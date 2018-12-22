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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/21  107/12/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.66470   10.66410   0.00060    0.00563
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.87360    9.88180  -0.00820   -0.08298
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.87670    9.88480  -0.00810   -0.08194
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.79320    9.80480  -0.01160   -0.11831
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.79330    9.80490  -0.01160   -0.11831
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.35000   20.52000  -0.17000   -0.82846
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.24000   20.80000  -0.56000   -2.69231
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.15910    9.16750  -0.00840   -0.09163
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.50050    9.50900  -0.00850   -0.08939
中國信託台灣活力基金                                               12.93000   12.86000   0.07000    0.54432
中國信託台灣優勢基金                                               14.90000   14.85000   0.05000    0.33670
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.60000    9.71000  -0.11000   -1.13285
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.23000    9.30000  -0.07000   -0.75269
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.53000    8.60000  -0.07000   -0.81395
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    8.93000    9.01000  -0.08000   -0.88790
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.42000    7.58000  -0.16000   -2.11082
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     7.96000    8.14000  -0.18000   -2.21130
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.75460    9.77970  -0.02510   -0.25665
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.97670    8.99980  -0.02310   -0.25667
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.11960   10.15430  -0.03470   -0.34173
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28070    9.31250  -0.03180   -0.34148
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.62260    9.75540  -0.13280   -1.36130
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.29510    8.40960  -0.11450   -1.36154
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.58880   10.59890  -0.01010   -0.09529
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.41890    9.42780  -0.00890   -0.09440
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.36000    9.48000  -0.12000   -1.26582
中國信託智能運動基金-美元                                           9.10000    9.22000  -0.12000   -1.30152
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.25000    8.37000  -0.12000   -1.43369
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.13000    8.25000  -0.12000   -1.45455
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00310   11.00290   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43120    9.43410  -0.00290   -0.03074
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93060    8.93330  -0.00270   -0.03022
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.60320    9.61170  -0.00850   -0.08843
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.08840    9.09640  -0.00800   -0.08795
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.19000   10.30000  -0.11000   -1.06796
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                      9.98000   10.09000  -0.11000   -1.09019
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元大2001基金                                                       53.21000   53.21000   0.00000    0.00000
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.94400   40.30620  -0.36220   -0.89862
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.73020   38.30070  -0.57050   -1.48953
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.74000   16.90000  -0.16000   -0.94675
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52950   11.52850   0.00100    0.00867
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.60680   10.57860   0.02820    0.26658
元大上證50基金                                                     25.98000   26.33000  -0.35000   -1.32928
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.51000   12.65000  -0.14000   -1.10672
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.69200   11.80700  -0.11500   -0.97400
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.78500   15.92500  -0.14000   -0.87912
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.40700    9.44800  -0.04100   -0.43395
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.02800    9.04500  -0.01700   -0.18795
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.75000    2.76000  -0.01000   -0.36232
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.29960   46.28150   0.01810    0.03911
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.54790   10.55600  -0.00810   -0.07673
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.69910    9.70660  -0.00750   -0.07727
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.68350    9.66610   0.01740    0.18001
元大巴西指數基金                                                    6.12400    6.06300   0.06100    1.00610
元大巴菲特基金                                                     23.63000   23.70000  -0.07000   -0.29536
元大日經225基金                                                    25.40000   25.70000  -0.30000   -1.16732
元大台商收成基金                                                   19.50000   19.59000  -0.09000   -0.45942
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.33000   13.36000  -0.03000   -0.22455
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.34000   31.20000   0.14000    0.44872
元大台灣中型100基金                                                28.22000   28.33000  -0.11000   -0.38828
元大台灣加權股價指數基金                                           22.81000   22.77600   0.03400    0.14928
元大台灣卓越50基金                                                 75.18000   75.10000   0.08000    0.10652
元大台灣金融基金                                                   16.43000   16.45000  -0.02000   -0.12158
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.53000   27.58000  -0.05000   -0.18129
元大台灣高股息基金                                                 23.96000   24.13000  -0.17000   -0.70452
元大台灣電子科技基金                                               30.82000   30.69000   0.13000    0.42359
元大全球ETF成長組合基金                                             9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
元大全球ETF穩健組合基金                                            13.87000   13.90000  -0.03000   -0.21583
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.37000   12.44000  -0.07000   -0.56270
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.40300   11.47900  -0.07600   -0.66208
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.25000    8.31000  -0.06000   -0.72202
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.26000    6.31000  -0.05000   -0.79239
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.77000    7.87000  -0.10000   -1.27065
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.05000    6.13000  -0.08000   -1.30506
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.21000    8.31400  -0.10400   -1.25090
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.26000    9.37000  -0.11000   -1.17396
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.14000    8.23000  -0.09000   -1.09356
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.41000   12.47000  -0.06000   -0.48115
元大全球農業商機基金                                               15.26000   15.49000  -0.23000   -1.48483
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
元大印尼指數基金                                                    9.17400    9.23700  -0.06300   -0.68204
元大印度指數基金                                                    9.68600    9.63300   0.05300    0.55019
元大印度基金                                                       12.22000   12.16000   0.06000    0.49342
元大多多基金                                                       15.31000   15.26000   0.05000    0.32765
元大多福基金                                                       46.93000   46.95000  -0.02000   -0.04260
元大亞太成長基金                                                    8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66580    8.64470   0.02110    0.24408
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.05450    7.03730   0.01720    0.24441
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.62700    8.69500  -0.06800   -0.78206
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.32000    9.40100  -0.08100   -0.86161
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.00340   10.00270   0.00070    0.00700
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00600   10.00430   0.00170    0.01699
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00600   10.00430   0.00170    0.01699
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99350    9.98210   0.01140    0.11420
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99350    9.98210   0.01140    0.11420
元大卓越基金                                                       39.90000   40.02000  -0.12000   -0.29985
元大店頭基金                                                        7.23000    7.20000   0.03000    0.41667
元大泛歐成長基金                                                    8.07000    8.13000  -0.06000   -0.73801
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33620   10.33550   0.00070    0.00677
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65510    9.66770  -0.01260   -0.13033
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.93100   31.92260   0.00840    0.02631
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.47750   38.43100   0.04650    0.12100
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.71090   18.71040   0.00050    0.00267
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.40340   19.40100   0.00240    0.01237
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.70010   39.70670  -0.00660   -0.01662
元大高科技基金                                                     16.81000   16.75000   0.06000    0.35821
元大得利貨幣市場基金                                               16.27910   16.27880   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99980   11.99960   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.80000   10.65000   0.15000    1.40845
元大華夏中小基金                                                    6.08000    6.11000  -0.03000   -0.49100
元大新中國基金-人民幣                                               8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
元大新中國基金-美元                                                 7.54600    7.58500  -0.03900   -0.51417
元大新中國基金-新台幣                                               7.52000    7.55000  -0.03000   -0.39735
元大新主流基金                                                     21.10000   21.01000   0.09000    0.42837
元大新東協平衡基金-美元                                             8.98300    9.00500  -0.02200   -0.24431
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.21630   10.21480   0.00150    0.01468
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.43010    9.41370   0.01640    0.17421
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.32770   10.29970   0.02800    0.27185
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.80700    8.78320   0.02380    0.27097
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.80210    9.80200   0.00010    0.00102
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28720    9.28710   0.00010    0.00108
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.95350    9.94370   0.00980    0.09855
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.43610    9.42680   0.00930    0.09865
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.48700    9.48360   0.00340    0.03585
元大新興亞洲基金                                                   10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.08060    9.04840   0.03220    0.35586
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.73560    8.70460   0.03100    0.35613
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.33270    9.29050   0.04220    0.45423
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.98190    8.94130   0.04060    0.45407
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12400   15.12380   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.75000   32.73000   0.02000    0.06111
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.81000    8.71000   0.10000    1.14811
元大實質多重資產基金-美元                                           8.08500    7.98400   0.10100    1.26503
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.53000    8.41000   0.12000    1.42687
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.80000   16.62000   0.18000    1.08303
元大滬深300單日正向2倍基金                                         10.84000   11.11000  -0.27000   -2.43024
元大摩臺基金                                                       34.79000   34.76000   0.03000    0.08631
元大標普500基金                                                    22.97000   23.32000  -0.35000   -1.50086
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.75000   14.64000   0.11000    0.75137
元大標普500單日正向2倍基金                                         25.93000   26.30000  -0.37000   -1.40684
元大標智滬深300基金                                                14.33000   14.55000  -0.22000   -1.51203
元大歐洲50基金                                                     21.61000   21.97000  -0.36000   -1.63860
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35660    9.36390  -0.00730   -0.07796
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22670   10.22630   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.05000   43.83000   0.22000    0.50194
元大韓國KOSPI200基金                                               19.63000   19.73000  -0.10000   -0.50684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.74000   13.69000   0.05000    0.36523
日盛上選基金                                                       28.38000   28.23000   0.15000    0.53135
日盛小而美基金                                                     15.62000   15.63000  -0.01000   -0.06398
日盛中國內需動力基金                                                8.15000    8.22000  -0.07000   -0.85158
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61940   11.62220  -0.00280   -0.02409
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.55770    9.56000  -0.00230   -0.02406
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67340   11.68750  -0.01410   -0.12064
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.59640    9.60790  -0.01150   -0.11969
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.54470   10.55170  -0.00700   -0.06634
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.65280    8.65850  -0.00570   -0.06583
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.33000    8.38000  -0.05000   -0.59666
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
日盛日盛基金                                                       11.71000   11.64000   0.07000    0.60137
日盛目標收益組合基金(美元)                                          8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
日盛全球抗暖化基金                                                  9.38000    9.50000  -0.12000   -1.26316
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.78580    9.86090  -0.07510   -0.76159
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.01300    9.08210  -0.06910   -0.76084
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.58330    9.65180  -0.06850   -0.70971
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.82750    8.89060  -0.06310   -0.70974
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38850    2.38720   0.00130    0.05446
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62390    1.62300   0.00090    0.05545
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36210    0.36230  -0.00020   -0.05520
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24690    0.24700  -0.00010   -0.04049
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.98330   11.98240   0.00090    0.00751
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.04030    8.03970   0.00060    0.00746
日盛亞洲機會基金                                                    6.07000    6.13000  -0.06000   -0.97879
日盛首選基金                                                       14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
日盛高科技基金                                                     15.81000   15.70000   0.11000    0.70064
日盛貨幣市場基金                                                   14.79210   14.79190   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.43000   34.22000   0.21000    0.61368
日盛精選五虎基金                                                   32.32000   32.35000  -0.03000   -0.09274
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50610   13.50590   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.11000   26.95000   0.16000    0.59369
台新MSCI中國基金                                                   17.85000   18.01000  -0.16000   -0.88840
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18310   14.18300   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48920   10.49750  -0.00830   -0.07907
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52680   10.52590   0.00090    0.00855
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11390   10.09590   0.01800    0.17829
台新中國通基金                                                     38.11000   37.87000   0.24000    0.63375
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.41260    0.41530  -0.00270   -0.65013
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.70500   12.77600  -0.07100   -0.55573
台新中國精選中小基金-美元                                           0.26600    0.26740  -0.00140   -0.52356
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.21000    8.25000  -0.04000   -0.48485
台新主流基金                                                       21.15000   21.04000   0.11000    0.52281
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.45000   19.59000  -0.14000   -0.71465
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63440    0.63960  -0.00520   -0.81301
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.22000   14.32000  -0.10000   -0.69832
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46300    0.46680  -0.00380   -0.81405
台新台灣中小基金                                                   29.87000   29.60000   0.27000    0.91216
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.60360    9.65700  -0.05340   -0.55297
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.89380    8.93550  -0.04170   -0.46668
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.04190   10.08900  -0.04710   -0.46685
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.42220    9.48580  -0.06360   -0.67048
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.30680   10.37640  -0.06960   -0.67075
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
台新印度基金                                                       14.30000   14.23000   0.07000    0.49192
台新亞美短期債券基金                                               10.97340   10.96310   0.01030    0.09395
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.32200    8.31850   0.00350    0.04207
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27530    0.27540  -0.00010   -0.03631
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.79930   11.79430   0.00500    0.04239
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38490    0.38520  -0.00030   -0.07788
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10500   11.10490   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.97330   27.94120   0.03210    0.11488
台新智慧生活基金-美元                                               8.66600    8.83600  -0.17000   -1.92395
台新智慧生活基金-新台幣                                             8.91000    9.08000  -0.17000   -1.87225
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.06940    8.07950  -0.01010   -0.12501
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.24960    8.25190  -0.00230   -0.02787
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84910    8.86020  -0.01110   -0.12528
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.05630    9.05890  -0.00260   -0.02870
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.57380   10.57410  -0.00030   -0.00284
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33790    0.33820  -0.00030   -0.08870
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.74180    7.74200  -0.00020   -0.00258
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26060    0.26080  -0.00020   -0.07669
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.07000    5.08000  -0.01000   -0.19685
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.64000   20.65000  -0.01000   -0.04843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.48000   18.67000  -0.19000   -1.01768
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58430   12.58410   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.20420   11.20320   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.94550    9.94440   0.00110    0.01106
