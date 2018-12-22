[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/21 107/12/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66470 10.66410 0.00060 0.00563 大華銀多元特別收益平衡基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.87360 9.88180 -0.00820 -0.08298 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.87670 9.88480 -0.00810 -0.08194 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.79320 9.80480 -0.01160 -0.11831 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.79330 9.80490 -0.01160 -0.11831 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.35000 20.52000 -0.17000 -0.82846 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.24000 20.80000 -0.56000 -2.69231 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15910 9.16750 -0.00840 -0.09163 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50050 9.50900 -0.00850 -0.08939 中國信託台灣活力基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432 中國信託台灣優勢基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395 中國信託全球不動產收益基金-美元B 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.88790 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.42000 7.58000 -0.16000 -2.11082 中國信託全球股票入息基金-累積型 7.96000 8.14000 -0.18000 -2.21130 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.75460 9.77970 -0.02510 -0.25665 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.97670 8.99980 -0.02310 -0.25667 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.11960 10.15430 -0.03470 -0.34173 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28070 9.31250 -0.03180 -0.34148 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.62260 9.75540 -0.13280 -1.36130 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.29510 8.40960 -0.11450 -1.36154 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.58880 10.59890 -0.01010 -0.09529 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.41890 9.42780 -0.00890 -0.09440 中國信託智能運動基金-台幣 9.36000 9.48000 -0.12000 -1.26582 中國信託智能運動基金-美元 9.10000 9.22000 -0.12000 -1.30152 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.25000 8.37000 -0.12000 -1.43369 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.13000 8.25000 -0.12000 -1.45455 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00310 11.00290 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43120 9.43410 -0.00290 -0.03074 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93060 8.93330 -0.00270 -0.03022 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60320 9.61170 -0.00850 -0.08843 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.08840 9.09640 -0.00800 -0.08795 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.21000 53.21000 0.00000 0.00000 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.94400 40.30620 -0.36220 -0.89862 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.73020 38.30070 -0.57050 -1.48953 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.74000 16.90000 -0.16000 -0.94675 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52950 11.52850 0.00100 0.00867 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60680 10.57860 0.02820 0.26658 元大上證50基金 25.98000 26.33000 -0.35000 -1.32928 元大大中華TMT基金-人民幣 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 元大大中華TMT基金-新台幣 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.51000 12.65000 -0.14000 -1.10672 元大大中華價值指數基金-美元 11.69200 11.80700 -0.11500 -0.97400 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.78500 15.92500 -0.14000 -0.87912 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.40700 9.44800 -0.04100 -0.43395 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.02800 9.04500 -0.01700 -0.18795 元大中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.76000 -0.01000 -0.36232 元大中國平衡基金-新台幣 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.29960 46.28150 0.01810 0.03911 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54790 10.55600 -0.00810 -0.07673 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69910 9.70660 -0.00750 -0.07727 元大中國機會債券基金-新台幣 9.68350 9.66610 0.01740 0.18001 元大巴西指數基金 6.12400 6.06300 0.06100 1.00610 元大巴菲特基金 23.63000 23.70000 -0.07000 -0.29536 元大日經225基金 25.40000 25.70000 -0.30000 -1.16732 元大台商收成基金 19.50000 19.59000 -0.09000 -0.45942 元大台灣50單日反向1倍基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455 元大台灣50單日正向2倍基金 31.34000 31.20000 0.14000 0.44872 元大台灣中型100基金 28.22000 28.33000 -0.11000 -0.38828 元大台灣加權股價指數基金 22.81000 22.77600 0.03400 0.14928 元大台灣卓越50基金 75.18000 75.10000 0.08000 0.10652 元大台灣金融基金 16.43000 16.45000 -0.02000 -0.12158 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.53000 27.58000 -0.05000 -0.18129 元大台灣高股息基金 23.96000 24.13000 -0.17000 -0.70452 元大台灣電子科技基金 30.82000 30.69000 0.13000 0.42359 元大全球ETF成長組合基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 元大全球ETF穩健組合基金 13.87000 13.90000 -0.03000 -0.21583 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 元大全球不動產證券化基金-美元 11.40300 11.47900 -0.07600 -0.66208 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.31000 -0.06000 -0.72202 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.26000 6.31000 -0.05000 -0.79239 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.77000 7.87000 -0.10000 -1.27065 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.05000 6.13000 -0.08000 -1.30506 元大全球股票入息基金-美元配息 8.21000 8.31400 -0.10400 -1.25090 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.26000 9.37000 -0.11000 -1.17396 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.14000 8.23000 -0.09000 -1.09356 元大全球新興市場精選組合基金 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 元大全球農業商機基金 15.26000 15.49000 -0.23000 -1.48483 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 元大印尼指數基金 9.17400 9.23700 -0.06300 -0.68204 元大印度指數基金 9.68600 9.63300 0.05300 0.55019 元大印度基金 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 元大多多基金 15.31000 15.26000 0.05000 0.32765 元大多福基金 46.93000 46.95000 -0.02000 -0.04260 元大亞太成長基金 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66580 8.64470 0.02110 0.24408 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.05450 7.03730 0.01720 0.24441 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.62700 8.69500 -0.06800 -0.78206 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.32000 9.40100 -0.08100 -0.86161 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.00340 10.00270 0.00070 0.00700 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00600 10.00430 0.00170 0.01699 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00600 10.00430 0.00170 0.01699 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99350 9.98210 0.01140 0.11420 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99350 9.98210 0.01140 0.11420 元大卓越基金 39.90000 40.02000 -0.12000 -0.29985 元大店頭基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667 元大泛歐成長基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33620 10.33550 0.00070 0.00677 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65510 9.66770 -0.01260 -0.13033 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.93100 31.92260 0.00840 0.02631 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.47750 38.43100 0.04650 0.12100 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.71090 18.71040 0.00050 0.00267 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.40340 19.40100 0.00240 0.01237 元大美國政府7至10年期債券基金 39.70010 39.70670 -0.00660 -0.01662 元大高科技基金 16.81000 16.75000 0.06000 0.35821 元大得利貨幣市場基金 16.27910 16.27880 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99980 11.99960 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.80000 10.65000 0.15000 1.40845 元大華夏中小基金 6.08000 6.11000 -0.03000 -0.49100 元大新中國基金-人民幣 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 元大新中國基金-美元 7.54600 7.58500 -0.03900 -0.51417 元大新中國基金-新台幣 7.52000 7.55000 -0.03000 -0.39735 元大新主流基金 21.10000 21.01000 0.09000 0.42837 元大新東協平衡基金-美元 8.98300 9.00500 -0.02200 -0.24431 元大新東協平衡基金-新台幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21630 10.21480 0.00150 0.01468 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.43010 9.41370 0.01640 0.17421 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.32770 10.29970 0.02800 0.27185 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.80700 8.78320 0.02380 0.27097 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80210 9.80200 0.00010 0.00102 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28720 9.28710 0.00010 0.00108 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.95350 9.94370 0.00980 0.09855 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43610 9.42680 0.00930 0.09865 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48700 9.48360 0.00340 0.03585 元大新興亞洲基金 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.08060 9.04840 0.03220 0.35586 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.73560 8.70460 0.03100 0.35613 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33270 9.29050 0.04220 0.45423 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.98190 8.94130 0.04060 0.45407 元大萬泰貨幣市場基金 15.12400 15.12380 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.75000 32.73000 0.02000 0.06111 元大實質多重資產基金-人民幣 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811 元大實質多重資產基金-美元 8.08500 7.98400 0.10100 1.26503 元大實質多重資產基金-新台幣 8.53000 8.41000 0.12000 1.42687 元大滬深300單日反向1倍基金 16.80000 16.62000 0.18000 1.08303 元大滬深300單日正向2倍基金 10.84000 11.11000 -0.27000 -2.43024 元大摩臺基金 34.79000 34.76000 0.03000 0.08631 元大標普500基金 22.97000 23.32000 -0.35000 -1.50086 元大標普500單日反向1倍基金 14.75000 14.64000 0.11000 0.75137 元大標普500單日正向2倍基金 25.93000 26.30000 -0.37000 -1.40684 元大標智滬深300基金 14.33000 14.55000 -0.22000 -1.51203 元大歐洲50基金 21.61000 21.97000 -0.36000 -1.63860 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35660 9.36390 -0.00730 -0.07796 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22670 10.22630 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.05000 43.83000 0.22000 0.50194 元大韓國KOSPI200基金 19.63000 19.73000 -0.10000 -0.50684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.74000 13.69000 0.05000 0.36523 日盛上選基金 28.38000 28.23000 0.15000 0.53135 日盛小而美基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398 日盛中國內需動力基金 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61940 11.62220 -0.00280 -0.02409 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55770 9.56000 -0.00230 -0.02406 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67340 11.68750 -0.01410 -0.12064 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.59640 9.60790 -0.01150 -0.11969 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54470 10.55170 -0.00700 -0.06634 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.65280 8.65850 -0.00570 -0.06583 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.33000 8.38000 -0.05000 -0.59666 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 日盛日盛基金 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137 日盛目標收益組合基金(美元) 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 日盛目標收益組合基金(新台幣) 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 日盛全球抗暖化基金 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.78580 9.86090 -0.07510 -0.76159 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.01300 9.08210 -0.06910 -0.76084 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.58330 9.65180 -0.06850 -0.70971 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.82750 8.89060 -0.06310 -0.70974 日盛全球智能車基金(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38850 2.38720 0.00130 0.05446 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62390 1.62300 0.00090 0.05545 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36210 0.36230 -0.00020 -0.05520 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24690 0.24700 -0.00010 -0.04049 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98330 11.98240 0.00090 0.00751 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.04030 8.03970 0.00060 0.00746 日盛亞洲機會基金 6.07000 6.13000 -0.06000 -0.97879 日盛首選基金 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934 日盛高科技基金 15.81000 15.70000 0.11000 0.70064 日盛貨幣市場基金 14.79210 14.79190 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.43000 34.22000 0.21000 0.61368 日盛精選五虎基金 32.32000 32.35000 -0.03000 -0.09274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50610 13.50590 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.11000 26.95000 0.16000 0.59369 台新MSCI中國基金 17.85000 18.01000 -0.16000 -0.88840 台新大眾貨幣市場基金 14.18310 14.18300 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48920 10.49750 -0.00830 -0.07907 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52680 10.52590 0.00090 0.00855 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11390 10.09590 0.01800 0.17829 台新中國通基金 38.11000 37.87000 0.24000 0.63375 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.41260 0.41530 -0.00270 -0.65013 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.70500 12.77600 -0.07100 -0.55573 台新中國精選中小基金-美元 0.26600 0.26740 -0.00140 -0.52356 台新中國精選中小基金-新台幣 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 台新主流基金 21.15000 21.04000 0.11000 0.52281 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.45000 19.59000 -0.14000 -0.71465 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63440 0.63960 -0.00520 -0.81301 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.22000 