000 8.41000 0.12000 1.42687 元大富櫃50基金 10.80000 10.65000 0.15000 1.40845 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.62000 14.43000 0.19000 1.31670 未來資產阿波羅基金 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 元大實質多重資產基金-美元 8.08500 7.98400 0.10100 1.26503 統一中小基金 21.79000 21.52000 0.27000 1.25465 群益創新科技基金 28.38000 28.03000 0.35000 1.24866 群益葛萊美基金 20.91000 20.66000 0.25000 1.21007 野村巴西基金 5.87000 5.80000 0.07000 1.20690 華頓中小型基金 19.47000 19.24000 0.23000 1.19543 柏瑞拉丁美洲基金 9.33000 9.22000 0.11000 1.19306 華南永昌物聯網精選基金 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 統一龍馬基金 56.34000 55.69000 0.65000 1.16718 永豐趨勢平衡基金 38.28000 37.84000 0.44000 1.16279 元大實質多重資產基金-人民幣 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.54000 0.12000 1.13852 群益長安基金 23.44000 23.18000 0.26000 1.12166 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.76860 9.66190 0.10670 1.10434 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.55140 7.46900 0.08240 1.10323 元大滬深300單日反向1倍基金 16.80000 16.62000 0.18000 1.08303 景順台灣科技基金 25.84000 25.57000 0.27000 1.05592 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.37000 15.21000 0.16000 1.05194 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.82000 4.77000 0.05000 1.04822 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.76000 13.62000 0.14000 1.02790 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------