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.08760    9.11690  -0.02930   -0.32138
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.47150   10.47110   0.00040    0.00382
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.65110    7.67570  -0.02460   -0.32049
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87720    8.87700   0.00020    0.00225
永豐中小基金                                                       47.04000   46.61000   0.43000    0.92255
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71720    1.72640  -0.00920   -0.53290
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32040    2.32080  -0.00040   -0.01724
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.78690    7.82820  -0.04130   -0.52758
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.20910   10.21080  -0.00170   -0.01665
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.00000    4.03000  -0.03000   -0.74442
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    17.90000   18.03000  -0.13000   -0.72102
永豐主流品牌基金                                                   15.32000   15.49000  -0.17000   -1.09748
永豐永豐基金                                                       31.52000   31.29000   0.23000    0.73506
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.99160    9.07740  -0.08580   -0.94520
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.21510    9.26130  -0.04620   -0.49885
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.88770    8.96510  -0.07740   -0.86335
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.10920    9.14710  -0.03790   -0.41434
永豐亞洲民生消費基金                                               10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.41450   13.40170   0.01280    0.09551
永豐高科技基金                                                     21.30000   21.14000   0.16000    0.75686
永豐貨幣市場基金                                                   13.90200   13.90180   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08790    2.09780  -0.00990   -0.47192
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51180    2.51160   0.00020    0.00796
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.62220    7.65370  -0.03150   -0.41157
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40980   10.40920   0.00060    0.00576
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.81780    6.85060  -0.03280   -0.47879
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.66900   10.67970  -0.01070   -0.10019
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.93000    6.96000  -0.03000   -0.43103
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.94000   15.99000  -0.05000   -0.31270
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.01000   48.01000   0.00000    0.00000
永豐領航科技基金                                                   34.77000   34.58000   0.19000    0.54945
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.82000    8.94000  -0.12000   -1.34228
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.69000    8.85000  -0.16000   -1.80791
永豐趨勢平衡基金                                                   38.28000   37.84000   0.44000    1.16279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.70120   11.70020   0.00100    0.00855
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51420    9.51560  -0.00140   -0.01471
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.85990    9.86140  -0.00150   -0.01521
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.51280    9.51580  -0.00300   -0.03153
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.74660    9.74960  -0.00300   -0.03077
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.54290    9.54670  -0.00380   -0.03980
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.01370   10.01770  -0.00400   -0.03993
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.49650    9.50150  -0.00500   -0.05262
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.81230    9.81750  -0.00520   -0.05297
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                   13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.16000   12.27000  -0.11000   -0.89650
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.02000   16.13000  -0.11000   -0.68196
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          15.94000   16.06000  -0.12000   -0.74720
兆豐國際生命科學基金                                               14.11000   14.30000  -0.19000   -1.32867
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.61720    9.66790  -0.05070   -0.52442
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.83900    9.89880  -0.05980   -0.60411
兆豐國際全球基金                                                   27.60000   27.93000  -0.33000   -1.18153
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34420   10.34340   0.00080    0.00773
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12360   10.13700  -0.01340   -0.13219
兆豐國際國民基金                                                   20.16000   20.01000   0.15000    0.74963
兆豐國際第一基金                                                   11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.86880    9.87340  -0.00460   -0.04659
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.71800    7.72160  -0.00360   -0.04662
兆豐國際萬全基金                                                   18.78000   18.75000   0.03000    0.16000
兆豐國際電子基金                                                   22.76000   22.77000  -0.01000   -0.04392
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.40000   19.41000  -0.01000   -0.05152
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.73000   17.75000  -0.02000   -0.11268
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.74000   30.82000  -0.08000   -0.25957
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52070   12.52060   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.89600    9.91970  -0.02370   -0.23892
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.81140    9.83690  -0.02550   -0.25923
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.87210    9.89700  -0.02490   -0.25159
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.89760    9.92120  -0.02360   -0.23787
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.81840    9.84400  -0.02560   -0.26006
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.87110    9.89600  -0.02490   -0.25162
合庫台灣基金                                                        9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.69770   10.77770  -0.08000   -0.74227
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.56470   11.65690  -0.09220   -0.79095
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.33660   10.42130  -0.08470   -0.81276
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.06850   11.15980  -0.09130   -0.81812
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.68060    7.73810  -0.05750   -0.74308
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 8.94160    9.01340  -0.07180   -0.79659
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.55100    8.62110  -0.07010   -0.81312
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.41440    8.48450  -0.07010   -0.82621
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.76720    8.83900  -0.07180   -0.81231
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
合庫全球新興市場基金                                                8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.44000    9.54000  -0.10000   -1.04822
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.73000    8.82000  -0.09000   -1.02041
合庫貨幣市場基金                                                   10.14470   10.14450   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.27690    9.28860  -0.01170   -0.12596
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.50790    9.52160  -0.01370   -0.14388
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.78650    9.79480  -0.00830   -0.08474
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.19800   11.21170  -0.01370   -0.12219
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.68800   13.70410  -0.01610   -0.11748
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41990    8.43190  -0.01200   -0.14232
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.09980    9.11290  -0.01310   -0.14375
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.56760    7.57400  -0.00640   -0.08450
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.39380    8.40450  -0.01070   -0.12731
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95580    9.96770  -0.01190   -0.11939
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
安本標準兩岸價值基金                                                9.78000    9.90000  -0.12000   -1.21212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.08550   11.08470   0.00080    0.00722
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95760    9.97060  -0.01300   -0.13038
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.81330    9.81660  -0.00330   -0.03362
安聯中國東協基金                                                   14.25000   14.32000  -0.07000   -0.48883
安聯中國策略基金-美元                                               9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.92000   11.98000  -0.06000   -0.50083
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.80000   11.87000  -0.07000   -0.58972
安聯中華新思路基金-美元                                            10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
安聯台灣大壩基金                                                   24.81000   24.78000   0.03000    0.12107
安聯台灣科技基金                                                   40.45000   40.24000   0.21000    0.52187
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.51030   12.51010   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.99000   26.92000   0.07000    0.26003
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00990   10.01530  -0.00540   -0.05392
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.82800   14.82970  -0.00170   -0.01146
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40120    9.40220  -0.00100   -0.01064
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.46000   10.55000  -0.09000   -0.85308
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.20600   12.21580  -0.00980   -0.08022
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98320    9.99210  -0.00890   -0.08907
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.00230   12.01010  -0.00780   -0.06495
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.19130    9.19790  -0.00660   -0.07176
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.05300    9.06110  -0.00810   -0.08939
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70160    8.70720  -0.00560   -0.06431
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                             9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.72580   11.75990  -0.03410   -0.28997
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.63540   10.66870  -0.03330   -0.31213
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.29690   10.32790  -0.03100   -0.30016
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.46630    8.49110  -0.02480   -0.29207
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.27340    8.29930  -0.02590   -0.31207
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               7.98460    8.00860  -0.02400   -0.29968
安聯全球人口趨勢基金                                               10.48000   10.59000  -0.11000   -1.03872
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.18000    8.34000  -0.16000   -1.91847
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        30.80000   31.37000  -0.57000   -1.81702
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.14000    7.25000  -0.11000   -1.51724
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.94510   11.94060   0.00450    0.03769
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27670   10.27350   0.00320    0.03115
安聯全球新興市場基金                                               15.86000   15.93000  -0.07000   -0.43942
安聯全球農金趨勢基金                                                8.18000    8.40000  -0.22000   -2.61905
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.53000    7.61000  -0.08000   -1.05125
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.48000    9.60000  -0.12000   -1.25000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.23000    9.34000  -0.11000   -1.17773
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.02000    9.14000  -0.12000   -1.31291
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.93000    9.05000  -0.12000   -1.32597
安聯亞洲動態策略基金                                               19.70000   19.85000  -0.15000   -0.75567
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.18280   10.18410  -0.00130   -0.01276
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.88260    9.88400  -0.00140   -0.01416
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.57250   82.60100  -0.02850   -0.03450
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.21770   12.21990  -0.00220   -0.01800
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.85400   63.87360  -0.01960   -0.03069
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36270    9.36430  -0.00160   -0.01709
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.60020    2.60090  -0.00070   -0.02691
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.47230   10.46160   0.01070    0.10228
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20320    2.20540  -0.00220   -0.09976
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.65860    8.65020   0.00840    0.09711
宏利台灣動力基金                                                   27.14000   27.12000   0.02000    0.07375
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.42690    9.48450  -0.05760   -0.60731
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.24460    9.29240  -0.04780   -0.51440
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.31050    7.35530  -0.04480   -0.60908
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.28180    7.32170  -0.03990   -0.54496
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
宏利全球債券組合基金                                               12.76120   12.77440  -0.01320   -0.10333
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.80520    2.80330   0.00190    0.06778
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.72600   11.71680   0.00920    0.07852
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60770    8.60080   0.00690    0.08023
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43220    2.43410  -0.00190   -0.07806
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.89540   10.87880   0.01660    0.15259
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12100    3.14420  -0.02320   -0.73787
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50150    0.50560  -0.00410   -0.81092
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.46000   14.58000  -0.12000   -0.82305
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.36100   11.48110  -0.12010   -1.04607
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.04440   10.15120  -0.10680   -1.05209
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.69880    9.79830  -0.09950   -1.01548
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.41420    8.50230  -0.08810   -1.03619
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.02790    8.11320  -0.08530   -1.05137
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                7.92020    8.00090  -0.08070   -1.00864
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              7.88130    7.96610  -0.08480   -1.06451
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72930    2.73380  -0.00450   -0.16461
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39500    0.39580  -0.00080   -0.20212
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.96090   11.97900  -0.01810   -0.15110
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89730    0.89870  -0.00140   -0.15578
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11900    7.12920  -0.01020   -0.14307
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97870    1.98210  -0.00340   -0.17154
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28450    0.28500  -0.00050   -0.17544
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69940    8.71240  -0.01300   -0.14921
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31580    0.31620  -0.00040   -0.12650
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65730   13.65720   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.27000    2.29000  -0.02000   -0.87336
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.27000   10.40000  -0.13000   -1.25000
宏利臺灣股息收益基金                                               23.12000   23.08000   0.04000    0.17331
宏利澳幣保本基金                                                   12.30760   12.30620   0.00140    0.01138
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.39000    9.49000  -0.10000   -1.05374
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.26000    9.35000  -0.09000   -0.96257
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.34000    9.41000  -0.07000   -0.74389
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                        9.85000    9.94000  -0.09000   -0.90543
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.66000   10.74000  -0.08000   -0.74488
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.93510    9.95250  -0.01740   -0.17483
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.18120    9.18350  -0.00230   -0.02504
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.63790    8.63170   0.00620    0.07183
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.49260   10.48510   0.00750    0.07153
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                8.86000    8.96000  -0.10000   -1.11607
貝萊德新台幣基金                                                   12.94520   12.94510   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.14000   23.11000   0.03000    0.12981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32670   11.32520   0.00150    0.01324
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93520    9.93020   0.00500    0.05035
保德信大中華基金-人民幣                                             8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
保德信大中華基金-美元                                               8.35000    8.43000  -0.08000   -0.94899
保德信大中華基金-新台幣                                            24.84000   25.06000  -0.22000   -0.87789
保德信中小型股基金                                                 40.02000   39.77000   0.25000    0.62861
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.62000    7.59000   0.03000    0.39526
保德信中國中小基金-美元                                             7.32000    7.30000   0.02000    0.27397
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.07000    7.04000   0.03000    0.42614
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.69710    8.71760  -0.02050   -0.23516
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.76670    8.78540  -0.01870   -0.21285
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.82350    8.84500  -0.02150   -0.24308
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.62260    9.64610  -0.02350   -0.24362
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.75000    7.82000  -0.07000   -0.89514
保德信中國品牌基金-美元                                             7.75000    7.82000  -0.07000   -0.89514
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.39000    8.46000  -0.07000   -0.82742
保德信台商全方位基金                                               30.92000   30.75000   0.17000    0.55285
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          24.32000   24.70000  -0.38000   -1.53846
保德信全球消費商機基金                                             16.33000   16.61000  -0.28000   -1.68573
保德信全球基礎建設基金                                             11.62000   11.73000  -0.11000   -0.93777
保德信全球資源基金                                                  6.68000    6.81000  -0.13000   -1.90896
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.02000    9.21000  -0.19000   -2.06298
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      29.89000   30.50000  -0.61000   -2.00000
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.41960   10.38540   0.03420    0.32931
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.41960   10.38540   0.03420    0.32931
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.39360   10.34940   0.04420    0.42708
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.39360   10.34940   0.04420    0.42708
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.21050    9.23730  -0.02680   -0.29013
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.11190   10.14100  -0.02910   -0.28695
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.74490    8.76160  -0.01670   -0.19060
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.58650    9.60480  -0.01830   -0.19053
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.82660    7.84810  -0.02150   -0.27395
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.58300   10.61210  -0.02910   -0.27422