14.32000 -0.10000 -0.69832 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46300 0.46680 -0.00380 -0.81405 台新台灣中小基金 29.87000 29.60000 0.27000 0.91216 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.60360 9.65700 -0.05340 -0.55297 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.89380 8.93550 -0.04170 -0.46668 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.04190 10.08900 -0.04710 -0.46685 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.42220 9.48580 -0.06360 -0.67048 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.30680 10.37640 -0.06960 -0.67075 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 台新印度基金 14.30000 14.23000 0.07000 0.49192 台新亞美短期債券基金 10.97340 10.96310 0.01030 0.09395 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.32200 8.31850 0.00350 0.04207 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27530 0.27540 -0.00010 -0.03631 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79930 11.79430 0.00500 0.04239 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38490 0.38520 -0.00030 -0.07788 台新真吉利貨幣市場基金 11.10500 11.10490 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.97330 27.94120 0.03210 0.11488 台新智慧生活基金-美元 8.66600 8.83600 -0.17000 -1.92395 台新智慧生活基金-新台幣 8.91000 9.08000 -0.17000 -1.87225 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.06940 8.07950 -0.01010 -0.12501 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.24960 8.25190 -0.00230 -0.02787 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84910 8.86020 -0.01110 -0.12528 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05630 9.05890 -0.00260 -0.02870 台新新興市場債券基金(A類型) 10.57380 10.57410 -0.00030 -0.00284 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33790 0.33820 -0.00030 -0.08870 台新新興市場債券基金(B類型) 7.74180 7.74200 -0.00020 -0.00258 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26060 0.26080 -0.00020 -0.07669 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.07000 5.08000 -0.01000 -0.19685 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.64000 20.65000 -0.01000 -0.04843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.48000 18.67000 -0.19000 -1.01768 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58430 12.58410 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.20420 11.20320 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94550 9.94440 0.00110 0.01106 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.08760 9.11690 -0.02930 -0.32138 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.47150 10.47110 0.00040 0.00382 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.65110 7.67570 -0.02460 -0.32049 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87720 8.87700 0.00020 0.00225 永豐中小基金 47.04000 46.61000 0.43000 0.92255 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71720 1.72640 -0.00920 -0.53290 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32040 2.32080 -0.00040 -0.01724 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.78690 7.82820 -0.04130 -0.52758 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.20910 10.21080 -0.00170 -0.01665 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.00000 4.03000 -0.03000 -0.74442 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.90000 18.03000 -0.13000 -0.72102 永豐主流品牌基金 15.32000 15.49000 -0.17000 -1.09748 永豐永豐基金 31.52000 31.29000 0.23000 0.73506 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.99160 9.07740 -0.08580 -0.94520 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.21510 9.26130 -0.04620 -0.49885 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.88770 8.96510 -0.07740 -0.86335 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.10920 9.14710 -0.03790 -0.41434 永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.41450 13.40170 0.01280 0.09551 永豐高科技基金 21.30000 21.14000 0.16000 0.75686 永豐貨幣市場基金 13.90200 13.90180 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08790 2.09780 -0.00990 -0.47192 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51180 2.51160 0.00020 0.00796 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.62220 7.65370 -0.03150 -0.41157 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40980 10.40920 0.00060 0.00576 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.81780 6.85060 -0.03280 -0.47879 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.66900 10.67970 -0.01070 -0.10019 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.94000 15.99000 -0.05000 -0.31270 永豐臺灣加權ETF基金 48.01000 48.01000 0.00000 0.00000 永豐領航科技基金 34.77000 34.58000 0.19000 0.54945 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.82000 8.94000 -0.12000 -1.34228 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.69000 8.85000 -0.16000 -1.80791 永豐趨勢平衡基金 38.28000 37.84000 0.44000 1.16279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.70120 11.70020 0.00100 0.00855 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51420 9.51560 -0.00140 -0.01471 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.85990 9.86140 -0.00150 -0.01521 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51280 9.51580 -0.00300 -0.03153 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.74660 9.74960 -0.00300 -0.03077 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54290 9.54670 -0.00380 -0.03980 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.01370 10.01770 -0.00400 -0.03993 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49650 9.50150 -0.00500 -0.05262 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.81230 9.81750 -0.00520 -0.05297 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.16000 12.27000 -0.11000 -0.89650 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.02000 16.13000 -0.11000 -0.68196 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.94000 16.06000 -0.12000 -0.74720 兆豐國際生命科學基金 14.11000 14.30000 -0.19000 -1.32867 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.61720 9.66790 -0.05070 -0.52442 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.83900 9.89880 -0.05980 -0.60411 兆豐國際全球基金 27.60000 27.93000 -0.33000 -1.18153 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34420 10.34340 0.00080 0.00773 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12360 10.13700 -0.01340 -0.13219 兆豐國際國民基金 20.16000 20.01000 0.15000 0.74963 兆豐國際第一基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86880 9.87340 -0.00460 -0.04659 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71800 7.72160 -0.00360 -0.04662 兆豐國際萬全基金 18.78000 18.75000 0.03000 0.16000 兆豐國際電子基金 22.76000 22.77000 -0.01000 -0.04392 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.40000 19.41000 -0.01000 -0.05152 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.73000 17.75000 -0.02000 -0.11268 兆豐國際豐台灣基金 30.74000 30.82000 -0.08000 -0.25957 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52070 12.52060 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.89600 9.91970 -0.02370 -0.23892 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.81140 9.83690 -0.02550 -0.25923 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.87210 9.89700 -0.02490 -0.25159 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89760 9.92120 -0.02360 -0.23787 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.81840 9.84400 -0.02560 -0.26006 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.87110 9.89600 -0.02490 -0.25162 合庫台灣基金 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 合庫全球高收益債券基金A類型 10.69770 10.77770 -0.08000 -0.74227 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.56470 11.65690 -0.09220 -0.79095 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.33660 10.42130 -0.08470 -0.81276 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.06850 11.15980 -0.09130 -0.81812 合庫全球高收益債券基金B類型 7.68060 7.73810 -0.05750 -0.74308 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 8.94160 9.01340 -0.07180 -0.79659 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.55100 8.62110 -0.07010 -0.81312 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.41440 8.48450 -0.07010 -0.82621 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.76720 8.83900 -0.07180 -0.81231 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 合庫全球新興市場基金 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 合庫貨幣市場基金 10.14470 10.14450 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.27690 9.28860 -0.01170 -0.12596 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.50790 9.52160 -0.01370 -0.14388 合庫新興多重收益基金A類型 9.78650 9.79480 -0.00830 -0.08474 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.19800 11.21170 -0.01370 -0.12219 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.68800 13.70410 -0.01610 -0.11748 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41990 8.43190 -0.01200 -0.14232 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.09980 9.11290 -0.01310 -0.14375 合庫新興多重收益基金B類型 7.56760 7.57400 -0.00640 -0.08450 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.39380 8.40450 -0.01070 -0.12731 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95580 9.96770 -0.01190 -0.11939 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 安本標準兩岸價值基金 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08550 11.08470 0.00080 0.00722 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95760 9.97060 -0.01300 -0.13038 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81330 9.81660 -0.00330 -0.03362 安聯中國東協基金 14.25000 14.32000 -0.07000 -0.48883 安聯中國策略基金-美元 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 安聯中國策略基金-新臺幣 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083 安聯中華新思路基金-人民幣 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972 安聯中華新思路基金-美元 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 安聯台灣大壩基金 24.81000 24.78000 0.03000 0.12107 安聯台灣科技基金 40.45000 40.24000 0.21000 0.52187 安聯台灣貨幣市場基金 12.51030 12.51010 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.99000 26.92000 0.07000 0.26003 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00990 10.01530 -0.00540 -0.05392 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.82800 14.82970 -0.00170 -0.01146 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40120 9.40220 -0.00100 -0.01064 安聯四季成長組合基金-美元 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20600 12.21580 -0.00980 -0.08022 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98320 9.99210 -0.00890 -0.08907 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00230 12.01010 -0.00780 -0.06495 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19130 9.19790 -0.00660 -0.07176 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.05300 9.06110 -0.00810 -0.08939 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70160 8.70720 -0.00560 -0.06431 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.72580 11.75990 -0.03410 -0.28997 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.63540 10.66870 -0.03330 -0.31213 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29690 10.32790 -0.03100 -0.30016 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.46630 8.49110 -0.02480 -0.29207 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.27340 8.29930 -0.02590 -0.31207 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 7.98460 8.00860 -0.02400 -0.29968 安聯全球人口趨勢基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.34000 -0.16000 -1.91847 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.80000 31.37000 -0.57000 -1.81702 安聯全球油礦金趨勢基金 7.14000 7.25000 -0.11000 -1.51724 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.94510 11.94060 0.00450 0.03769 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27670 10.27350 0.00320 0.03115 安聯全球新興市場基金 15.86000 15.93000 -0.07000 -0.43942 安聯全球農金趨勢基金 8.18000 8.40000 -0.22000 -2.61905 安聯全球綠能趨勢基金 7.53000 7.61000 -0.08000 -1.05125 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02000 9.14000 -0.12000 -1.31291 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597 安聯亞洲動態策略基金 19.70000 19.85000 -0.15000 -0.75567 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.18280 10.18410 -0.00130 -0.01276 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.88260 9.88400 -0.00140 -0.01416 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.57250 82.60100 -0.02850 -0.03450 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21770 12.21990 -0.00220 -0.01800 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.85400 63.87360 -0.01960 -0.03069 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.36270 9.36430 -0.00160 -0.01709 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.60020 2.60090 -0.00070 -0.02691 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47230 10.46160 0.01070 0.10228 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20320 2.20540 -0.00220 -0.09976 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65860 8.65020 0.00840 0.09711 宏利台灣動力基金 27.14000 27.12000 0.02000 0.07375 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42690 9.48450 -0.05760 -0.60731 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.24460 9.29240 -0.04780 -0.51440 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.31050 7.35530 -0.04480 -0.60908 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.28180 7.32170 -0.03990 -0.54496 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 宏利全球債券組合基金 12.76120 12.77440 -0.01320 -0.10333 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80520 2.80330 0.00190 0.06778 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72600 11.71680 0.00920 0.07852 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.60770 8.60080 0.00690 0.08023 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43220 2.43410 -0.00190 -0.07806 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.89540 10.87880 0.01660 0.15259 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12100 3.14420 -0.02320 -0.73787 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50150 0.50560 -0.00410 -0.81092 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.46000 14.58000 -0.12000 -0.82305 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.36100 11.48110 -0.12010 -1.04607 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.04440 10.15120 -0.10680 -1.05209 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.69880 9.79830 -0.09950 -1.01548 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.41420 8.50230 -0.08810 -1.03619 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.02790 8.11320 -0.08530 -1.05137 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.92020 8.00090 -0.08070 -1.00864 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 7.88130 7.96610 -0.08480 -1.06451 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72930 2.73380 -0.00450 -0.16461 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39500 0.39580 -0.00080 -0.20212 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.96090 11.97900 -0.01810 -0.15110 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89730 0.89870 -0.00140 -0.15578 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11900 7.12920 -0.01020 -0.14307 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97870 1.98210 -0.00340 -0.17154 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28450 0.28500 -0.00050 -0.17544 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69940 8.71240 -0.01300 -0.14921 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31580 0.31620 -0.00040 -0.12650 宏利萬利貨幣市場基金 13.65730 13.65720 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.27000 2.29000 -0.02000 -0.87336 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.27000 10.40000 -0.13000 -1.25000 宏利臺灣股息收益基金 23.12000 23.08000 0.04000 0.17331 宏利澳幣保本基金 12.30760 12.30620 0.00140 0.01138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.34000 9.41000 -0.07000 -0.74389 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.93510 9.95250 -0.01740 -0.17483 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.18120 9.18350 -0.00230 -0.02504 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.63790 8.63170 0.00620 0.07183 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49260 10.48510 0.00750 0.07153 貝萊德亞美利加收益基金 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607 貝萊德新台幣基金 12.94520 12.94510 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.14000 23.11000 0.03000 0.12981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32670 11.32520 0.00150 0.01324 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93520 9.93020 0.00500 0.05035 保德信大中華基金-人民幣 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 保德信大中華基金-美元 8.35000 8.43000 -0.08000 -0.94899 保德信大中華基金-新台幣 24.84000 25.06000 -0.22000 -0.87789 保德信中小型股基金 40.02000 39.77000 0.25000 0.62861 保德信中國中小基金-人民幣 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526 保德信中國中小基金-美元 7.32000 7.30000 0.02000 0.27397 保德信中國中小基金-新臺幣 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.69710 8.71760 -0.02050 -0.23516 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.76670 8.78540 -0.01870 -0.21285 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.82350 8.84500 -0.02150 -0.24308 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62260 9.64610 -0.02350 -0.24362 保德信中國品牌基金-人民幣 7.75000 7.82000 -0.07000 -0.89514 保德信中國品牌基金-美元 7.75000 7.82000 -0.07000 -0.89514 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 保德信台商全方位基金 30.92000 30.75000 0.17000 0.55285 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 24.32000 24.70000 -0.38000 -1.53846 保德信全球消費商機基金 16.33000 16.61000 -0.28000 -1.68573 保德信全球基礎建設基金 11.62000 11.73000 -0.11000 -0.93777 保德信全球資源基金 6.68000 6.81000 -0.13000 -1.90896 保德信全球醫療生化基金-美元 9.02000 9.21000 -0.19000 -2.06298 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.89000 30.50000 -0.61000 -2.00000 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.41960 10.38540 0.03420 0.32931 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.41960 10.38540 0.03420 0.32931 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.39360 10.34940 0.04420 0.42708 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.39360 10.34940 0.04420 0.42708 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.21050 9.23730 -0.02680 -0.29013 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.11190 10.14100 -0.02910 -0.28695 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.74490 8.76160 -0.01670 -0.19060 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58650 9.60480 -0.01830 -0.19053 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.82660 7.84810 -0.02150 -0.27395 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58300 10.61210 -0.02910 -0.27422 保德信亞太基金 19.05000 19.18000 -0.13000 -0.67779 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31790 8.31560 0.00230 0.02766 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20680 11.20380 0.00300 0.02678 保德信店頭市場基金 28.73000 28.53000 0.20000 0.70102 保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.61000 0.01000 0.15129 保德信金平衡基金 27.84000 27.83000 0.01000 0.03593 保德信金滿意基金 38.44000 38.30000 0.14000 0.36554 保德信科技島基金 23.63000 23.51000 0.12000 0.51042 保德信高成長基金 83.86000 83.78000 0.08000 0.09549 保德信第一基金 22.65000 22.62000 0.03000 0.13263 保德信貨幣市場基金 15.79230 15.79210 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.79090 9.83150 -0.04060 -0.41296 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.95500 9.98660 -0.03160 -0.31642 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.14210 10.16920 -0.02710 -0.26649 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.65550 9.67190 -0.01640 -0.16956 保德信新世紀基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75980 7.75560 0.00420 0.05415 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71270 10.70680 0.00590 0.05511 保德信新興趨勢組合基金 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090 保德信瑞騰基金 15.56740 15.56570 0.00170 0.01092 保德信歐洲組合基金 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68530 9.69110 -0.00580 -0.05985 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99450 9.99820 -0.00370 -0.03701 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62300 9.62770 -0.00470 -0.04882 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78280 9.78740 -0.00460 -0.04700 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73030 9.73370 -0.00340 -0.03493 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88460 9.88790 -0.00330 -0.03337 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57820 9.58330 -0.00510 -0.05322 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70160 9.70670 -0.00510 -0.05254 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97870 9.98050 -0.00180 -0.01804 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03440 10.03480 -0.00040 -0.00399 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03230 10.03310 -0.00080 -0.00797 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89360 9.90350 -0.00990 -0.09996 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89800 9.90830 -0.01030 -0.10395 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90440 9.90560 -0.00120 -0.01211 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08900 10.09220 -0.00320 -0.03171 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76080 9.76730 -0.00650 -0.06655 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85590 9.86240 -0.00650 -0.06591 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55390 9.56320 -0.00930 -0.09725 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.36530 9.37540 -0.01010 -0.10773 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98790 9.99390 -0.00600 -0.06004 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98400 9.98990 -0.00590 -0.05906 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07280 10.08300 -0.01020 -0.10116 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.15120 10.16020 -0.00900 -0.08858 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.93010 9.94410 -0.01400 -0.14079 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.93060 9.94460 -0.01400 -0.14078 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93540 1.93700 -0.00160 -0.08260 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68810 2.69030 -0.00220 -0.08178 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28990 0.28990 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43660 0.43660 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28390 8.28410 -0.00020 -0.00241 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71550 11.70870 0.00680 0.05808 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.42990 9.43950 -0.00960 -0.10170 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69890 11.71040 -0.01150 -0.09820 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.49360 8.49630 -0.00270 -0.03178 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.58200 10.58540 -0.00340 -0.03212 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12430 10.13290 -0.00860 -0.08487 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02150 10.02830 -0.00680 -0.06781 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11110 10.11350 -0.00240 -0.02373 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.75420 10.75690 -0.00270 -0.02510 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01090 10.01280 -0.00190 -0.01898 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70570 9.71000 -0.00430 -0.04428 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08810 10.09240 -0.00430 -0.04261 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68670 9.68940 -0.00270 -0.02787 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92470 9.92760 -0.00290 -0.02921 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.99550 10.06290 -0.06740 -0.66979 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.84780 5.87340 -0.02560 -0.43586 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.27690 10.32190 -0.04500 -0.43597 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65670 11.65670 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 施羅德樂活中小基金-I類型 3783.290003773.66000 9.63000 0.25519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.80900 9.82370 -0.01470 -0.14964 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.79410 10.81750 -0.02340 -0.21632 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.04070 10.06320 -0.02250 -0.22359 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.62400 8.63690 -0.01290 -0.14936 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.99900 9.01850 -0.01950 -0.21622 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83400 8.85380 -0.01980 -0.22363 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89060 9.90550 -0.01490 -0.15042 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.39500 10.41750 -0.02250 -0.21598 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.34170 10.36490 -0.02320 -0.22383 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.26000 -0.01000 -0.15974 柏瑞巨人基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66910 13.66890 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 14.69000 14.83000 -0.14000 -0.94403 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02560 13.10890 -0.08330 -0.63545 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.50070 11.57960 -0.07890 -0.68137 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.05180 12.13530 -0.08350 -0.68808 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.31600 8.36920 -0.05320 -0.63566 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.42380 6.46490 -0.04110 -0.63574 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.29550 8.35240 -0.05690 -0.68124 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.06800 8.12380 -0.05580 -0.68687 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.19530 10.26590 -0.07060 -0.68771 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.94090 7.99280 -0.05190 -0.64933 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.67130 11.75140 -0.08010 -0.68162 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.28440 11.35660 -0.07220 -0.63575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.66880 11.74950 -0.08070 -0.68684 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97090 11.04690 -0.07600 -0.68798 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.51360 8.56810 -0.05450 -0.63608 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.27010 9.33370 -0.06360 -0.68140 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.22100 9.28470 -0.06370 -0.68607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.06640 9.12930 -0.06290 -0.68899 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 8.95340 9.01180 -0.05840 -0.64804 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.68210 9.74220 -0.06010 -0.61690 