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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/21  107/12/20 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.70000   16.36000   0.34000    2.07824
統一台灣動力基金                                                 14.97000   14.70000   0.27000    1.83673
群益店頭市場基金                                                 79.64000   78.42000   1.22000    1.55573
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.85490   10.69990   0.15500    1.44861
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.85410   10.70010   0.15400    1.43924
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.53000    8.41000   0.12000    1.42687
元大富櫃50基金                                                   10.80000   10.65000   0.15000    1.40845
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                9.54000    9.41000   0.13000    1.38151
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.62000   14.43000   0.19000    1.31670
未來資產阿波羅基金                                                9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
元大實質多重資產基金-美元                                         8.08500    7.98400   0.10100    1.26503
統一中小基金                                                     21.79000   21.52000   0.27000    1.25465
群益創新科技基金                                                 28.38000   28.03000   0.35000    1.24866
群益葛萊美基金                                                   20.91000   20.66000   0.25000    1.21007
野村巴西基金                                                      5.87000    5.80000   0.07000    1.20690
華頓中小型基金                                                   19.47000   19.24000   0.23000    1.19543
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.33000    9.22000   0.11000    1.19306
華南永昌物聯網精選基金                                           10.30000   10.18000   0.12000    1.17878
統一龍馬基金                                                     56.34000   55.69000   0.65000    1.16718
永豐趨勢平衡基金                                                 38.28000   37.84000   0.44000    1.16279
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.81000    8.71000   0.10000    1.14811
新光澳幣八年期保本基金                                           10.66000   10.54000   0.12000    1.13852
群益長安基金                                                     23.44000   23.18000   0.26000    1.12166
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.76860    9.66190   0.10670    1.10434
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.55140    7.46900   0.08240    1.10323
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.80000   16.62000   0.18000    1.08303
景順台灣科技基金                                                 25.84000   25.57000   0.27000    1.05592
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.37000   15.21000   0.16000    1.05194
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.82000    4.77000   0.05000    1.04822
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.76000   13.62000   0.14000    1.02790
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