保德信亞太基金                                                     19.05000   19.18000  -0.13000   -0.67779
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31790    8.31560   0.00230    0.02766
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20680   11.20380   0.00300    0.02678
保德信店頭市場基金                                                 28.73000   28.53000   0.20000    0.70102
保德信拉丁美洲基金                                                  6.62000    6.61000   0.01000    0.15129
保德信金平衡基金                                                   27.84000   27.83000   0.01000    0.03593
保德信金滿意基金                                                   38.44000   38.30000   0.14000    0.36554
保德信科技島基金                                                   23.63000   23.51000   0.12000    0.51042
保德信高成長基金                                                   83.86000   83.78000   0.08000    0.09549
保德信第一基金                                                     22.65000   22.62000   0.03000    0.13263
保德信貨幣市場基金                                                 15.79230   15.79210   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.79090    9.83150  -0.04060   -0.41296
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                    9.95500    9.98660  -0.03160   -0.31642
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.14210   10.16920  -0.02710   -0.26649
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.65550    9.67190  -0.01640   -0.16956
保德信新世紀基金                                                    9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75980    7.75560   0.00420    0.05415
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.71270   10.70680   0.00590    0.05511
保德信新興趨勢組合基金                                             10.08000    9.99000   0.09000    0.90090
保德信瑞騰基金                                                     15.56740   15.56570   0.00170    0.01092
保德信歐洲組合基金                                                  9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68530    9.69110  -0.00580   -0.05985
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99450    9.99820  -0.00370   -0.03701
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62300    9.62770  -0.00470   -0.04882
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78280    9.78740  -0.00460   -0.04700
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73030    9.73370  -0.00340   -0.03493
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88460    9.88790  -0.00330   -0.03337
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57820    9.58330  -0.00510   -0.05322
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.70160    9.70670  -0.00510   -0.05254
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97870    9.98050  -0.00180   -0.01804
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03440   10.03480  -0.00040   -0.00399
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03230   10.03310  -0.00080   -0.00797
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89360    9.90350  -0.00990   -0.09996
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89800    9.90830  -0.01030   -0.10395
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90440    9.90560  -0.00120   -0.01211
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08900   10.09220  -0.00320   -0.03171
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.76080    9.76730  -0.00650   -0.06655
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85590    9.86240  -0.00650   -0.06591
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55390    9.56320  -0.00930   -0.09725
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.36530    9.37540  -0.01010   -0.10773
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98790    9.99390  -0.00600   -0.06004
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98400    9.98990  -0.00590   -0.05906
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.07280   10.08300  -0.01020   -0.10116
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.15120   10.16020  -0.00900   -0.08858
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.93010    9.94410  -0.01400   -0.14079
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.93060    9.94460  -0.01400   -0.14078
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93540    1.93700  -0.00160   -0.08260
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.68810    2.69030  -0.00220   -0.08178
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28990    0.28990   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43660    0.43660   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28390    8.28410  -0.00020   -0.00241
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.71550   11.70870   0.00680    0.05808
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.42990    9.43950  -0.00960   -0.10170
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.69890   11.71040  -0.01150   -0.09820
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.49360    8.49630  -0.00270   -0.03178
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.58200   10.58540  -0.00340   -0.03212
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12430   10.13290  -0.00860   -0.08487
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.02150   10.02830  -0.00680   -0.06781
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11110   10.11350  -0.00240   -0.02373
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.75420   10.75690  -0.00270   -0.02510
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.01090   10.01280  -0.00190   -0.01898
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70570    9.71000  -0.00430   -0.04428
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08810   10.09240  -0.00430   -0.04261
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68670    9.68940  -0.00270   -0.02787
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92470    9.92760  -0.00290   -0.02921
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                         9.99550   10.06290  -0.06740   -0.66979
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.84780    5.87340  -0.02560   -0.43586
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.27690   10.32190  -0.04500   -0.43597
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65670   11.65670   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.50000   16.46000   0.04000    0.24301
施羅德樂活中小基金-I類型                                          3783.290003773.66000   9.63000    0.25519
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.80900    9.82370  -0.01470   -0.14964
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.79410   10.81750  -0.02340   -0.21632
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.04070   10.06320  -0.02250   -0.22359
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.62400    8.63690  -0.01290   -0.14936
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.99900    9.01850  -0.01950   -0.21622
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.83400    8.85380  -0.01980   -0.22363
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.89060    9.90550  -0.01490   -0.15042
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.39500   10.41750  -0.02250   -0.21598
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.34170   10.36490  -0.02320   -0.22383
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.25000    6.26000  -0.01000   -0.15974
柏瑞巨人基金                                                       11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66910   13.66890   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.69000   14.83000  -0.14000   -0.94403
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.02560   13.10890  -0.08330   -0.63545
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.50070   11.57960  -0.07890   -0.68137
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.05180   12.13530  -0.08350   -0.68808
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.31600    8.36920  -0.05320   -0.63566
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.42380    6.46490  -0.04110   -0.63574
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.29550    8.35240  -0.05690   -0.68124
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.06800    8.12380  -0.05580   -0.68687
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.19530   10.26590  -0.07060   -0.68771
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              7.94090    7.99280  -0.05190   -0.64933
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.67130   11.75140  -0.08010   -0.68162
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.28440   11.35660  -0.07220   -0.63575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.66880   11.74950  -0.08070   -0.68684
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.97090   11.04690  -0.07600   -0.68798
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.51360    8.56810  -0.05450   -0.63608
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.27010    9.33370  -0.06360   -0.68140
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.22100    9.28470  -0.06370   -0.68607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.06640    9.12930  -0.06290   -0.68899
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              8.95340    9.01180  -0.05840   -0.64804
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.68210    9.74220  -0.06010   -0.61690
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.60060    9.66510  -0.06450   -0.66735
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.45520    9.51980  -0.06460   -0.67859
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.53230    9.60340  -0.07110   -0.74036
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.25910    9.31660  -0.05750   -0.61718
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.06540    9.12640  -0.06100   -0.66839
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.84480    9.90610  -0.06130   -0.61881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.03450    9.09620  -0.06170   -0.67831
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.11140    9.17930  -0.06790   -0.73971
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.66390    9.72390  -0.06000   -0.61704
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.60070    9.66520  -0.06450   -0.66734
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.45530    9.51990  -0.06460   -0.67858
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.53240    9.60350  -0.07110   -0.74036
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.25890    9.31640  -0.05750   -0.61719
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.06560    9.12660  -0.06100   -0.66838
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.00230   10.06470  -0.06240   -0.61999
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.03450    9.09620  -0.06170   -0.67831
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.11170    9.17960  -0.06790   -0.73968
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.70930   10.70830   0.00100    0.00934
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.97140   11.97680  -0.00540   -0.04509
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.32780   11.33300  -0.00520   -0.04588
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88080    8.88000   0.00080    0.00901
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.58150    9.58580  -0.00430   -0.04486
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.45000    9.45440  -0.00440   -0.04654
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.42080   10.41980   0.00100    0.00960
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.14690   11.15190  -0.00500   -0.04484
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.94380   10.94880  -0.00500   -0.04567
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88100    8.88020   0.00080    0.00901
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.58190    9.58620  -0.00430   -0.04486
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.45050    9.45490  -0.00440   -0.04654
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.84000   11.95000  -0.11000   -0.92050
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.63000   12.75000  -0.12000   -0.94118
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.27000    8.35000  -0.08000   -0.95808
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.73000    7.80000  -0.07000   -0.89744
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.53000    8.61000  -0.08000   -0.92915
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.44000   10.54000  -0.10000   -0.94877
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.79000   11.92000  -0.13000   -1.09060
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.92000   12.05000  -0.13000   -1.07884
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.33000    9.22000   0.11000    1.19306
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.38140   11.40690  -0.02550   -0.22355
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36820    7.38460  -0.01640   -0.22208
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.27000   11.27660  -0.00660   -0.05853
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99480   11.00580  -0.01100   -0.09995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08510   10.09700  -0.01190   -0.11786
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11280    8.11750  -0.00470   -0.05790
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.13560    9.14470  -0.00910   -0.09951
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16310    9.17390  -0.01080   -0.11773
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57650   10.58700  -0.01050   -0.09918
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.89690    9.90270  -0.00580   -0.05857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06820   10.08010  -0.01190   -0.11805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.46400    9.47350  -0.00950   -0.10028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76580    8.77090  -0.00510   -0.05815
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.72990    8.73470  -0.00480   -0.05495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18720    9.19800  -0.01080   -0.11742
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.68980   11.69570  -0.00590   -0.05045
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21100   11.22240  -0.01140   -0.10158
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.60670   10.61950  -0.01280   -0.12053
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81740    6.82080  -0.00340   -0.04985
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53590    8.54450  -0.00860   -0.10065
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.12290    9.13390  -0.01100   -0.12043
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04890   10.05400  -0.00510   -0.05073
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.62350   10.63630  -0.01280   -0.12034
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24050    9.24980  -0.00930   -0.10054
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69550    8.69990  -0.00440   -0.05058
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31750    9.32870  -0.01120   -0.12006
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18270   11.17210   0.01060    0.09488
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.83980   11.83580   0.00400    0.03380
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.80620   10.80230   0.00390    0.03610
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.98340    8.97490   0.00850    0.09471
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.54880    9.54570   0.00310    0.03248
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.52920    9.52570   0.00350    0.03674
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.15960   11.15590   0.00370    0.03317
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97740    9.96800   0.00940    0.09430
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29690   10.29320   0.00370    0.03595
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.41540    9.40650   0.00890    0.09462
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.13710    9.12840   0.00870    0.09531
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.77060    9.76730   0.00330    0.03379
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.29020    9.28680   0.00340    0.03661
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.68000   16.76000  -0.08000   -0.47733
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.22000   15.32000  -0.10000   -0.65274
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.58940   12.59350  -0.00410   -0.03256
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.61560    9.67390  -0.05830   -0.60265
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.58120   10.64540  -0.06420   -0.60308
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.18160   11.24080  -0.05920   -0.52665
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.09300   10.15750  -0.06450   -0.63500
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.60610    8.65830  -0.05220   -0.60289
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.16380    9.21940  -0.05560   -0.60308
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.03700    9.08480  -0.04780   -0.52615
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.06140    9.11930  -0.05790   -0.63492
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.73110    8.78400  -0.05290   -0.60223
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  8.97950    9.03400  -0.05450   -0.60328
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.72230   10.77920  -0.05690   -0.52787
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.00840    9.06590  -0.05750   -0.63424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.37000   15.21000   0.16000    1.05194
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        20.64000   21.14000  -0.50000   -2.36518
國泰大中華基金                                                     17.13000   17.00000   0.13000    0.76471
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.48000   37.23000   0.25000    0.67150
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.55040    3.58830  -0.03790   -1.05621
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       15.88000   16.01000  -0.13000   -0.81199
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.59860    0.60410  -0.00550   -0.91045
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.56260    0.56770  -0.00510   -0.89836
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19990    2.20330  -0.00340   -0.15431
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.62180    9.61430   0.00750    0.07801
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.00030    7.99420   0.00610    0.07631
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31470    0.31470   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.62490   11.62390   0.00100    0.00860
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68200    1.67920   0.00280    0.16675
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.07500   10.05650   0.01850    0.18396
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33200    0.33170   0.00030    0.09044
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.64340    3.68250  -0.03910   -1.06178
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.29000   16.42000  -0.13000   -0.79172
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.52390    0.52870  -0.00480   -0.90789
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.64990    2.66350  -0.01360   -0.51061
國泰中港台基金台幣級別                                             11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
國泰中港台基金美元級別                                              0.38580    0.38710  -0.00130   -0.33583
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   24.82000   25.08000  -0.26000   -1.03668
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.76000   13.62000   0.14000    1.02790
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       28.53000   29.13000  -0.60000   -2.05973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.12160   10.14750  -0.02590   -0.25524
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.84340    9.86870  -0.02530   -0.25637
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.86750    9.89280  -0.02530   -0.25574
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32790    0.32900  -0.00110   -0.33435
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.31870    0.31980  -0.00110   -0.34396
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.31930    0.32050  -0.00120   -0.37441
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42710   12.42700   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.23970    2.26310  -0.02340   -1.03398
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.04000   10.12000  -0.08000   -0.79051
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.32510    0.32800  -0.00290   -0.88415