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.60060 9.66510 -0.06450 -0.66735 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.45520 9.51980 -0.06460 -0.67859 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.53230 9.60340 -0.07110 -0.74036 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.25910 9.31660 -0.05750 -0.61718 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.06540 9.12640 -0.06100 -0.66839 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.84480 9.90610 -0.06130 -0.61881 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.03450 9.09620 -0.06170 -0.67831 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.11140 9.17930 -0.06790 -0.73971 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.66390 9.72390 -0.06000 -0.61704 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.60070 9.66520 -0.06450 -0.66734 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.45530 9.51990 -0.06460 -0.67858 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.53240 9.60350 -0.07110 -0.74036 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.25890 9.31640 -0.05750 -0.61719 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.06560 9.12660 -0.06100 -0.66838 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.00230 10.06470 -0.06240 -0.61999 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.03450 9.09620 -0.06170 -0.67831 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.11170 9.17960 -0.06790 -0.73968 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.70930 10.70830 0.00100 0.00934 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97140 11.97680 -0.00540 -0.04509 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.32780 11.33300 -0.00520 -0.04588 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88080 8.88000 0.00080 0.00901 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58150 9.58580 -0.00430 -0.04486 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45000 9.45440 -0.00440 -0.04654 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42080 10.41980 0.00100 0.00960 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.14690 11.15190 -0.00500 -0.04484 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.94380 10.94880 -0.00500 -0.04567 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88100 8.88020 0.00080 0.00901 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58190 9.58620 -0.00430 -0.04486 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45050 9.45490 -0.00440 -0.04654 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.84000 11.95000 -0.11000 -0.92050 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.63000 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8.73110 8.78400 -0.05290 -0.60223 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.97950 9.03400 -0.05450 -0.60328 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.72230 10.77920 -0.05690 -0.52787 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.00840 9.06590 -0.05750 -0.63424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.37000 15.21000 0.16000 1.05194 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.64000 21.14000 -0.50000 -2.36518 國泰大中華基金 17.13000 17.00000 0.13000 0.76471 國泰小龍基金-台幣級別 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 國泰中小成長基金-台幣級別 37.48000 37.23000 0.25000 0.67150 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.55040 3.58830 -0.03790 -1.05621 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.88000 16.01000 -0.13000 -0.81199 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59860 0.60410 -0.00550 -0.91045 國泰中國內需增長基金美元級別 0.56260 0.56770 -0.00510 -0.89836 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19990 2.20330 -0.00340 -0.15431 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62180 9.61430 0.00750 0.07801 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.00030 7.99420 0.00610 0.07631 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31470 0.31470 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.62490 11.62390 0.00100 0.00860 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68200 1.67920 0.00280 0.16675 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.07500 10.05650 0.01850 0.18396 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33200 0.33170 0.00030 0.09044 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.64340 3.68250 -0.03910 -1.06178 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.29000 16.42000 -0.13000 -0.79172 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52390 0.52870 -0.00480 -0.90789 國泰中港台基金人民幣級別 2.64990 2.66350 -0.01360 -0.51061 國泰中港台基金台幣級別 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 國泰中港台基金美元級別 0.38580 0.38710 -0.00130 -0.33583 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.82000 25.08000 -0.26000 -1.03668 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.76000 13.62000 0.14000 1.02790 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.53000 29.13000 -0.60000 -2.05973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.12160 10.14750 -0.02590 -0.25524 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.84340 9.86870 -0.02530 -0.25637 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.86750 9.89280 -0.02530 -0.25574 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32790 0.32900 -0.00110 -0.33435 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31870 0.31980 -0.00110 -0.34396 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.31930 0.32050 -0.00120 -0.37441 國泰台灣貨幣市場基金 12.42710 12.42700 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23970 2.26310 -0.02340 -1.03398 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32510 0.32800 -0.00290 -0.88415 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45950 0.46370 -0.00420 -0.90576 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42040 0.42150 -0.00110 -0.26097 國泰全球資源基金台幣級別 4.80000 4.86000 -0.06000 -1.23457 國泰全球資源基金美元級別 0.15340 0.15540 -0.00200 -1.28700 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38300 0.38600 -0.00300 -0.77720 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34390 0.34660 -0.00270 -0.77900 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40740 0.41050 -0.00310 -0.75518 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48700 0.49090 -0.00390 -0.79446 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.39000 19.53000 -0.14000 -0.71685 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.98000 21.03000 -0.05000 -0.23776 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34270 2.35780 -0.01510 -0.64043 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.50100 10.54290 -0.04190 -0.39742 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.28760 9.32460 -0.03700 -0.39680 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34090 0.34260 -0.00170 -0.49621 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30160 0.30300 -0.00140 -0.46205 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47870 0.48120 -0.00250 -0.51953 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36740 0.36850 -0.00110 -0.29851 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.43000 16.64000 -0.21000 -1.26202 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53260 0.53990 -0.00730 -1.35210 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 16.33000 16.54000 -0.21000 -1.26965 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.74910 0.75950 -0.01040 -1.36932 國泰科技生化基金 28.98000 28.72000 0.26000 0.90529 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.62000 25.09000 -0.47000 -1.87326 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.62000 14.43000 0.19000 1.31670 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.10440 40.07110 0.03330 0.08310 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.11640 19.11170 0.00470 0.02459 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72720 19.72500 0.00220 0.01115 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.60040 38.97490 -0.37450 -0.96087 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.48070 40.61450 -0.13380 -0.32944 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.71190 42.21100 -0.49910 -1.18239 國泰紐幣2021保本基金 12.33970 12.31560 0.02410 0.19569 國泰紐幣八年期保本基金 12.64450 12.61810 0.02640 0.20922 國泰紐幣保本基金 12.54310 12.53770 0.00540 0.04307 國泰國泰基金台幣I級別 19.90000 19.70000 0.20000 1.01523 國泰國泰基金台幣級別 19.90000 19.70000 0.20000 1.01523 國泰富時中國A50基金 16.59000 16.83000 -0.24000 -1.42602 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.17340 41.54700 -0.37360 -0.89922 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33050 0.33060 -0.00010 -0.03025 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47390 0.47430 -0.00040 -0.08433 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.29180 10.30950 -0.01770 -0.17169 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.24270 7.25520 -0.01250 -0.17229 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34920 0.35010 -0.00090 -0.25707 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23480 0.23550 -0.00070 -0.29724 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.12170 2.13660 -0.01490 -0.69737 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.45480 9.49700 -0.04220 -0.44435 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30560 0.30730 -0.00170 -0.55321 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.48530 41.37380 0.11150 0.26949 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.87000 17.08000 -0.21000 -1.22951 國泰新興市場基金台幣級別 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 國泰新興市場基金美元級別 0.35770 0.35870 -0.00100 -0.27878 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24610 2.25020 -0.00410 -0.18221 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44500 1.44760 -0.00260 -0.17961 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33600 0.33610 -0.00010 -0.02975 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33260 0.33290 -0.00030 -0.09012 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21830 0.21840 -0.00010 -0.04579 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25860 10.25660 0.00200 0.01950 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.47580 6.47460 0.00120 0.01853 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.89000 28.78000 0.11000 0.38221 國泰價值卓越基金 12.86000 12.74000 0.12000 0.94192 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31080 0.31310 -0.00230 -0.73459 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.89560 38.87930 0.01630 0.04192 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 17.30000 17.67000 -0.37000 -2.09394 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.92000 18.00000 -0.08000 -0.44444 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.64000 16.55000 0.09000 0.54381 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.93540 11.94020 -0.00480 -0.04020 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39300 0.39340 -0.00040 -0.10168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.08180 10.07880 0.00300 0.02977 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98970 9.99610 -0.00640 -0.06402 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95580 9.95250 0.00330 0.03316 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.08150 10.07850 0.00300 0.02977 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98930 9.99580 -0.00650 -0.06503 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95580 9.95250 0.00330 0.03316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29080 11.28990 0.00090 0.00797 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86640 9.86890 -0.00250 -0.02533 第一金大中華基金 22.94000 22.87000 0.07000 0.30608 第一金小型精選基金 29.04000 29.00000 0.04000 0.13793 第一金中國世紀基金-人民幣 11.12000 11.28000 -0.16000 -1.41844 第一金中國世紀基金-美元 6.92490 7.01330 -0.08840 -1.26046 第一金中國世紀基金-美元-N 6.92530 7.01370 -0.08840 -1.26039 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59590 9.59220 0.00370 0.03857 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.20800 8.18890 0.01910 0.23324 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.82840 10.82340 0.00500 0.04620 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38760 9.36570 0.02190 0.23383 第一金中概平衡基金 22.83000 22.73000 0.10000 0.43995 第一金台灣貨幣市場基金 15.27500 15.27480 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.10900 178.10700 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.11080 12.28490 -0.17410 -1.41719 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.11150 12.28560 -0.17410 -1.41711 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.63000 11.79000 -0.16000 -1.35708 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.64000 11.79000 -0.15000 -1.27226 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.35060 8.62540 -0.27480 -3.18594 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.35060 8.62540 -0.27480 -3.18594 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.50000 8.77000 -0.27000 -3.07868 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.50000 8.77000 -0.27000 -3.07868 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.52590 11.74800 -0.22210 -1.89053 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.54050 11.76280 -0.22230 -1.88986 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.88000 11.07000 -0.19000 -1.71635 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 