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.45950    0.46370  -0.00420   -0.90576
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42040    0.42150  -0.00110   -0.26097
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.80000    4.86000  -0.06000   -1.23457
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15340    0.15540  -0.00200   -1.28700
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38300    0.38600  -0.00300   -0.77720
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.34390    0.34660  -0.00270   -0.77900
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.40740    0.41050  -0.00310   -0.75518
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48700    0.49090  -0.00390   -0.79446
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 19.39000   19.53000  -0.14000   -0.71685
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.98000   21.03000  -0.05000   -0.23776
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.34270    2.35780  -0.01510   -0.64043
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.50100   10.54290  -0.04190   -0.39742
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.28760    9.32460  -0.03700   -0.39680
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34090    0.34260  -0.00170   -0.49621
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30160    0.30300  -0.00140   -0.46205
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47870    0.48120  -0.00250   -0.51953
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36740    0.36850  -0.00110   -0.29851
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    16.43000   16.64000  -0.21000   -1.26202
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.53260    0.53990  -0.00730   -1.35210
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.33000   16.54000  -0.21000   -1.26965
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.74910    0.75950  -0.01040   -1.36932
國泰科技生化基金                                                   28.98000   28.72000   0.26000    0.90529
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          24.62000   25.09000  -0.47000   -1.87326
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           14.62000   14.43000   0.19000    1.31670
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.10440   40.07110   0.03330    0.08310
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.11640   19.11170   0.00470    0.02459
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.72720   19.72500   0.00220    0.01115
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.60040   38.97490  -0.37450   -0.96087
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.48070   40.61450  -0.13380   -0.32944
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         41.71190   42.21100  -0.49910   -1.18239
國泰紐幣2021保本基金                                               12.33970   12.31560   0.02410    0.19569
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.64450   12.61810   0.02640    0.20922
國泰紐幣保本基金                                                   12.54310   12.53770   0.00540    0.04307
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.90000   19.70000   0.20000    1.01523
國泰國泰基金台幣級別                                               19.90000   19.70000   0.20000    1.01523
國泰富時中國A50基金                                                16.59000   16.83000  -0.24000   -1.42602
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   41.17340   41.54700  -0.37360   -0.89922
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33050    0.33060  -0.00010   -0.03025
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47390    0.47430  -0.00040   -0.08433
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.29180   10.30950  -0.01770   -0.17169
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.24270    7.25520  -0.01250   -0.17229
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34920    0.35010  -0.00090   -0.25707
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23480    0.23550  -0.00070   -0.29724
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.12170    2.13660  -0.01490   -0.69737
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.45480    9.49700  -0.04220   -0.44435
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30560    0.30730  -0.00170   -0.55321
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.48530   41.37380   0.11150    0.26949
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.87000   17.08000  -0.21000   -1.22951
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35770    0.35870  -0.00100   -0.27878
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24610    2.25020  -0.00410   -0.18221
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44500    1.44760  -0.00260   -0.17961
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33600    0.33610  -0.00010   -0.02975
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33260    0.33290  -0.00030   -0.09012
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21830    0.21840  -0.00010   -0.04579
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.25860   10.25660   0.00200    0.01950
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.47580    6.47460   0.00120    0.01853
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.10000   15.13000  -0.03000   -0.19828
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.89000   28.78000   0.11000    0.38221
國泰價值卓越基金                                                   12.86000   12.74000   0.12000    0.94192
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31080    0.31310  -0.00230   -0.73459
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.89560   38.87930   0.01630    0.04192
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              17.30000   17.67000  -0.37000   -2.09394
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              17.92000   18.00000  -0.08000   -0.44444
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.64000   16.55000   0.09000    0.54381
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.93540   11.94020  -0.00480   -0.04020
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39300    0.39340  -0.00040   -0.10168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.08180   10.07880   0.00300    0.02977
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98970    9.99610  -0.00640   -0.06402
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95580    9.95250   0.00330    0.03316
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.08150   10.07850   0.00300    0.02977
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98930    9.99580  -0.00650   -0.06503
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95580    9.95250   0.00330    0.03316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29080   11.28990   0.00090    0.00797
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86640    9.86890  -0.00250   -0.02533
第一金大中華基金                                                   22.94000   22.87000   0.07000    0.30608
第一金小型精選基金                                                 29.04000   29.00000   0.04000    0.13793
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.12000   11.28000  -0.16000   -1.41844
第一金中國世紀基金-美元                                             6.92490    7.01330  -0.08840   -1.26046
第一金中國世紀基金-美元-N                                           6.92530    7.01370  -0.08840   -1.26039
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.14000    8.24000  -0.10000   -1.21359
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.14000    8.24000  -0.10000   -1.21359
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.59590    9.59220   0.00370    0.03857
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.20800    8.18890   0.01910    0.23324
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.82840   10.82340   0.00500    0.04620
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.38760    9.36570   0.02190    0.23383
第一金中概平衡基金                                                 22.83000   22.73000   0.10000    0.43995
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27500   15.27480   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.10900  178.10700   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.11080   12.28490  -0.17410   -1.41719
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.11150   12.28560  -0.17410   -1.41711
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            11.63000   11.79000  -0.16000   -1.35708
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          11.64000   11.79000  -0.15000   -1.27226
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.35060    8.62540  -0.27480   -3.18594
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.35060    8.62540  -0.27480   -3.18594
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.50000    8.77000  -0.27000   -3.07868
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.50000    8.77000  -0.27000   -3.07868
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            11.52590   11.74800  -0.22210   -1.89053
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          11.54050   11.76280  -0.22230   -1.88986
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.88000   11.07000  -0.19000   -1.71635
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        10.90000   11.10000  -0.20000   -1.80180
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.19000    9.25240  -0.06240   -0.67442
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.19150    9.25390  -0.06240   -0.67431
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          8.84630    8.90030  -0.05400   -0.60672
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        8.86920    8.92340  -0.05420   -0.60739
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.76900    9.83570  -0.06670   -0.67814
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.42050    9.47800  -0.05750   -0.60667
第一金全球大趨勢基金                                               20.49000   20.77000  -0.28000   -1.34810
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.96020    7.95190   0.00830    0.10438
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.63140    5.62560   0.00580    0.10310
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.09910    9.10120  -0.00210   -0.02307
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.10030    9.10240  -0.00210   -0.02307
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.60590    9.60810  -0.00220   -0.02290
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.60730    9.60950  -0.00220   -0.02289
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              7.89960    7.95020  -0.05060   -0.63646
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.46220    9.52280  -0.06060   -0.63637
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.03310    9.10010  -0.06700   -0.73626
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.03190    9.09890  -0.06700   -0.73635
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.44920    7.50440  -0.05520   -0.73557
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.44770    7.50270  -0.05500   -0.73307
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.24120    8.29820  -0.05700   -0.68690
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.24180    8.29880  -0.05700   -0.68685
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.72780   10.80730  -0.07950   -0.73561
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.72860   10.80820  -0.07960   -0.73648
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.53670    9.60710  -0.07040   -0.73279
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.06490   14.16220  -0.09730   -0.68704
第一金亞洲科技基金                                                 16.07000   16.23000  -0.16000   -0.98583
第一金亞洲新興市場基金                                             12.45000   12.47000  -0.02000   -0.16038
第一金店頭市場基金                                                  7.61000    7.59000   0.02000    0.26350
第一金創新趨勢基金                                                 19.49000   19.41000   0.08000    0.41216
第一金電子基金                                                     27.88000   27.83000   0.05000    0.17966
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.51000   17.50000   0.01000    0.05714
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.92000   20.96000  -0.04000   -0.19084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             17.30000   17.90000  -0.60000   -3.35196
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.94000    6.95000  -0.01000   -0.14388
統一大中華中小基金(美元)                                            6.33000    6.34000  -0.01000   -0.15773
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
統一大滿貫基金-A類型                                               29.25000   28.96000   0.29000    1.00138
統一大滿貫基金-I類型                                               29.25000   28.96000   0.29000    1.00138
統一大龍印基金                                                     12.72000   12.78000  -0.06000   -0.46948
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.75000    7.81000  -0.06000   -0.76825
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.08000    7.13000  -0.05000   -0.70126
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.04000    8.09000  -0.05000   -0.61805
統一中小基金                                                       21.79000   21.52000   0.27000    1.25465
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.67750    9.67630   0.00120    0.01240
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.99010    8.99750  -0.00740   -0.08225
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.70250    8.70470  -0.00220   -0.02527
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.72370   11.72220   0.00150    0.01280
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.82680   10.83570  -0.00890   -0.08214
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.46640   10.46900  -0.00260   -0.02484
統一台灣動力基金                                                   14.97000   14.70000   0.27000    1.83673
統一全天候基金-A類型                                               98.39000   97.74000   0.65000    0.66503
統一全天候基金-I類型                                               98.60000   97.95000   0.65000    0.66360
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.72490    7.81920  -0.09430   -1.20601
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.43380    7.53160  -0.09780   -1.29853
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.41500    7.50550  -0.09050   -1.20578
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.11200    8.21100  -0.09900   -1.20570
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               7.81320    7.91600  -0.10280   -1.29864
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             7.78690    7.88190  -0.09500   -1.20529
統一全球債券組合基金                                               11.70410   11.71770  -0.01360   -0.11606
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.23000   13.52000  -0.29000   -2.14497
統一全球新科技基金(美元)                                           12.41000   12.69000  -0.28000   -2.20646
統一全球新科技基金(新台幣)                                         11.90000   12.15000  -0.25000   -2.05761
統一亞太基金                                                       21.93000   22.13000  -0.20000   -0.90375
統一亞洲大金磚基金                                                 11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
統一奔騰基金                                                       50.44000   50.07000   0.37000    0.73897
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68400   16.68380   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
統一強漢基金(美元)                                                  7.90000    7.94000  -0.04000   -0.50378
統一強漢基金(新台幣)                                               20.76000   20.85000  -0.09000   -0.43165
統一統信基金                                                       25.72000   25.46000   0.26000    1.02121
統一黑馬基金                                                       51.08000   50.69000   0.39000    0.76938
統一新亞洲科技能源基金                                             14.21000   14.42000  -0.21000   -1.45631
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74440    7.74650  -0.00210   -0.02711
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.00620   10.00890  -0.00270   -0.02698
統一經建基金                                                       41.19000   40.92000   0.27000    0.65982
統一龍馬基金                                                       56.34000   55.69000   0.65000    1.16718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.13000   16.00000   0.13000    0.81250
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.82000   40.84000  -0.02000   -0.04897
野村中國機會基金                                                   11.25000   11.38000  -0.13000   -1.14236
野村巴西基金                                                        5.87000    5.80000   0.07000    1.20690
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.57000   10.75000  -0.18000   -1.67442
野村台灣高股息基金                                                 22.86000   22.88000  -0.02000   -0.08741
野村台灣運籌基金                                                   31.44000   31.35000   0.09000    0.28708
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48070    9.48550  -0.00480   -0.05060
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.38910    9.39350  -0.00440   -0.04684
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43990    9.43990   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.79920    9.80420  -0.00500   -0.05100
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.63240    9.63690  -0.00450   -0.04670
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54160    9.54170  -0.00010   -0.00105
野村平衡基金                                                       17.42000   17.42000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.66000    8.75000  -0.09000   -1.02857
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.03000    9.15000  -0.12000   -1.31148
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.60000   12.73000  -0.13000   -1.02121
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.45000   10.59000  -0.14000   -1.32200
野村全球生技醫療基金                                               15.28000   15.49000  -0.21000   -1.35571
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.95770    9.97180  -0.01410   -0.14140
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.89310    9.90450  -0.01140   -0.11510
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.85250    9.86020  -0.00770   -0.07809
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00570   10.01980  -0.01410   -0.14072
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93040    9.94180  -0.01140   -0.11467
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.89010    9.89770  -0.00760   -0.07679
野村全球品牌基金                                                   23.53000   23.88000  -0.35000   -1.46566
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.52000    9.64000  -0.12000   -1.24481
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 11.69000   11.83000  -0.14000   -1.18343
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                               9.95000   10.08000  -0.13000   -1.28968
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 17.67000   17.87000  -0.20000   -1.11919
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.12000   11.26000  -0.14000   -1.24334
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.35040   10.36010  -0.00970   -0.09363
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.32280   10.33120  -0.00840   -0.08131
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18600   10.18890  -0.00290   -0.02846
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.74690    8.83010  -0.08320   -0.94223
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.52730    8.60920  -0.08190   -0.95131
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.13600    8.20830  -0.07230   -0.88082
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.60520   10.70610  -0.10090   -0.94245
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.09500   10.19200  -0.09700   -0.95173
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.70160    9.78790  -0.08630   -0.88170
野村成長基金                                                       26.42000   26.43000  -0.01000   -0.03784
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.14040    8.17810  -0.03770   -0.46099
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.14040    8.17770  -0.03730   -0.45612
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.30460    8.33530  -0.03070   -0.36831
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.87470    8.91580  -0.04110   -0.46098
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.76070    8.80080  -0.04010   -0.45564
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.93370    8.96670  -0.03300   -0.36803
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.80000    7.85000  -0.05000   -0.63694
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.10850    9.11610  -0.00760   -0.08337
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.14270    9.14910  -0.00640   -0.06995
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.24750    9.24810  -0.00060   -0.00649
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84830    9.85520  -0.00690   -0.07001
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.76400    9.77090  -0.00690   -0.07062
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.87980    9.88030  -0.00050   -0.00506
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29720    8.29100   0.00620    0.07478
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87680    8.87570   0.00110    0.01239
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74180    8.74070   0.00110    0.01258
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.92380   12.91400   0.00980    0.07589
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.04430   12.04260   0.00170    0.01412
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.76900    9.76780   0.00120    0.01229
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.04280   10.04420  -0.00140   -0.01394
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00640   10.00970  -0.00330   -0.03297
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00870   10.00770   0.00100    0.00999
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.04110   10.04250  -0.00140   -0.01394
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00550   10.00870  -0.00320   -0.03197
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02440   10.02330   0.00110    0.01097
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.80830    9.80890  -0.00060   -0.00612
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.76880    9.76920  -0.00040   -0.00409
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.77400    9.76600   0.00800    0.08192
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.49180    9.60880  -0.11700   -1.21763
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.56300    9.68460  -0.12160   -1.25560
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.18960    9.30740  -0.11780   -1.26566
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.73950    8.84730  -0.10780   -1.21845
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.67290   10.80460  -0.13170   -1.21893
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.57620    9.61260  -0.03640   -0.37867
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.61760   10.66560  -0.04800   -0.45005
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.10340   10.14890  -0.04550   -0.44832
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.89800    9.93590  -0.03790   -0.38145
野村泰國基金                                                       39.72000   39.73000  -0.01000   -0.02517
野村高科技基金                                                      8.44000    8.37000   0.07000    0.83632
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.51200    9.56320  -0.05120   -0.53539
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.48470    9.54620  -0.06150   -0.64424
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                         9.87500    9.94700  -0.07200   -0.72384
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           8.88830    8.94400  -0.05570   -0.62276
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.83540    8.88310  -0.04770   -0.53697
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.71830    8.76540  -0.04710   -0.53734
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.07650   11.14870  -0.07220   -0.64761
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.55110   12.64740  -0.09630   -0.76142
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.05320   10.11620  -0.06300   -0.62276
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.00020   10.05420  -0.05400   -0.53709
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.11770   10.17300  -0.05530   -0.54360
野村貨幣市場基金                                                   16.29140   16.29120   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03780   10.04410  -0.00630   -0.06272
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93830    9.93100   0.00730    0.07351
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97720    9.96020   0.01700    0.17068
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.87030    9.86960   0.00070    0.00709
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80250    9.80500  -0.00250   -0.02550
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.77300    9.77130   0.00170    0.01740
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.95030    9.94940   0.00090    0.00905
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.86580    9.86840  -0.00260   -0.02635
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.95440    9.95260   0.00180    0.01809
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.54520    9.56340  -0.01820   -0.19031
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.49260    9.51070  -0.01810   -0.19031
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.44000    9.45370  -0.01370   -0.14492
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.68090    9.69940  -0.01850   -0.19073
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.60370    9.62210  -0.01840   -0.19123
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.55110    9.56500  -0.01390   -0.14532
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.79030    9.81350  -0.02320   -0.23641
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.57910    7.59670  -0.01760   -0.23168
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.40000   11.42660  -0.02660   -0.23279
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.17000    7.21000  -0.04000   -0.55479
野村精選貨幣市場基金                                               12.09090   12.09080   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.09000   10.29000  -0.20000   -1.94363
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.38000    9.57000  -0.19000   -1.98537
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.04000    9.17000  -0.13000   -1.41767
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.13000    7.19000  -0.06000   -0.83449
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
野村積極成長基金                                                   11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.27000   29.28000  -0.01000   -0.03415
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                                9.95620   10.01980  -0.06360   -0.63474
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.20600    8.26310  -0.05710   -0.69102
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.56100    7.61300  -0.05200   -0.68304
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.45950    7.50670  -0.04720   -0.62877
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.38150   11.46020  -0.07870   -0.68672
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.20500   10.27510  -0.07010   -0.68223
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.10050   10.16440  -0.06390   -0.62866
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.35000    9.49000  -0.14000   -1.47524
野村環球基金-人民幣計價                                            14.28000   14.51000  -0.23000   -1.58511
野村環球基金-美元計價                                              11.10000   11.28000  -0.18000   -1.59574
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    15.54000   15.78000  -0.24000   -1.52091
野村鴻利基金                                                       20.01000   20.01000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87330   16.87320   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.98000   16.94000   0.04000    0.23613
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.08000   12.99000   0.09000    0.69284
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.05000    9.13000  -0.08000   -0.87623
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.45000   13.57000  -0.12000   -0.88430
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.93930    9.94370  -0.00440   -0.04425
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03260   13.03840  -0.00580   -0.04448
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96620    9.98110  -0.01490   -0.14928
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88050    9.87960   0.00090    0.00911
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.53760    9.54070  -0.00310   -0.03249
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57520    9.58140  -0.00620   -0.06471
凱基台商天下基金                                                   11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
凱基台灣精五門基金                                                 18.09000   18.02000   0.07000    0.38846
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.49040   39.84790  -0.35750   -0.89716
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.42730   39.55390  -0.12660   -0.32007
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.09100   41.18580  -0.09480   -0.23018
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
凱基全球高效平衡基?(美元)                                           9.91880   10.00740  -0.08860   -0.88534
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.06000   12.24000  -0.18000   -1.47059
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.85820   11.00710  -0.14890   -1.35276
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.71000   10.85000  -0.14000   -1.29032
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56100   11.56080   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.22000   24.14000   0.08000    0.33140
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.01000   19.29000  -0.28000   -1.45153
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.40050   18.68770  -0.28720   -1.53684
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.83000   15.95000  -0.12000   -0.75235
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.10440   15.23460  -0.13020   -0.85463
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.98000    6.98000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       10.50000   10.70000  -0.20000   -1.86916
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.19220   10.36860  -0.17640   -1.70129
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                        9.76000    9.92000  -0.16000   -1.61290
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       10.73470   10.95890  -0.22420   -2.04583
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.01000   11.23000  -0.22000   -1.95904
凱基護城河基金-台幣計價A                                           11.53000   11.69000  -0.16000   -1.36869
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.28560   11.45050  -0.16490   -1.44011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.66000   15.60000   0.06000    0.38462
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         24.82000   25.00000  -0.18000   -0.72000
富邦NASDAQ-100基金                                                 26.30000   26.70000  -0.40000   -1.49813
富邦上証180基金                                                    25.32000   25.63000  -0.31000   -1.20952
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16330    0.16500  -0.00170   -1.03030
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.04000    5.09000  -0.05000   -0.98232
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.29000    8.21000   0.08000    0.97442
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   28.61000   29.32000  -0.71000   -2.42156
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.58980   10.66310  -0.07330   -0.68742
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.78300    9.84620  -0.06320   -0.64187
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.38920    9.43190  -0.04270   -0.45272
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.14190    9.20510  -0.06320   -0.68658
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.37490    8.42910  -0.05420   -0.64301
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.04510    8.08180  -0.03670   -0.45411
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.64350   20.67360  -0.03010   -0.14560
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.46370   11.46270   0.00100    0.00872
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.45690   10.43280   0.02410    0.23100
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91740   12.92360  -0.00620   -0.04797
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89350    1.89450  -0.00100   -0.05278
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.19950    9.20400  -0.00450   -0.04889
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39630    1.39710  -0.00080   -0.05726
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.83910   11.83880   0.00030    0.00253
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71960    1.71880   0.00080    0.04654
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10720   10.10700   0.00020    0.00198
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48700    1.48630   0.00070    0.04710
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.09730   10.09800  -0.00070   -0.00693
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.03510   10.04020  -0.00510   -0.05080
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.70000   16.36000   0.34000    2.07824
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.89000   17.63000  -0.74000   -4.19739
富邦日本東証基金                                                   19.21000   19.60000  -0.39000   -1.98980
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.96000   42.02000  -0.06000   -0.14279
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.81000   42.00000  -0.19000   -0.45238
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.22000   46.18000   0.04000    0.08662
富邦台灣心基金                                                     18.85000   18.80000   0.05000    0.26596
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.44000   41.39000   0.05000    0.12080
富邦台灣科技指數基金                                               48.32000   48.06000   0.26000    0.54099
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.39320   40.90560  -0.51240   -1.25264
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.48650   41.02470  -0.53820   -1.31189
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28660    0.28740  -0.00080   -0.27836
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53610    2.54020  -0.00410   -0.16140
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33940    0.33940   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51540   10.51550  -0.00010   -0.00095
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18910    2.19260  -0.00350   -0.15963
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32340    0.32340   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01270    9.01280  -0.00010   -0.00111
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.05000   23.06000  -0.01000   -0.04337
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.17000   29.13000   0.04000    0.13732
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66280   15.66260   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.95150   39.98730  -0.03580   -0.08953
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.74840   40.00660  -0.25820   -0.64539
富邦長紅基金                                                       53.30000   53.16000   0.14000    0.26336
富邦科技基金                                                       20.87000   20.85000   0.02000    0.09592
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.74720   40.74980  -0.00260   -0.00638
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.70690   40.69820   0.00870    0.02138
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.48270   39.51310  -0.03040   -0.07694
富邦恒生國企ETF基金                                                19.05000   19.05000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.90000   14.91000  -0.01000   -0.06707
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.64000   23.63000   0.01000    0.04232
富邦高成長基金                                                     20.45000   20.41000   0.04000    0.19598
富邦基金A類型                                                      11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
富邦基金I類型                                                      11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
富邦深証100基金                                                     7.70000    7.84000  -0.14000   -1.78571
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.10000   18.35000  -0.25000   -1.36240
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.39400    0.39800  -0.00400   -1.00503
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.71360   11.83440  -0.12080   -1.02075
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                8.93030    9.02240  -0.09210   -1.02079
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.28720    0.29010  -0.00290   -0.99966
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.25650    8.34160  -0.08510   -1.02019
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.63700    9.58020   0.05680    0.59289
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.17770   10.10800   0.06970    0.68955
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.30590    9.25110   0.05480    0.59236
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.82260    9.75530   0.06730    0.68988
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.25000   17.31000  -0.06000   -0.34662
富邦精準基金                                                       39.89000   39.81000   0.08000    0.20095
富邦精銳中小基金                                                    9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.53000   15.54000  -0.01000   -0.06435
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.22000   19.23000  -0.01000   -0.05200
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.17000    8.19000  -0.02000   -0.24420
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.55000   12.50000   0.05000    0.40000
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.33000   18.47000  -0.14000   -0.75799
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.81030    9.85100  -0.04070   -0.41316
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.60260    9.62420  -0.02160   -0.22443
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.73130    9.73990  -0.00860   -0.08830
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.46500    9.50420  -0.03920   -0.41245
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.22250    9.24320  -0.02070   -0.22395
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.33120    9.33940  -0.00820   -0.08780
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.54000   27.67000  -0.13000   -0.46982
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.46450    9.52560  -0.06110   -0.64143
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.41220    9.47440  -0.06220   -0.65651
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.39710    9.45660  -0.05950   -0.62919
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.50440    9.56580  -0.06140   -0.64187
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.45130    9.51370  -0.06240   -0.65590
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.43570    9.49550  -0.05980   -0.62977
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24570    8.24550   0.00020    0.00243
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.77440    8.77530  -0.00090   -0.01026
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49230    8.49070   0.00160    0.01884
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44410    9.44390   0.00020    0.00212
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.45410    9.45510  -0.00100   -0.01058
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.16030    9.15860   0.00170    0.01856
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.24910    9.24720   0.00190    0.02055
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.19120    8.19210  -0.00090   -0.01099
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.24370    9.24590  -0.00220   -0.02379
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.71480    8.71440   0.00040    0.00459
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.42240   10.42370  -0.00130   -0.01247
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.19890   10.20140  -0.00250   -0.02451
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.69990    9.69930   0.00060    0.00619
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.86060    8.85990   0.00070    0.00790
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.55430    9.55350   0.00080    0.00837
富達卓越領航全球組合基金                                           13.34000   13.66000  -0.32000   -2.34261
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.40660    8.40920  -0.00260   -0.03092
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.11470    9.11870  -0.00400   -0.04387
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.78790    8.78910  -0.00120   -0.01365