10.90000 11.10000 -0.20000 -1.80180 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.19000 9.25240 -0.06240 -0.67442 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.19150 9.25390 -0.06240 -0.67431 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 8.84630 8.90030 -0.05400 -0.60672 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 8.86920 8.92340 -0.05420 -0.60739 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.76900 9.83570 -0.06670 -0.67814 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.42050 9.47800 -0.05750 -0.60667 第一金全球大趨勢基金 20.49000 20.77000 -0.28000 -1.34810 第一金全球不動產證券化基金A 7.96020 7.95190 0.00830 0.10438 第一金全球不動產證券化基金B 5.63140 5.62560 0.00580 0.10310 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.09910 9.10120 -0.00210 -0.02307 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.10030 9.10240 -0.00210 -0.02307 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.60590 9.60810 -0.00220 -0.02290 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.60730 9.60950 -0.00220 -0.02289 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 7.89960 7.95020 -0.05060 -0.63646 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.46220 9.52280 -0.06060 -0.63637 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.03310 9.10010 -0.06700 -0.73626 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.03190 9.09890 -0.06700 -0.73635 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.44920 7.50440 -0.05520 -0.73557 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.44770 7.50270 -0.05500 -0.73307 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.24120 8.29820 -0.05700 -0.68690 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.24180 8.29880 -0.05700 -0.68685 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.72780 10.80730 -0.07950 -0.73561 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.72860 10.80820 -0.07960 -0.73648 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.53670 9.60710 -0.07040 -0.73279 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.06490 14.16220 -0.09730 -0.68704 第一金亞洲科技基金 16.07000 16.23000 -0.16000 -0.98583 第一金亞洲新興市場基金 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 第一金店頭市場基金 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350 第一金創新趨勢基金 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216 第一金電子基金 27.88000 27.83000 0.05000 0.17966 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.51000 17.50000 0.01000 0.05714 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.92000 20.96000 -0.04000 -0.19084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 17.30000 17.90000 -0.60000 -3.35196 統一大中華中小基金(人民幣) 6.94000 6.95000 -0.01000 -0.14388 統一大中華中小基金(美元) 6.33000 6.34000 -0.01000 -0.15773 統一大中華中小基金(新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 統一大東協高股息基金(美元) 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 統一大滿貫基金-A類型 29.25000 28.96000 0.29000 1.00138 統一大滿貫基金-I類型 29.25000 28.96000 0.29000 1.00138 統一大龍印基金 12.72000 12.78000 -0.06000 -0.46948 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.75000 7.81000 -0.06000 -0.76825 統一大龍騰中國基金(美元) 7.08000 7.13000 -0.05000 -0.70126 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805 統一中小基金 21.79000 21.52000 0.27000 1.25465 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.67750 9.67630 0.00120 0.01240 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99010 8.99750 -0.00740 -0.08225 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.70250 8.70470 -0.00220 -0.02527 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.72370 11.72220 0.00150 0.01280 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.82680 10.83570 -0.00890 -0.08214 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46640 10.46900 -0.00260 -0.02484 統一台灣動力基金 14.97000 14.70000 0.27000 1.83673 統一全天候基金-A類型 98.39000 97.74000 0.65000 0.66503 統一全天候基金-I類型 98.60000 97.95000 0.65000 0.66360 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.72490 7.81920 -0.09430 -1.20601 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.43380 7.53160 -0.09780 -1.29853 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.41500 7.50550 -0.09050 -1.20578 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.11200 8.21100 -0.09900 -1.20570 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.81320 7.91600 -0.10280 -1.29864 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.78690 7.88190 -0.09500 -1.20529 統一全球債券組合基金 11.70410 11.71770 -0.01360 -0.11606 統一全球新科技基金(人民幣) 13.23000 13.52000 -0.29000 -2.14497 統一全球新科技基金(美元) 12.41000 12.69000 -0.28000 -2.20646 統一全球新科技基金(新台幣) 11.90000 12.15000 -0.25000 -2.05761 統一亞太基金 21.93000 22.13000 -0.20000 -0.90375 統一亞洲大金磚基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 統一奔騰基金 50.44000 50.07000 0.37000 0.73897 統一強棒貨幣市場基金 16.68400 16.68380 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 統一強漢基金(美元) 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378 統一強漢基金(新台幣) 20.76000 20.85000 -0.09000 -0.43165 統一統信基金 25.72000 25.46000 0.26000 1.02121 統一黑馬基金 51.08000 50.69000 0.39000 0.76938 統一新亞洲科技能源基金 14.21000 14.42000 -0.21000 -1.45631 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74440 7.74650 -0.00210 -0.02711 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00620 10.00890 -0.00270 -0.02698 統一經建基金 41.19000 40.92000 0.27000 0.65982 統一龍馬基金 56.34000 55.69000 0.65000 1.16718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.82000 40.84000 -0.02000 -0.04897 野村中國機會基金 11.25000 11.38000 -0.13000 -1.14236 野村巴西基金 5.87000 5.80000 0.07000 1.20690 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.57000 10.75000 -0.18000 -1.67442 野村台灣高股息基金 22.86000 22.88000 -0.02000 -0.08741 野村台灣運籌基金 31.44000 31.35000 0.09000 0.28708 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48070 9.48550 -0.00480 -0.05060 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.38910 9.39350 -0.00440 -0.04684 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43990 9.43990 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79920 9.80420 -0.00500 -0.05100 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.63240 9.63690 -0.00450 -0.04670 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54160 9.54170 -0.00010 -0.00105 野村平衡基金 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.03000 9.15000 -0.12000 -1.31148 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.73000 -0.13000 -1.02121 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.59000 -0.14000 -1.32200 野村全球生技醫療基金 15.28000 15.49000 -0.21000 -1.35571 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.95770 9.97180 -0.01410 -0.14140 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.89310 9.90450 -0.01140 -0.11510 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.85250 9.86020 -0.00770 -0.07809 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00570 10.01980 -0.01410 -0.14072 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93040 9.94180 -0.01140 -0.11467 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.89010 9.89770 -0.00760 -0.07679 野村全球品牌基金 23.53000 23.88000 -0.35000 -1.46566 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.69000 11.83000 -0.14000 -1.18343 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.67000 17.87000 -0.20000 -1.11919 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.35040 10.36010 -0.00970 -0.09363 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32280 10.33120 -0.00840 -0.08131 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18600 10.18890 -0.00290 -0.02846 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.74690 8.83010 -0.08320 -0.94223 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.52730 8.60920 -0.08190 -0.95131 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.13600 8.20830 -0.07230 -0.88082 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.60520 10.70610 -0.10090 -0.94245 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.09500 10.19200 -0.09700 -0.95173 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.70160 9.78790 -0.08630 -0.88170 野村成長基金 26.42000 26.43000 -0.01000 -0.03784 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.14040 8.17810 -0.03770 -0.46099 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.14040 8.17770 -0.03730 -0.45612 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.30460 8.33530 -0.03070 -0.36831 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.87470 8.91580 -0.04110 -0.46098 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.76070 8.80080 -0.04010 -0.45564 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.93370 8.96670 -0.03300 -0.36803 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.80000 7.85000 -0.05000 -0.63694 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10850 9.11610 -0.00760 -0.08337 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.14270 9.14910 -0.00640 -0.06995 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.24750 9.24810 -0.00060 -0.00649 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84830 9.85520 -0.00690 -0.07001 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.76400 9.77090 -0.00690 -0.07062 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.87980 9.88030 -0.00050 -0.00506 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29720 8.29100 0.00620 0.07478 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87680 8.87570 0.00110 0.01239 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74180 8.74070 0.00110 0.01258 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.92380 12.91400 0.00980 0.07589 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04430 12.04260 0.00170 0.01412 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.76900 9.76780 0.00120 0.01229 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.04280 10.04420 -0.00140 -0.01394 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00640 10.00970 -0.00330 -0.03297 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00870 10.00770 0.00100 0.00999 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.04110 10.04250 -0.00140 -0.01394 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00550 10.00870 -0.00320 -0.03197 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02440 10.02330 0.00110 0.01097 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.80830 9.80890 -0.00060 -0.00612 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.76880 9.76920 -0.00040 -0.00409 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.77400 9.76600 0.00800 0.08192 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.49180 9.60880 -0.11700 -1.21763 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.56300 9.68460 -0.12160 -1.25560 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.18960 9.30740 -0.11780 -1.26566 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.73950 8.84730 -0.10780 -1.21845 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.67290 10.80460 -0.13170 -1.21893 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.57620 9.61260 -0.03640 -0.37867 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.61760 10.66560 -0.04800 -0.45005 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.10340 10.14890 -0.04550 -0.44832 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.89800 9.93590 -0.03790 -0.38145 野村泰國基金 39.72000 39.73000 -0.01000 -0.02517 野村高科技基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.51200 9.56320 -0.05120 -0.53539 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.48470 9.54620 -0.06150 -0.64424 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 9.87500 9.94700 -0.07200 -0.72384 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.88830 8.94400 -0.05570 -0.62276 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.83540 8.88310 -0.04770 -0.53697 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.71830 8.76540 -0.04710 -0.53734 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.07650 11.14870 -0.07220 -0.64761 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.55110 12.64740 -0.09630 -0.76142 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.05320 10.11620 -0.06300 -0.62276 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.00020 10.05420 -0.05400 -0.53709 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.11770 10.17300 -0.05530 -0.54360 野村貨幣市場基金 16.29140 16.29120 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03780 10.04410 -0.00630 -0.06272 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93830 9.93100 0.00730 0.07351 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97720 9.96020 0.01700 0.17068 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.87030 9.86960 0.00070 0.00709 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80250 9.80500 -0.00250 -0.02550 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.77300 9.77130 0.00170 0.01740 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.95030 9.94940 0.00090 0.00905 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.86580 9.86840 -0.00260 -0.02635 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.95440 9.95260 0.00180 0.01809 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.54520 9.56340 -0.01820 -0.19031 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.49260 9.51070 -0.01810 -0.19031 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.44000 9.45370 -0.01370 -0.14492 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.68090 9.69940 -0.01850 -0.19073 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.60370 9.62210 -0.01840 -0.19123 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.55110 9.56500 -0.01390 -0.14532 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.79030 9.81350 -0.02320 -0.23641 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.57910 7.59670 -0.01760 -0.23168 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.40000 11.42660 -0.02660 -0.23279 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479 野村精選貨幣市場基金 12.09090 12.09080 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.09000 10.29000 -0.20000 -1.94363 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.38000 9.57000 -0.19000 -1.98537 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.04000 9.17000 -0.13000 -1.41767 野村歐洲高股息基金季配型 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449 野村歐洲高股息基金累積型 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 野村積極成長基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.27000 29.28000 -0.01000 -0.03415 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.95620 10.01980 -0.06360 -0.63474 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.20600 8.26310 -0.05710 -0.69102 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.56100 7.61300 -0.05200 -0.68304 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.45950 7.50670 -0.04720 -0.62877 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.38150 11.46020 -0.07870 -0.68672 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.20500 10.27510 -0.07010 -0.68223 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10050 10.16440 -0.06390 -0.62866 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.35000 9.49000 -0.14000 -1.47524 野村環球基金-人民幣計價 14.28000 14.51000 -0.23000 -1.58511 野村環球基金-美元計價 11.10000 11.28000 -0.18000 -1.59574 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.54000 15.78000 -0.24000 -1.52091 野村鴻利基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87330 16.87320 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.98000 16.94000 0.04000 0.23613 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.08000 12.99000 0.09000 0.69284 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.93930 9.94370 -0.00440 -0.04425 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03260 13.03840 -0.00580 -0.04448 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96620 9.98110 -0.01490 -0.14928 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88050 9.87960 0.00090 0.00911 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.53760 9.54070 -0.00310 -0.03249 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57520 9.58140 -0.00620 -0.06471 凱基台商天下基金 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 凱基台灣精五門基金 18.09000 18.02000 0.07000 0.38846 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.49040 39.84790 -0.35750 -0.89716 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.42730 39.55390 -0.12660 -0.32007 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.09100 41.18580 -0.09480 -0.23018 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.91880 10.00740 -0.08860 -0.88534 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.06000 12.24000 -0.18000 -1.47059 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.85820 11.00710 -0.14890 -1.35276 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.71000 10.85000 -0.14000 -1.29032 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56100 11.56080 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.22000 24.14000 0.08000 0.33140 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.01000 19.29000 -0.28000 -1.45153 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.40050 18.68770 -0.28720 -1.53684 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.83000 15.95000 -0.12000 -0.75235 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.10440 15.23460 -0.13020 -0.85463 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.50000 10.70000 -0.20000 -1.86916 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.19220 10.36860 -0.17640 -1.70129 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.76000 9.92000 -0.16000 -1.61290 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.73470 10.95890 -0.22420 -2.04583 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.01000 11.23000 -0.22000 -1.95904 凱基護城河基金-台幣計價A 11.53000 11.69000 -0.16000 -1.36869 凱基護城河基金-美元計價B 11.28560 11.45050 -0.16490 -1.44011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 24.82000 25.00000 -0.18000 -0.72000 富邦NASDAQ-100基金 26.30000 26.70000 -0.40000 -1.49813 富邦上証180基金 25.32000 25.63000 -0.31000 -1.20952 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16330 0.16500 -0.00170 -1.03030 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.04000 5.09000 -0.05000 -0.98232 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.61000 29.32000 -0.71000 -2.42156 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58980 10.66310 -0.07330 -0.68742 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.78300 9.84620 -0.06320 -0.64187 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.38920 9.43190 -0.04270 -0.45272 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.14190 9.20510 -0.06320 -0.68658 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.37490 8.42910 -0.05420 -0.64301 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.04510 8.08180 -0.03670 -0.45411 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64350 20.67360 -0.03010 -0.14560 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.46370 11.46270 0.00100 0.00872 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45690 10.43280 0.02410 0.23100 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91740 12.92360 -0.00620 -0.04797 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89350 1.89450 -0.00100 -0.05278 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19950 9.20400 -0.00450 -0.04889 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39630 1.39710 -0.00080 -0.05726 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.83910 11.83880 0.00030 0.00253 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71960 1.71880 0.00080 0.04654 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10720 10.10700 0.00020 0.00198 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48700 1.48630 0.00070 0.04710 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09730 10.09800 -0.00070 -0.00693 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.03510 10.04020 -0.00510 -0.05080 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.70000 16.36000 0.34000 2.07824 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.89000 17.63000 -0.74000 -4.19739 富邦日本東証基金 19.21000 19.60000 -0.39000 -1.98980 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.96000 42.02000 -0.06000 -0.14279 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.81000 42.00000 -0.19000 -0.45238 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.22000 46.18000 0.04000 0.08662 富邦台灣心基金 18.85000 18.80000 0.05000 0.26596 富邦台灣釆吉50基金 41.44000 41.39000 0.05000 0.12080 富邦台灣科技指數基金 48.32000 48.06000 0.26000 0.54099 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.39320 40.90560 -0.51240 -1.25264 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.48650 41.02470 -0.53820 -1.31189 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28660 0.28740 -0.00080 -0.27836 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53610 2.54020 -0.00410 -0.16140 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33940 0.33940 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51540 10.51550 -0.00010 -0.00095 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18910 2.19260 -0.00350 -0.15963 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32340 0.32340 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01270 9.01280 -0.00010 -0.00111 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.05000 23.06000 -0.01000 -0.04337 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.17000 29.13000 0.04000 0.13732 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66280 15.66260 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.95150 39.98730 -0.03580 -0.08953 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.74840 40.00660 -0.25820 -0.64539 富邦長紅基金 53.30000 53.16000 0.14000 0.26336 富邦科技基金 20.87000 20.85000 0.02000 0.09592 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.74720 40.74980 -0.00260 -0.00638 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.70690 40.69820 0.00870 0.02138 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.48270 39.51310 -0.03040 -0.07694 富邦恒生國企ETF基金 19.05000 19.05000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.64000 23.63000 0.01000 0.04232 富邦高成長基金 20.45000 20.41000 0.04000 0.19598 富邦基金A類型 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 富邦基金I類型 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 富邦深証100基金 7.70000 7.84000 -0.14000 -1.78571 富邦富時歐洲ETF基金 18.10000 18.35000 -0.25000 -1.36240 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39400 0.39800 -0.00400 -1.00503 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.71360 11.83440 -0.12080 -1.02075 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 8.93030 9.02240 -0.09210 -1.02079 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.28720 0.29010 -0.00290 -0.99966 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.25650 8.34160 -0.08510 -1.02019 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.63700 9.58020 0.05680 0.59289 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.17770 10.10800 0.06970 0.68955 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.30590 9.25110 0.05480 0.59236 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82260 9.75530 0.06730 0.68988 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.25000 17.31000 -0.06000 -0.34662 富邦精準基金 39.89000 39.81000 0.08000 0.20095 富邦精銳中小基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.53000 15.54000 -0.01000 -0.06435 富邦臺灣公司治理100基金 19.22000 19.23000 -0.01000 -0.05200 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 富邦標普美國特別股ETF基金 18.33000 18.47000 -0.14000 -0.75799 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.81030 9.85100 -0.04070 -0.41316 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.60260 9.62420 -0.02160 -0.22443 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.73130 9.73990 -0.00860 -0.08830 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46500 9.50420 -0.03920 -0.41245 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.22250 9.24320 -0.02070 -0.22395 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.33120 9.33940 -0.00820 -0.08780 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.54000 27.67000 -0.13000 -0.46982 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.46450 9.52560 -0.06110 -0.64143 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.41220 9.47440 -0.06220 -0.65651 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.39710 9.45660 -0.05950 -0.62919 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.50440 9.56580 -0.06140 -0.64187 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.45130 9.51370 -0.06240 -0.65590 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43570 9.49550 -0.05980 -0.62977 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24570 8.24550 0.00020 0.00243 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.77440 8.77530 -0.00090 -0.01026 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49230 8.49070 0.00160 0.01884 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44410 9.44390 0.00020 0.00212 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45410 9.45510 -0.00100 -0.01058 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.16030 9.15860 0.00170 0.01856 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.24910 9.24720 0.00190 0.02055 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.19120 8.19210 -0.00090 -0.01099 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.24370 9.24590 -0.00220 -0.02379 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71480 8.71440 0.00040 0.00459 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42240 10.42370 -0.00130 -0.01247 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19890 10.20140 -0.00250 -0.02451 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69990 9.69930 0.00060 0.00619 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.86060 8.85990 0.00070 0.00790 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55430 9.55350 0.00080 0.00837 富達卓越領航全球組合基金 13.34000 13.66000 -0.32000 -2.34261 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.40660 8.40920 -0.00260 -0.03092 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11470 9.11870 -0.00400 -0.04387 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78790 8.78910 -0.00120 -0.01365 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.76270 9.76570 -0.00300 -0.03072 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73470 9.73890 -0.00420 -0.04313 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42690 9.42820 -0.00130 -0.01379 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.88090 8.88200 -0.00110 -0.01238 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52230 9.52350 -0.00120 -0.01260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.17000 8.24000 -0.07000 -0.84951 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.36000 6.43000 -0.07000 -1.08865 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.27000 7.33000 -0.06000 -0.81855 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.10000 7.16000 -0.06000 -0.83799 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72790 9.73460 -0.00670 -0.06883 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17650 9.17960 -0.00310 -0.03377 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75530 8.75390 0.00140 0.01599 富蘭克林華美中華基金 10.13000 10.25000 -0.12000 -1.17073 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.38000 18.29000 0.09000 0.49207 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.49000 18.37000 0.12000 0.65324 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.73730 7.71300 0.02430 0.31505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.81640 8.79550 0.02090 0.23762 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.62390 9.60100 0.02290 0.23852 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.15210 9.12350 0.02860 0.31348 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.74980 10.85090 -0.10110 -0.93172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.32870 8.40710 -0.07840 -0.93255 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.63950 8.72080 -0.08130 -0.93225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.92700 13.04900 -0.12200 -0.93494 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.80420 9.89670 -0.09250 -0.93465 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.79910 9.89180 -0.09270 -0.93714 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.28940 7.35840 -0.06900 -0.93770 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.64650 8.72830 -0.08180 -0.93718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.34750 10.43750 -0.09000 -0.86228 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.18830 7.25070 -0.06240 -0.86061 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.54430 8.61860 -0.07430 -0.86209 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.07970 10.17120 -0.09150 -0.89960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.33070 7.39730 -0.06660 -0.90033 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.88900 7.89780 -0.00880 -0.11142 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.90320 8.91840 -0.01520 -0.17043 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74350 9.76010 -0.01660 -0.17008 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.29070 12.30450 -0.01380 -0.11215 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.56000 7.62000 -0.06000 -0.78740 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.53000 8.62000 -0.09000 -1.04408 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.27000 -0.06000 -0.72551 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.81830 11.90620 -0.08790 -0.73827 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 33.76000 33.54000 0.22000 0.65593 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31980 10.31970 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.53000 8.61000 -0.08000 -0.92915 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.14000 13.32000 -0.18000 -1.35135 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.14000 14.30000 -0.16000 -1.11888 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.17820 6.30110 -0.12290 -1.95045 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.81290 9.84630 -0.03340 -0.33921 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.18220 9.20190 -0.01970 -0.21409 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.73360 10.75660 -0.02300 -0.21382 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.51700 6.52690 -0.00990 -0.15168 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.60500 8.62420 -0.01920 -0.22263 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.82910 9.85100 -0.02190 -0.22231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.18660 10.20220 -0.01560 -0.15291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.29000 60.93000 -0.64000 -1.05039 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.91000 62.46000 -0.55000 -0.88056 復華1至5年期高收益債券基金 19.78000 19.98000 -0.20000 -1.00100 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華人民幣貨幣市場基金 11.73290 11.73200 0.00090 0.00767 復華人生目標基金 35.17750 35.07880 0.09870 0.28137 復華大中華中小策略基金 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813 復華中小精選基金 60.43000 59.91000 0.52000 0.86797 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.73740 51.59740 0.14000 0.27133 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.79000 7.89000 -0.10000 -1.26743 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.93000 7.00000 -0.07000 -1.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 復華台灣智能基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 25.80000 25.64000 0.16000 0.62402 復華全球大趨勢基金-美元 11.03000 11.24000 -0.21000 -1.86833 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.31000 17.62000 -0.31000 -1.75936 復華全球平衡基金-美元 8.51000 8.62000 -0.11000 -1.27610 復華全球平衡基金-新臺幣 18.11000 18.33000 -0.22000 -1.20022 復華全球物聯網科技基金-美元 13.09000 13.38000 -0.29000 -2.16741 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.57000 12.84000 -0.27000 -2.10280 復華全球原物料基金 7.74000 7.84000 -0.10000 -1.27551 復華全球消費基金-新臺幣 11.18000 11.33000 -0.15000 -1.32392 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48380 11.47830 0.00550 0.04792 復華全球債券基金 13.50770 13.49280 0.01490 0.11043 復華全球債券組合基金 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.20000 13.36000 -0.16000 -1.19760 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.22000 9.33000 -0.11000 -1.17899 復華全球戰略配置強基金-美元 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 復華有利貨幣市場基金 13.45550 13.45530 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 復華亞太成長基金 11.55000 11.80000 -0.25000 -2.11864 復華亞太神龍科技基金-美元 7.57000 7.69000 -0.12000 -1.56047 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.01000 8.13000 -0.12000 -1.47601 復華東協世紀基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 復華南非幣長期收益基金A 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913 復華南非幣長期收益基金B 7.90000 7.85000 0.05000 0.63694 復華南非幣短期收益基金A 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華美國新星基金-美元 10.58000 10.80000 -0.22000 -2.03704 復華美國新星基金-新臺幣 10.70000 10.91000 -0.21000 -1.92484 復華恒生基金 19.41000 19.33000 0.08000 0.41386 復華恒生單日反向一倍基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 復華恒生單日正向二倍基金 25.97000 25.72000 0.25000 0.97201 復華神盾基金 22.58160 22.51180 0.06980 0.31006 復華高成長基金 59.42000 59.26000 0.16000 0.27000 復華高益策略組合基金 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 復華貨幣市場基金 14.41720 14.41710 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 17.16000 17.72000 -0.56000 -3.16027 復華富時台灣高股息低波動基金 45.98000 48.74000 -2.76000 -5.66270 復華復華基金 18.51000 18.46000 0.05000 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64840 9.66530 -0.01690 -0.17485 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43500 9.44880 -0.01380 -0.14605 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.80200 9.81920 -0.01720 -0.17517 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.55140 9.56530 -0.01390 -0.14532 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43590 9.46020 -0.02430 -0.25687 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93300 9.94890 -0.01590 -0.15982 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46890 9.49150 -0.02260 -0.23811 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96890 9.98290 -0.01400 -0.14024 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.46850 9.49110 -0.02260 -0.23812 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97140 9.98520 -0.01380 -0.13820 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93210 9.93380 -0.00170 -0.01711 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.87670 9.89280 -0.01610 -0.16274 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.88870 9.89520 -0.00650 -0.06569 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.87650 9.88290 -0.00640 -0.06476 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85410 10.70010 0.15400 1.43924 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78110 9.80450 -0.02340 -0.23867 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.87650 9.88290 -0.00640 -0.06476 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.85490 10.69990 0.15500 1.44861 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78160 9.80500 -0.02340 -0.23865 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.82800 9.84190 -0.01390 -0.14123 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.99160 9.99540 -0.00380 -0.03802 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.96660 9.98290 -0.01630 -0.16328 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.96720 9.97380 -0.00660 -0.06617 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05110 9.05080 0.00030 0.00331 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.12350 8.11990 0.00360 0.04434 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09680 8.08540 0.01140 0.14099 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46360 11.46310 0.00050 0.00436 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31470 10.31020 0.00450 0.04365 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39980 10.38510 0.01470 0.14155 景順主流基金 14.94000 14.84000 0.10000 0.67385 景順台灣科技基金 25.84000 25.57000 0.27000 1.05592 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 景順全球科技基金 19.08000 19.34000 -0.26000 -1.34436 景順全球康健基金 17.88000 18.08000 -0.20000 -1.10619 景順貨幣市場基金 15.95580 15.95560 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.55000 27.30000 0.25000 0.91575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.39000 12.59000 -0.20000 -1.58856 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.58000 11.75000 -0.17000 -1.44681 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.64000 9.80000 -0.16000 -1.63265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.81000 9.97000 -0.16000 -1.60481 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 9.94000 10.12000 -0.18000 -1.77866 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.11000 10.27000 -0.16000 -1.55794 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.21000 9.34000 -0.13000 -1.39186 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.40000 9.52000 -0.12000 -1.26050 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55970 8.55920 0.00050 0.00584 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.81700 7.83510 -0.01810 -0.23101 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11460 11.11420 0.00040 0.00360 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12730 10.15080 -0.02350 -0.23151 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839 華南永昌中國A股基金(美元) 6.59000 6.67000 -0.08000 -1.19940 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.67000 9.78000 -0.11000 -1.12474 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34690 9.35140 -0.00450 -0.04812 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53720 9.53250 0.00470 0.04931 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70540 9.71010 -0.00470 -0.04840 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90580 9.90100 0.00480 0.04848 華南永昌永昌基金 17.08000 16.91000 0.17000 1.00532 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 華南永昌全球亨利組合基金 14.03040 14.04690 -0.01650 -0.11746 華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 9.14000 -0.10000 -1.09409 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.35000 8.49000 -0.14000 -1.64900 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.61000 8.74000 -0.13000 -1.48741 華南永昌全球精品基金 13.89000 14.05000 -0.16000 -1.13879 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.58000 11.74000 -0.16000 -1.36286 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.49000 11.64000 -0.15000 -1.28866 華南永昌物聯網精選基金 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23100 16.23080 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.15220 22.02970 0.12250 0.55607 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95500 11.95480 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.28020 10.28080 -0.00060 -0.00584 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.15470 10.12950 0.02520 0.24878 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83040 9.83120 -0.00080 -0.00814 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67970 9.65570 0.02400 0.24856 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05010 10.05180 -0.00170 -0.01691 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.87220 9.84850 0.02370 0.24065 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70530 9.70680 -0.00150 -0.01545 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52350 9.50060 0.02290 0.24104 華頓中小型基金 19.47000 19.24000 0.23000 1.19543 華頓中國多重機會平衡基金 10.65240 10.74550 -0.09310 -0.86641 華頓台灣基金 22.05000 21.84000 0.21000 0.96154 華頓平安貨幣市場基金 11.53610 11.53600 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.06000 15.30000 -0.24000 -1.56863 華頓全球高收益債券基金A 12.98290 13.06630 -0.08340 -0.63828 華頓全球高收益債券基金B 7.87090 7.92150 -0.05060 -0.63877 華頓全球黑鑽油源基金 4.70000 4.76000 -0.06000 -1.26050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.30780 2.32360 -0.01580 -0.67998 