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.76270    9.76570  -0.00300   -0.03072
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.73470    9.73890  -0.00420   -0.04313
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.42690    9.42820  -0.00130   -0.01379
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.88090    8.88200  -0.00110   -0.01238
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.52230    9.52350  -0.00120   -0.01260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.17000    8.24000  -0.07000   -0.84951
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.74000    8.79000  -0.05000   -0.56883
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.68000    7.72000  -0.04000   -0.51813
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.36000    6.43000  -0.07000   -1.08865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.27000    7.33000  -0.06000   -0.81855
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.10000    7.16000  -0.06000   -0.83799
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.72790    9.73460  -0.00670   -0.06883
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17650    9.17960  -0.00310   -0.03377
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75530    8.75390   0.00140    0.01599
富蘭克林華美中華基金                                               10.13000   10.25000  -0.12000   -1.17073
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.38000   18.29000   0.09000    0.49207
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.49000   18.37000   0.12000    0.65324
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.19000    9.27000  -0.08000   -0.86300
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.73730    7.71300   0.02430    0.31505
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.81640    8.79550   0.02090    0.23762
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.62390    9.60100   0.02290    0.23852
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.15210    9.12350   0.02860    0.31348
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.74980   10.85090  -0.10110   -0.93172
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.32870    8.40710  -0.07840   -0.93255
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.63950    8.72080  -0.08130   -0.93225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       12.92700   13.04900  -0.12200   -0.93494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.80420    9.89670  -0.09250   -0.93465
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.79910    9.89180  -0.09270   -0.93714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.28940    7.35840  -0.06900   -0.93770
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.64650    8.72830  -0.08180   -0.93718
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.34750   10.43750  -0.09000   -0.86228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.18830    7.25070  -0.06240   -0.86061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.54430    8.61860  -0.07430   -0.86209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.07970   10.17120  -0.09150   -0.89960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.33070    7.39730  -0.06660   -0.90033
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.88900    7.89780  -0.00880   -0.11142
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.90320    8.91840  -0.01520   -0.17043
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74350    9.76010  -0.01660   -0.17008
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.29070   12.30450  -0.01380   -0.11215
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.56000    7.62000  -0.06000   -0.78740
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.53000    8.62000  -0.09000   -1.04408
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.21000    8.27000  -0.06000   -0.72551
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.47000    8.54000  -0.07000   -0.81967
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           7.97000    8.03000  -0.06000   -0.74720
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 11.81830   11.90620  -0.08790   -0.73827
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             33.76000   33.54000   0.22000    0.65593
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31980   10.31970   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.80000    8.89000  -0.09000   -1.01237
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.53000    8.61000  -0.08000   -0.92915
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.00000    9.09000  -0.09000   -0.99010
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.14000   13.32000  -0.18000   -1.35135
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.19000   12.33000  -0.14000   -1.13544
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.14000   14.30000  -0.16000   -1.11888
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.17820    6.30110  -0.12290   -1.95045
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.81290    9.84630  -0.03340   -0.33921
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.18220    9.20190  -0.01970   -0.21409
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.73360   10.75660  -0.02300   -0.21382
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.51700    6.52690  -0.00990   -0.15168
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.60500    8.62420  -0.01920   -0.22263
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.82910    9.85100  -0.02190   -0.22231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.18660   10.20220  -0.01560   -0.15291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.29000   60.93000  -0.64000   -1.05039
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.91000   62.46000  -0.55000   -0.88056
復華1至5年期高收益債券基金                                         19.78000   19.98000  -0.20000   -1.00100
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.73290   11.73200   0.00090    0.00767
復華人生目標基金                                                   35.17750   35.07880   0.09870    0.28137
復華大中華中小策略基金                                              7.68000    7.72000  -0.04000   -0.51813
復華中小精選基金                                                   60.43000   59.91000   0.52000    0.86797
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.73740   51.59740   0.14000    0.27133
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.79000    7.89000  -0.10000   -1.26743
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        6.93000    7.00000  -0.07000   -1.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
復華台灣智能基金                                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     25.80000   25.64000   0.16000    0.62402
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.03000   11.24000  -0.21000   -1.86833
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          17.31000   17.62000  -0.31000   -1.75936
復華全球平衡基金-美元                                               8.51000    8.62000  -0.11000   -1.27610
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.11000   18.33000  -0.22000   -1.20022
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.09000   13.38000  -0.29000   -2.16741
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      12.57000   12.84000  -0.27000   -2.10280
復華全球原物料基金                                                  7.74000    7.84000  -0.10000   -1.27551
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.18000   11.33000  -0.15000   -1.32392
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48380   11.47830   0.00550    0.04792
復華全球債券基金                                                   13.50770   13.49280   0.01490    0.11043
復華全球債券組合基金                                               14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.20000   13.36000  -0.16000   -1.19760
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.22000    9.33000  -0.11000   -1.17899
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
復華有利貨幣市場基金                                               13.45550   13.45530   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
復華亞太成長基金                                                   11.55000   11.80000  -0.25000   -2.11864
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.57000    7.69000  -0.12000   -1.56047
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.01000    8.13000  -0.12000   -1.47601
復華東協世紀基金                                                   11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
復華南非幣長期收益基金A                                            13.15000   13.06000   0.09000    0.68913
復華南非幣長期收益基金B                                             7.90000    7.85000   0.05000    0.63694
復華南非幣短期收益基金A                                            13.93000   13.92000   0.01000    0.07184
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華美國新星基金-美元                                              10.58000   10.80000  -0.22000   -2.03704
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.70000   10.91000  -0.21000   -1.92484
復華恒生基金                                                       19.41000   19.33000   0.08000    0.41386
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.97000   25.72000   0.25000    0.97201
復華神盾基金                                                       22.58160   22.51180   0.06980    0.31006
復華高成長基金                                                     59.42000   59.26000   0.16000    0.27000
復華高益策略組合基金                                               12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
復華貨幣市場基金                                                   14.41720   14.41710   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           17.16000   17.72000  -0.56000   -3.16027
復華富時台灣高股息低波動基金                                       45.98000   48.74000  -2.76000   -5.66270
復華復華基金                                                       18.51000   18.46000   0.05000    0.27086
復華華人世紀基金                                                   14.22000   14.39000  -0.17000   -1.18138
復華傳家二號基金                                                   27.98710   27.90010   0.08700    0.31183
復華傳家基金                                                       19.55640   19.45910   0.09730    0.50002
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.45000   14.45000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.00000   13.06000  -0.06000   -0.45942
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.06000   19.13000  -0.07000   -0.36592
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.88000   61.11000  -0.23000   -0.37637
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.27000  -0.01000   -0.18975
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
復華滬深300 A股基金                                                18.48000   18.72000  -0.24000   -1.28205
復華數位經濟基金                                                   43.34000   43.24000   0.10000    0.23127
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64840    9.66530  -0.01690   -0.17485
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43500    9.44880  -0.01380   -0.14605
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.80200    9.81920  -0.01720   -0.17517
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.55140    9.56530  -0.01390   -0.14532
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.43590    9.46020  -0.02430   -0.25687
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.93300    9.94890  -0.01590   -0.15982
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.46890    9.49150  -0.02260   -0.23811
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.96890    9.98290  -0.01400   -0.14024
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.46850    9.49110  -0.02260   -0.23812
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.97140    9.98520  -0.01380   -0.13820
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93210    9.93380  -0.00170   -0.01711
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.87670    9.89280  -0.01610   -0.16274
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.88870    9.89520  -0.00650   -0.06569
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.87650    9.88290  -0.00640   -0.06476
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.85410   10.70010   0.15400    1.43924
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78110    9.80450  -0.02340   -0.23867
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.87650    9.88290  -0.00640   -0.06476
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.85490   10.69990   0.15500    1.44861
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78160    9.80500  -0.02340   -0.23865
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.82800    9.84190  -0.01390   -0.14123
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.99160    9.99540  -0.00380   -0.03802
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.96660    9.98290  -0.01630   -0.16328
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.96720    9.97380  -0.00660   -0.06617
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05110    9.05080   0.00030    0.00331
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.12350    8.11990   0.00360    0.04434
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09680    8.08540   0.01140    0.14099
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.46360   11.46310   0.00050    0.00436
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.31470   10.31020   0.00450    0.04365
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.39980   10.38510   0.01470    0.14155
景順主流基金                                                       14.94000   14.84000   0.10000    0.67385
景順台灣科技基金                                                   25.84000   25.57000   0.27000    1.05592
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
景順全球科技基金                                                   19.08000   19.34000  -0.26000   -1.34436
景順全球康健基金                                                   17.88000   18.08000  -0.20000   -1.10619
景順貨幣市場基金                                                   15.95580   15.95560   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.55000   27.30000   0.25000    0.91575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.39000   12.59000  -0.20000   -1.58856
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         11.58000   11.75000  -0.17000   -1.44681
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       9.64000    9.80000  -0.16000   -1.63265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                     9.81000    9.97000  -0.16000   -1.60481
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                       9.94000   10.12000  -0.18000   -1.77866
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.11000   10.27000  -0.16000   -1.55794
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              8.93000    9.05000  -0.12000   -1.32597
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.08000    9.19000  -0.11000   -1.19695
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.21000    9.34000  -0.13000   -1.39186
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.40000    9.52000  -0.12000   -1.26050
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.55970    8.55920   0.00050    0.00584
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.81700    7.83510  -0.01810   -0.23101
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11460   11.11420   0.00040    0.00360
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12730   10.15080  -0.02350   -0.23151
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.91000    6.96000  -0.05000   -0.71839
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.59000    6.67000  -0.08000   -1.19940
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.67000    9.78000  -0.11000   -1.12474
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34690    9.35140  -0.00450   -0.04812
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53720    9.53250   0.00470    0.04931
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70540    9.71010  -0.00470   -0.04840
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90580    9.90100   0.00480    0.04848
華南永昌永昌基金                                                   17.08000   16.91000   0.17000    1.00532
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.03040   14.04690  -0.01650   -0.11746
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.04000    9.14000  -0.10000   -1.09409
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.35000    8.49000  -0.14000   -1.64900
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.61000    8.74000  -0.13000   -1.48741
華南永昌全球精品基金                                               13.89000   14.05000  -0.16000   -1.13879
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.48000    9.60000  -0.12000   -1.25000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.58000   11.74000  -0.16000   -1.36286
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.49000   11.64000  -0.15000   -1.28866
華南永昌物聯網精選基金                                             10.30000   10.18000   0.12000    1.17878
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23100   16.23080   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.15220   22.02970   0.12250    0.55607
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95500   11.95480   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.28020   10.28080  -0.00060   -0.00584
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.15470   10.12950   0.02520    0.24878
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83040    9.83120  -0.00080   -0.00814
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67970    9.65570   0.02400    0.24856
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05010   10.05180  -0.00170   -0.01691
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.87220    9.84850   0.02370    0.24065
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70530    9.70680  -0.00150   -0.01545
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.52350    9.50060   0.02290    0.24104
華頓中小型基金                                                     19.47000   19.24000   0.23000    1.19543
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.65240   10.74550  -0.09310   -0.86641
華頓台灣基金                                                       22.05000   21.84000   0.21000    0.96154
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53610   11.53600   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.06000   15.30000  -0.24000   -1.56863
華頓全球高收益債券基金A                                            12.98290   13.06630  -0.08340   -0.63828
華頓全球高收益債券基金B                                             7.87090    7.92150  -0.05060   -0.63877
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.70000    4.76000  -0.06000   -1.26050
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.30780    2.32360  -0.01580   -0.67998
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.32770   10.38410  -0.05640   -0.54314
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33480    0.33700  -0.00220   -0.65282
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         10.98280   11.00990  -0.02710   -0.24614
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.90600    9.93350  -0.02750   -0.27684
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.77110    9.78170  -0.01060   -0.10837
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.73670    8.74620  -0.00950   -0.10862
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.97070    9.99120  -0.02050   -0.20518
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.94520    8.96550  -0.02030   -0.22642
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          7.88000    7.90000  -0.02000   -0.25316
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50300    2.50310  -0.00010   -0.00400
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02760    2.02940  -0.00180   -0.08870
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.69630   11.68330   0.01300    0.11127
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.33820    9.32780   0.01040    0.11149
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36250    0.36240   0.00010    0.02759
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29490    0.29500  -0.00010   -0.03390
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            2.98000    3.01000  -0.03000   -0.99668
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.32000   13.46000  -0.14000   -1.04012
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.43000    0.44000  -0.01000   -2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   21.70000   21.72000  -0.02000   -0.09208
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.04000   11.13000  -0.09000   -0.80863
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.32000    7.41000  -0.09000   -1.21457
匯豐安富基金                                                       23.95000   23.94000   0.01000    0.04177
匯豐成功基金                                                       38.39000   38.43000  -0.04000   -0.10409
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57650    2.57900  -0.00250   -0.09694
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30980    2.31230  -0.00250   -0.10812
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.46330   11.46040   0.00290    0.02530
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.72660    7.72350   0.00310    0.04014
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37450    0.37480  -0.00030   -0.08004
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32790    0.32820  -0.00030   -0.09141
匯豐金磚動力基金                                                   12.84000   12.90000  -0.06000   -0.46512
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99110   14.99100   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.82000    4.77000   0.05000    1.04822
匯豐新鑽動力基金                                                    9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32190    5.31090   0.01100    0.20712
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.01170    9.00090   0.01080    0.11999
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.66000   46.71000  -0.05000   -0.10704
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.66000   46.71000  -0.05000   -0.10704
匯豐龍騰電子基金                                                   31.67000   31.60000   0.07000    0.22152
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.91040   11.94460  -0.03420   -0.28632
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.44000   16.36000   0.08000    0.48900
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.19000    8.26000  -0.07000   -0.84746
新光中國成長基金(美元)                                              8.20000    8.27000  -0.07000   -0.84643
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.16000    8.23000  -0.07000   -0.85055
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48160   10.48400  -0.00240   -0.02289
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55590    9.56780  -0.01190   -0.12438
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84940    9.86420  -0.01480   -0.15004
新光台灣富貴基金                                                   20.66000   20.62000   0.04000    0.19399
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.07000   10.34000  -0.27000   -2.61122
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                        9.81000   10.07000  -0.26000   -2.58193
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97280   10.00920  -0.03640   -0.36367
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73890    9.77700  -0.03810   -0.38969
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.53350    9.56830  -0.03480   -0.36370
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.29700    9.33330  -0.03630   -0.38893
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.22000    8.26000  -0.04000   -0.48426
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46490   15.46480   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
新光多重資產基金(A累積)美元                                         7.93000    7.96000  -0.03000   -0.37688
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.12000    8.16000  -0.04000   -0.49020
新光亞洲精選基金-美金                                              19.96000   20.16000  -0.20000   -0.99206
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.21000   20.42000  -0.21000   -1.02840
新光兩岸優勢基金                                                    9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
新光店頭基金                                                       20.93000   20.85000   0.08000    0.38369
新光南非幣保本基金                                                 12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.37000    9.45000  -0.08000   -0.84656
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
新光特選內需收益ETF基金                                            19.50000   19.57000  -0.07000   -0.35769
新光創新科技基金                                                   12.39000   12.34000   0.05000    0.40519
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79710    9.79810  -0.00100   -0.01021
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.99640    9.99970  -0.00330   -0.03300
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.60860    9.60970  -0.00110   -0.01145
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14270    9.14360  -0.00090   -0.00984
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33400    9.33710  -0.00310   -0.03320
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.96720    8.96820  -0.00100   -0.01115
新光澳幣八年期保本基金                                             10.66000   10.54000   0.12000    1.13852
新光澳幣十年期保本基金                                             10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
新光澳幣保本基金                                                   12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.88220    9.93970  -0.05750   -0.57849
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.25710    9.31070  -0.05360   -0.57568
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.19660    9.24750  -0.05090   -0.55042
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.71380    9.76760  -0.05380   -0.55080
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.69520    9.75280  -0.05760   -0.59060
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.17520    9.22970  -0.05450   -0.59049
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.15760    9.20700  -0.04940   -0.53655
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.67260    9.72460  -0.05200   -0.53473
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.14000    6.22000  -0.08000   -1.28617
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82940    9.83280  -0.00340   -0.03458
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16500    9.16840  -0.00340   -0.03708
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69430    9.69980  -0.00550   -0.05670
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.12490    9.13000  -0.00510   -0.05586
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.20830    9.20790   0.00040    0.00434
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.83710    9.83730  -0.00020   -0.00203
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.73870   13.73760   0.00110    0.00801
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.26500    8.26430   0.00070    0.00847
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.90860   39.93640  -0.02780   -0.06961
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.80860   37.10870  -0.30010   -0.80871
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.06650   40.09220  -0.02570   -0.06410
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.14120   38.43190  -0.29070   -0.75640
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 41.07760   41.35670  -0.27910   -0.67486
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                41.10370   41.05690   0.04680    0.11399
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.58910   39.92120  -0.33210   -0.83189
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95460    9.97510  -0.02050   -0.20551
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.96250   39.96700  -0.00450   -0.01126
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30720   11.30620   0.00100    0.00884
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.02000   10.02250  -0.00250   -0.02494
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.25600   10.34030  -0.08430   -0.81526
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.63840    7.71140  -0.07300   -0.94665
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       7.90000    7.97000  -0.07000   -0.87829
群益大印度基金-人民幣                                              13.02200   13.03060  -0.00860   -0.06600
群益大印度基金-美元                                                12.20330   12.22750  -0.02420   -0.19791
群益大印度基金-新臺幣                                              11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.35470   10.54350  -0.18880   -1.79068
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                    9.95000   10.14490  -0.19490   -1.92116
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.35000    9.52000  -0.17000   -1.78571
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.44410    9.61630  -0.17220   -1.79071
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.28100    8.44310  -0.16210   -1.91991
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  7.80000    7.94000  -0.14000   -1.76322
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.30960    8.46110  -0.15150   -1.79055
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.31550    7.45880  -0.14330   -1.92122
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 7.73000    7.88000  -0.15000   -1.90355
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 7.88720    8.03100  -0.14380   -1.79056
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.17610    7.31660  -0.14050   -1.92029
群益中小型股基金                                                   37.41000   37.07000   0.34000    0.91718
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.31260    9.33450  -0.02190   -0.23461
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.61500    8.64660  -0.03160   -0.36546
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.08060    8.10240  -0.02180   -0.26906
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.09530    8.11430  -0.01900   -0.23415
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.48810    7.51560  -0.02750   -0.36591
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.02460    7.04350  -0.01890   -0.26833
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.95370    9.97000  -0.01630   -0.16349
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94910   10.96700  -0.01790   -0.16322
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.55470   10.57800  -0.02330   -0.22027
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.74850    9.76610  -0.01760   -0.18022
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.01800    7.05940  -0.04140   -0.58645
群益中國新機會基金N-美元                                            6.42120    6.46760  -0.04640   -0.71742
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          6.86000    6.91000  -0.05000   -0.72359
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.22390    6.26060  -0.03670   -0.58621
群益中國新機會基金-美元                                             6.86580    6.91540  -0.04960   -0.71724
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.55000    6.59000  -0.04000   -0.60698
群益平衡王基金                                                     18.17830   18.06860   0.10970    0.60713
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.02000    8.06000  -0.04000   -0.49628
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.77000    5.80000  -0.03000   -0.51724
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.62060   10.70830  -0.08770   -0.81899
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.10130   10.19820  -0.09690   -0.95017
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.36680    9.44420  -0.07740   -0.81955
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.90810    8.99350  -0.08540   -0.94957
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.44000    8.52000  -0.08000   -0.93897
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.55430    9.58570  -0.03140   -0.32757
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.32790    9.36060  -0.03270   -0.34934
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.75760    8.78640  -0.02880   -0.32778
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.67540    8.70580  -0.03040   -0.34919
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.60960    9.64120  -0.03160   -0.32776
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.62050    9.65420  -0.03370   -0.34907
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.91190    8.94120  -0.02930   -0.32770
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.28210    9.31460  -0.03250   -0.34891
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09460   10.09830  -0.00370   -0.03664
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.17790    7.18050  -0.00260   -0.03621
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                      9.91110    9.96720  -0.05610   -0.56285
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.76700    9.82390  -0.05690   -0.57920
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      9.88380    9.93550  -0.05170   -0.52036
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.56900    9.62320  -0.05420   -0.56322
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.47750    9.53270  -0.05520   -0.57906
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.59100    9.64120  -0.05020   -0.52068
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                     9.91110    9.96730  -0.05620   -0.56384
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.76700    9.82390  -0.05690   -0.57920
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     9.88400    9.93560  -0.05160   -0.51934
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.56900    9.62320  -0.05420   -0.56322
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.47740    9.53260  -0.05520   -0.57907
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.59100    9.64120  -0.05020   -0.52068
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          8.70690    8.85190  -0.14500   -1.63807
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.13000   10.29000  -0.16000   -1.55491
群益全球關鍵生技基金-美元                                          14.24680   14.48400  -0.23720   -1.63767
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.05000   14.27000  -0.22000   -1.54170
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.79130   10.80330  -0.01200   -0.11108
群益印度中小基金N-美元                                              9.02660    9.04860  -0.02200   -0.24313
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
群益印度中小基金-人民幣                                            14.60900   14.62520  -0.01620   -0.11077
群益印度中小基金-美元                                              12.91050   12.94200  -0.03150   -0.24339
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.93000   14.95000  -0.02000   -0.13378
群益多利策略組合基金                                               11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
群益多重收益組合基金                                               13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
群益多重資產組合基金                                               14.30000   14.40000  -0.10000   -0.69444
群益安家基金                                                       22.90250   22.73740   0.16510    0.72612
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10910   16.10890   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               19.31000   19.65000  -0.34000   -1.73028
群益亞太中小基金                                                   10.16000   10.29000  -0.13000   -1.26336
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.87000   14.99000  -0.12000   -0.80053
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.68780    9.68930  -0.00150   -0.01548
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.33560    7.33670  -0.00110   -0.01499
群益店頭市場基金                                                   79.64000   78.42000   1.22000    1.55573
群益東方盛世基金                                                    7.88000    7.98000  -0.10000   -1.25313
群益東協成長基金-人民幣                                            12.48560   12.53830  -0.05270   -0.42031
群益東協成長基金-美元                                              10.92020   10.98070  -0.06050   -0.55097
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.42200   10.49530  -0.07330   -0.69841
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                  9.83610    9.90750  -0.07140   -0.72067
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.31860    9.38000  -0.06140   -0.65458
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                8.91140    8.97400  -0.06260   -0.69757
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.41320    8.47420  -0.06100   -0.71983
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                7.96880    8.02130  -0.05250   -0.65451
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                               9.63570    9.69920  -0.06350   -0.65469
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.72080    8.78210  -0.06130   -0.69801
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.56280    8.62490  -0.06210   -0.72001
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               8.90220    8.96090  -0.05870   -0.65507
群益長安基金                                                       23.44000   23.18000   0.26000    1.12166
群益美國新創亮點基金N-美元                                          8.72030    8.89620  -0.17590   -1.97725
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.19160   13.45770  -0.26610   -1.97731
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        12.74000   12.98000  -0.24000   -1.84900
群益真善美基金                                                     15.37100   15.29070   0.08030    0.52516
群益馬拉松基金                                                    103.22000  102.50000   0.72000    0.70244
群益馬拉松基金I類型                                               103.50000  102.77000   0.73000    0.71032
群益深証中小板基金                                                  9.76000    9.93000  -0.17000   -1.71198
群益創新科技基金                                                   28.38000   28.03000   0.35000    1.24866
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.16990    8.22730  -0.05740   -0.69768
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.49220    7.55480  -0.06260   -0.82861
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            7.80000    7.86000  -0.06000   -0.76336
群益華夏盛世基金-人民幣                                             8.89700    8.95950  -0.06250   -0.69758
群益華夏盛世基金-美元                                               8.26120    8.33030  -0.06910   -0.82950
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            13.62000   13.72000  -0.10000   -0.72886
群益奧斯卡基金                                                     24.18000   24.00000   0.18000    0.75000
群益新興金鑽基金-美元                                              10.60830   10.69320  -0.08490   -0.79396
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.10000    8.16000  -0.06000   -0.73529
群益葛萊美基金                                                     20.91000   20.66000   0.25000    1.21007
群益道瓊美國地產ETF基金                                            18.89000   19.14000  -0.25000   -1.30617
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.91140    9.94090  -0.02950   -0.29675
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.85570    9.89810  -0.04240   -0.42837
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.86730    9.90010  -0.03280   -0.33131
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.91140    9.94080  -0.02940   -0.29575
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.85570    9.89810  -0.04240   -0.42837
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.86730    9.90010  -0.03280   -0.33131
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.91140    9.94090  -0.02950   -0.29675
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.85570    9.89810  -0.04240   -0.42837
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.91130    9.94080  -0.02950   -0.29676
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.85570    9.89810  -0.04240   -0.42837
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.33540   11.41550  -0.08010   -0.70168
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.59050   10.67080  -0.08030   -0.75252
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.53580   10.62060  -0.08480   -0.79845
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.01740    8.07410  -0.05670   -0.70225
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.37860    8.44220  -0.06360   -0.75336
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.70000    7.75000  -0.05000   -0.64516
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.00080    8.06520  -0.06440   -0.79849
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.49870    9.57060  -0.07190   -0.75126
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.26890    9.33920  -0.07030   -0.75274
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
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德信大發基金                                                       25.39000   25.32000   0.07000    0.27646
德信中國精選成長基金                                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
德信台灣主流中小基金                                               16.63000   16.54000   0.09000    0.54414
德信新興股票組合基金                                               10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94990   11.94980   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79240   10.78870   0.00370    0.03430
德信數位時代基金                                                   25.93000   25.86000   0.07000    0.27069
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.00960   10.01940  -0.00980   -0.09781
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.93030    9.94250  -0.01220   -0.12271
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67900   11.67890   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.40000   13.29000   0.11000    0.82769
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      15.97000   16.22000  -0.25000   -1.54131
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.36080   10.38300  -0.02220   -0.21381
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.11820   15.15060  -0.03240   -0.21385
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.05940    8.05600   0.00340    0.04220
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.87140   10.87730  -0.00590   -0.05424
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.40170   11.40790  -0.00620   -0.05435
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.18250   13.17690   0.00560    0.04250
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摩根大歐洲基金                                                     15.28000   15.51000  -0.23000   -1.48291
摩根中小基金                                                       19.51000   19.38000   0.13000    0.67079
摩根中國A股基金                                                    11.35000   11.45000  -0.10000   -0.87336
摩根中國A股基金(美元)                                               8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
摩根中國亮點基金                                                   10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.19570   10.26090  -0.06520   -0.63542
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.32240   11.39690  -0.07450   -0.65369
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.65890    8.71970  -0.06080   -0.69727
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.60070   11.67490  -0.07420   -0.63555
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.39960   13.48790  -0.08830   -0.65466
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.04000   16.99000   0.05000    0.29429
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.04000   16.99000   0.05000    0.29429
摩根台灣增長基金                                                   44.37000   44.37000   0.00000    0.00000
摩根平衡基金                                                       25.96000   25.98000  -0.02000   -0.07698
摩根全球α基金                                                     16.51000   16.77000  -0.26000   -1.55039
摩根全球平衡基金                                                   14.61170   14.61850  -0.00680   -0.04652
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.10380    9.16710  -0.06330   -0.69051
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.09670   10.16620  -0.06950   -0.68364
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.52230    9.58960  -0.06730   -0.70180
摩根多元入息成長基金-累積型                                        10.86200   10.93750  -0.07550   -0.69029
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.59440    9.66230  -0.06790   -0.70273
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.11320   10.17280  -0.05960   -0.58588
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.06650   13.14350  -0.07700   -0.58584
摩根亞洲基金                                                       51.77000   52.43000  -0.66000   -1.25882
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.24370    8.24570  -0.00200   -0.02426
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.64900    9.65210  -0.00310   -0.03212
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.53370    8.53830  -0.00460   -0.05387
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.16780   12.17070  -0.00290   -0.02383
摩根東方內需機會基金                                               16.40000   16.61000  -0.21000   -1.26430
摩根東方科技基金                                                   27.62000   28.20000  -0.58000   -2.05674
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.17000    9.26000  -0.09000   -0.97192
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.94000    9.03000  -0.09000   -0.99668
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.90000   11.00000  -0.10000   -0.90909
摩根金龍收成基金                                                   18.02000   18.26000  -0.24000   -1.31435
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09690   15.09670   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   12.10000   12.42000  -0.32000   -2.57649
摩根新金磚五國基金                                                 10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
摩根新絲路基金                                                      8.64000    8.72000  -0.08000   -0.91743
摩根新興35基金                                                     12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
摩根新興日本基金                                                   21.28000   21.64000  -0.36000   -1.66359
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.02220    7.02860  -0.00640   -0.09106
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.23990    9.24820  -0.00830   -0.08975
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.00860    9.01840  -0.00980   -0.10867
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.36650   10.37610  -0.00960   -0.09252
摩根新興科技基金                                                   45.62000   45.57000   0.05000    0.10972
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14770    8.14570   0.00200    0.02455
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.44900   10.44650   0.00250    0.02393
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.20060    8.22150  -0.02090   -0.25421
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.91130    8.93870  -0.02740   -0.30653
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.38080    8.40880  -0.02800   -0.33298
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.53600    9.56040  -0.02440   -0.25522
摩根龍揚基金                                                       26.89000   27.25000  -0.36000   -1.32110
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.38000    9.48000  -0.10000   -1.05485
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                               9.99000   10.11000  -0.12000   -1.18694
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                 9.77000    9.88000  -0.11000   -1.11336
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.50000   10.61000  -0.11000   -1.03676
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.09050    9.09970  -0.00920   -0.10110
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.06820   11.07940  -0.01120   -0.10109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                               9.98520    9.99650  -0.01130   -0.11304
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                 9.99800    9.99560   0.00240    0.02401
聯邦中國龍基金                                                     22.13000   21.96000   0.17000    0.77413
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.75850   11.76550  -0.00700   -0.05950
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.96070   10.96780  -0.00710   -0.06473
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.94680    9.94670   0.00010    0.00101
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.01470   10.02030  -0.00560   -0.05589
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38880    9.39500  -0.00620   -0.06599
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51460    8.51440   0.00020    0.00235
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.49560    9.55170  -0.05610   -0.58733
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.55300    9.60010  -0.04710   -0.49062
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.05510    9.11560  -0.06050   -0.66370
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.19580    9.24830  -0.05250   -0.56767
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.74430    8.80240  -0.05810   -0.66005
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  8.87890    8.92960  -0.05070   -0.56777
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.65020   10.71340  -0.06320   -0.58992
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.40970   10.47440  -0.06470   -0.61770
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.63750    9.68880  -0.05130   -0.52948
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.00170   10.06090  -0.05920   -0.58842
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.76050    9.82120  -0.06070   -0.61805
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.03910    9.08730  -0.04820   -0.53041
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.97870   20.85990   0.11880    0.56951
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.47390    8.57520  -0.10130   -1.18131
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      8.75160    8.84760  -0.09600   -1.08504
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.45410    8.55510  -0.10100   -1.18058
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      8.73020    8.82600  -0.09580   -1.08543
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18220   13.18200   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.29000   11.18000   0.11000    0.98390
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.81460   15.82510  -0.01050   -0.06635
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.39130   11.48050  -0.08920   -0.77697
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.95550   11.03630  -0.08080   -0.73213
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.47870   10.55600  -0.07730   -0.73228
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77530   11.77500   0.00030    0.00255
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.98140   10.97700   0.00440    0.04008
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.33410   10.33370   0.00040    0.00387
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.44710    8.44380   0.00330    0.03908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.36000   31.37000  -0.01000   -0.03188
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.20000   14.26000  -0.06000   -0.42076
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.27000   14.31000  -0.04000   -0.27952
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              14.97000   15.11000  -0.14000   -0.92654
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.69000   11.80000  -0.11000   -0.93220
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.37000   12.48000  -0.11000   -0.88141
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.57000   11.68000  -0.11000   -0.94178
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.39000    7.46000  -0.07000   -0.93834
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.21000   11.32000  -0.11000   -0.97173
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.08000   14.19000  -0.11000   -0.77519
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.35000    8.42000  -0.07000   -0.83135
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.01000   13.14000  -0.13000   -0.98935
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.40000   13.53000  -0.13000   -0.96083
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.34000   13.48000  -0.14000   -1.03858
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.12000   14.26000  -0.14000   -0.98177
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          18.78000   18.95000  -0.17000   -0.89710
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            16.99000   17.15000  -0.16000   -0.93294
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          13.88000   14.01000  -0.13000   -0.92791
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.60000   14.73000  -0.13000   -0.88255
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            13.70000   13.83000  -0.13000   -0.93999
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            13.82000   13.95000  -0.13000   -0.93190
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.24000   12.36000  -0.12000   -0.97087
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.26000   12.37000  -0.11000   -0.88925
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.33000    8.40000  -0.07000   -0.83333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.81000   12.93000  -0.12000   -0.92807
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.18000   18.21000  -0.03000   -0.16474
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                16.99000   17.02000  -0.03000   -0.17626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.72000   13.74000  -0.02000   -0.14556
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.79000    7.80000  -0.01000   -0.12821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.64000   12.67000  -0.03000   -0.23678
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.55000   13.71000  -0.16000   -1.16703
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.53000   13.69000  -0.16000   -1.16874
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
聯博貨幣市場基金                                                   15.01020   15.01010   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24390   10.25240  -0.00850   -0.08291
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.25560   13.27320  -0.01760   -0.13260
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24110    7.24710  -0.00600   -0.08279
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.38000   19.38000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.49000   10.57000  -0.08000   -0.75686
瀚亞巴西基金                                                        5.14000    5.13000   0.01000    0.19493
瀚亞外銷基金                                                       37.05000   37.11000  -0.06000   -0.16168
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   10.92000   11.02000  -0.10000   -0.90744
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.33000   10.45000  -0.12000   -1.14833
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                    9.88000    9.99000  -0.11000   -1.10110
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.28000    9.36000  -0.08000   -0.85470
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      8.95000    9.06000  -0.11000   -1.21413
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.59000    8.68000  -0.09000   -1.03687
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.07000    9.15000  -0.08000   -0.87432
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.71000    8.81000  -0.10000   -1.13507
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                8.98000    9.07000  -0.09000   -0.99228
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.30530   10.37700  -0.07170   -0.69095
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                        9.93010   10.03580  -0.10570   -1.05323
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.72490   11.84490  -0.12000   -1.01309
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.83120    9.88350  -0.05230   -0.52916
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.04110    7.08970  -0.04860   -0.68550
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.55240    7.63280  -0.08040   -1.05335
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.65890    7.73730  -0.07840   -1.01327
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.75380    6.78980  -0.03600   -0.53021
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.31720    8.40230  -0.08510   -1.01282
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.66180    8.72160  -0.05980   -0.68565
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.83020    8.92420  -0.09400   -1.05332
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.66930    8.75810  -0.08880   -1.01392
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.54000   10.63000  -0.09000   -0.84666
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                    9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                      9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.51000    9.58000  -0.07000   -0.73069
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.11590   10.09910   0.01680    0.16635
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.96510    9.92930   0.03580    0.36055
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.82310    9.81500   0.00810    0.08253
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.87450    9.85810   0.01640    0.16636
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
瀚亞印度基金-美元                                                  13.28000   13.30000  -0.02000   -0.15038
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.46000   29.48000  -0.02000   -0.06784
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.54000    9.41000   0.13000    1.38151
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.89000   11.96000  -0.07000   -0.58528
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.82000   10.91000  -0.09000   -0.82493
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.65000    9.77000  -0.12000   -1.22825
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.61000   13.75000  -0.14000   -1.01818
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.46000    8.53000  -0.07000   -0.82063
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.19000    8.28000  -0.09000   -1.08696
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.21000    8.30000  -0.09000   -1.08434
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.45180   11.46320  -0.01140   -0.09945
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.19690   13.15120   0.04570    0.34750
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.41300   10.45860  -0.04560   -0.43600
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.20440   10.24210  -0.03770   -0.36809
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.52310   11.47310   0.05000    0.43580
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.65610    8.66520  -0.00910   -0.10502
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.43260    9.40450   0.02810    0.29879
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.53600    8.57340  -0.03740   -0.43623
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.35250    8.38340  -0.03090   -0.36859
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.81910    8.77890   0.04020    0.45792
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.58690   13.63780  -0.05090   -0.37323
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.12460   10.14430  -0.01970   -0.19420
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                          9.90230    9.94930  -0.04700   -0.47240
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.71490   11.75890  -0.04400   -0.37418
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.30000   18.38000  -0.08000   -0.43526
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58300   13.58280   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 22.94000   23.38000  -0.44000   -1.88195
瀚亞高科技基金                                                     52.87000   52.92000  -0.05000   -0.09448
瀚亞理財通基金                                                     24.92000   24.99000  -0.07000   -0.28011
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
瀚亞菁華基金                                                       19.80000   19.88000  -0.08000   -0.40241
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.13240   13.05940   0.07300    0.55898
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.04230    8.99200   0.05030    0.55939
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.10460   10.07090   0.03370    0.33463
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.63390   10.57760   0.05630    0.53226
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.90000    9.89430   0.00570    0.05761
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.35590    9.34150   0.01440    0.15415
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.76860    9.66190   0.10670    1.10434
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.86680    7.84030   0.02650    0.33800
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.81660    7.77520   0.04140    0.53246
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.35090    8.34620   0.00470    0.05631
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.78520    7.77310   0.01210    0.15567
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.55140    7.46900   0.08240    1.10323
瀚亞電通網基金                                                     13.31000   13.30000   0.01000    0.07519
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.27910   13.29600  -0.01690   -0.12711
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.15870   10.14790   0.01080    0.10643
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.44420    9.46030  -0.01610   -0.17018
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.04650   11.06060  -0.01410   -0.12748
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.02000   10.15000  -0.13000   -1.28079
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