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.32770 10.38410 -0.05640 -0.54314 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33480 0.33700 -0.00220 -0.65282 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.98280 11.00990 -0.02710 -0.24614 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.90600 9.93350 -0.02750 -0.27684 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.77110 9.78170 -0.01060 -0.10837 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.73670 8.74620 -0.00950 -0.10862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.97070 9.99120 -0.02050 -0.20518 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.94520 8.96550 -0.02030 -0.22642 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50300 2.50310 -0.00010 -0.00400 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02760 2.02940 -0.00180 -0.08870 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69630 11.68330 0.01300 0.11127 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.33820 9.32780 0.01040 0.11149 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36250 0.36240 0.00010 0.02759 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29490 0.29500 -0.00010 -0.03390 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.98000 3.01000 -0.03000 -0.99668 匯豐中國動力基金(台幣) 13.32000 13.46000 -0.14000 -1.04012 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.44000 -0.01000 -2.27273 匯豐台灣精典基金 21.70000 21.72000 -0.02000 -0.09208 匯豐全球趨勢組合基金 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863 匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.41000 -0.09000 -1.21457 匯豐安富基金 23.95000 23.94000 0.01000 0.04177 匯豐成功基金 38.39000 38.43000 -0.04000 -0.10409 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57650 2.57900 -0.00250 -0.09694 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30980 2.31230 -0.00250 -0.10812 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46330 11.46040 0.00290 0.02530 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.72660 7.72350 0.00310 0.04014 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37450 0.37480 -0.00030 -0.08004 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32790 0.32820 -0.00030 -0.09141 匯豐金磚動力基金 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99110 14.99100 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.82000 4.77000 0.05000 1.04822 匯豐新鑽動力基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32190 5.31090 0.01100 0.20712 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01170 9.00090 0.01080 0.11999 匯豐龍鳳基金-A類型 46.66000 46.71000 -0.05000 -0.10704 匯豐龍鳳基金-I類型 46.66000 46.71000 -0.05000 -0.10704 匯豐龍騰電子基金 31.67000 31.60000 0.07000 0.22152 匯豐雙高收益債券組合基金 11.91040 11.94460 -0.03420 -0.28632 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.44000 16.36000 0.08000 0.48900 新光中國成長基金(人民幣) 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746 新光中國成長基金(美元) 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643 新光中國成長基金(新臺幣) 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48160 10.48400 -0.00240 -0.02289 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55590 9.56780 -0.01190 -0.12438 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84940 9.86420 -0.01480 -0.15004 新光台灣富貴基金 20.66000 20.62000 0.04000 0.19399 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 新光全球AI新創產業基金美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 新光全球生技醫療基金(美元) 10.07000 10.34000 -0.27000 -2.61122 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.81000 10.07000 -0.26000 -2.58193 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97280 10.00920 -0.03640 -0.36367 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73890 9.77700 -0.03810 -0.38969 新光全球債券基金(B配息)美元 9.53350 9.56830 -0.03480 -0.36370 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29700 9.33330 -0.03630 -0.38893 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 新光吉星貨幣市場基金 15.46490 15.46480 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 新光多重資產基金(A累積)美元 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020 新光亞洲精選基金-美金 19.96000 20.16000 -0.20000 -0.99206 新光亞洲精選基金-新台幣 20.21000 20.42000 -0.21000 -1.02840 新光兩岸優勢基金 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 新光店頭基金 20.93000 20.85000 0.08000 0.38369 新光南非幣保本基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 新光特選內需收益ETF基金 19.50000 19.57000 -0.07000 -0.35769 新光創新科技基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79710 9.79810 -0.00100 -0.01021 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99640 9.99970 -0.00330 -0.03300 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60860 9.60970 -0.00110 -0.01145 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14270 9.14360 -0.00090 -0.00984 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33400 9.33710 -0.00310 -0.03320 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96720 8.96820 -0.00100 -0.01115 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.54000 0.12000 1.13852 新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 新光澳幣保本基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.88220 9.93970 -0.05750 -0.57849 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.25710 9.31070 -0.05360 -0.57568 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.19660 9.24750 -0.05090 -0.55042 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.71380 9.76760 -0.05380 -0.55080 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69520 9.75280 -0.05760 -0.59060 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.17520 9.22970 -0.05450 -0.59049 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.15760 9.20700 -0.04940 -0.53655 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.67260 9.72460 -0.05200 -0.53473 瑞銀全球創新趨勢基金 6.14000 6.22000 -0.08000 -1.28617 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82940 9.83280 -0.00340 -0.03458 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16500 9.16840 -0.00340 -0.03708 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69430 9.69980 -0.00550 -0.05670 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12490 9.13000 -0.00510 -0.05586 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.20830 9.20790 0.00040 0.00434 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83710 9.83730 -0.00020 -0.00203 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.73870 13.73760 0.00110 0.00801 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.26500 8.26430 0.00070 0.00847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.90860 39.93640 -0.02780 -0.06961 群益10年期以上金融債ETF基金 36.80860 37.10870 -0.30010 -0.80871 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.06650 40.09220 -0.02570 -0.06410 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.14120 38.43190 -0.29070 -0.75640 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.07760 41.35670 -0.27910 -0.67486 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 41.10370 41.05690 0.04680 0.11399 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.58910 39.92120 -0.33210 -0.83189 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95460 9.97510 -0.02050 -0.20551 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.96250 39.96700 -0.00450 -0.01126 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30720 11.30620 0.00100 0.00884 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02000 10.02250 -0.00250 -0.02494 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.25600 10.34030 -0.08430 -0.81526 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.63840 7.71140 -0.07300 -0.94665 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.90000 7.97000 -0.07000 -0.87829 群益大印度基金-人民幣 13.02200 13.03060 -0.00860 -0.06600 群益大印度基金-美元 12.20330 12.22750 -0.02420 -0.19791 群益大印度基金-新臺幣 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.35470 10.54350 -0.18880 -1.79068 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95000 10.14490 -0.19490 -1.92116 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.35000 9.52000 -0.17000 -1.78571 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.44410 9.61630 -0.17220 -1.79071 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.28100 8.44310 -0.16210 -1.91991 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 7.80000 7.94000 -0.14000 -1.76322 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.30960 8.46110 -0.15150 -1.79055 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.31550 7.45880 -0.14330 -1.92122 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.73000 7.88000 -0.15000 -1.90355 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 7.88720 8.03100 -0.14380 -1.79056 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.17610 7.31660 -0.14050 -1.92029 群益中小型股基金 37.41000 37.07000 0.34000 0.91718 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.31260 9.33450 -0.02190 -0.23461 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.61500 8.64660 -0.03160 -0.36546 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.08060 8.10240 -0.02180 -0.26906 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.09530 8.11430 -0.01900 -0.23415 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.48810 7.51560 -0.02750 -0.36591 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.02460 7.04350 -0.01890 -0.26833 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.95370 9.97000 -0.01630 -0.16349 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94910 10.96700 -0.01790 -0.16322 群益中國高收益債券基金-美元 10.55470 10.57800 -0.02330 -0.22027 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.74850 9.76610 -0.01760 -0.18022 群益中國新機會基金N-人民幣 7.01800 7.05940 -0.04140 -0.58645 群益中國新機會基金N-美元 6.42120 6.46760 -0.04640 -0.71742 群益中國新機會基金N-新臺幣 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359 群益中國新機會基金-人民幣 6.22390 6.26060 -0.03670 -0.58621 群益中國新機會基金-美元 6.86580 6.91540 -0.04960 -0.71724 群益中國新機會基金-新臺幣 6.55000 6.59000 -0.04000 -0.60698 群益平衡王基金 18.17830 18.06860 0.10970 0.60713 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.77000 5.80000 -0.03000 -0.51724 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.62060 10.70830 -0.08770 -0.81899 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.10130 10.19820 -0.09690 -0.95017 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.36680 9.44420 -0.07740 -0.81955 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.90810 8.99350 -0.08540 -0.94957 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.55430 9.58570 -0.03140 -0.32757 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.32790 9.36060 -0.03270 -0.34934 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.75760 8.78640 -0.02880 -0.32778 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.67540 8.70580 -0.03040 -0.34919 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.60960 9.64120 -0.03160 -0.32776 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.62050 9.65420 -0.03370 -0.34907 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.91190 8.94120 -0.02930 -0.32770 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.28210 9.31460 -0.03250 -0.34891 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09460 10.09830 -0.00370 -0.03664 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.17790 7.18050 -0.00260 -0.03621 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.91110 9.96720 -0.05610 -0.56285 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.76700 9.82390 -0.05690 -0.57920 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.88380 9.93550 -0.05170 -0.52036 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.56900 9.62320 -0.05420 -0.56322 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.47750 9.53270 -0.05520 -0.57906 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.59100 9.64120 -0.05020 -0.52068 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.91110 9.96730 -0.05620 -0.56384 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.76700 9.82390 -0.05690 -0.57920 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.88400 9.93560 -0.05160 -0.51934 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.56900 9.62320 -0.05420 -0.56322 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.47740 9.53260 -0.05520 -0.57907 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.59100 9.64120 -0.05020 -0.52068 群益全球關鍵生技基金N-美元 8.70690 8.85190 -0.14500 -1.63807 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.13000 10.29000 -0.16000 -1.55491 群益全球關鍵生技基金-美元 14.24680 14.48400 -0.23720 -1.63767 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.05000 14.27000 -0.22000 -1.54170 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 群益印度中小基金N-人民幣 10.79130 10.80330 -0.01200 -0.11108 群益印度中小基金N-美元 9.02660 9.04860 -0.02200 -0.24313 群益印度中小基金N-新臺幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 群益印度中小基金-人民幣 14.60900 14.62520 -0.01620 -0.11077 群益印度中小基金-美元 12.91050 12.94200 -0.03150 -0.24339 群益印度中小基金-新臺幣 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378 群益多利策略組合基金 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 群益多重收益組合基金 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 群益多重資產組合基金 14.30000 14.40000 -0.10000 -0.69444 群益安家基金 22.90250 22.73740 0.16510 0.72612 群益安穩貨幣市場基金 16.10910 16.10890 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 19.31000 19.65000 -0.34000 -1.73028 群益亞太中小基金 10.16000 10.29000 -0.13000 -1.26336 群益亞太新趨勢平衡基金 14.87000 14.99000 -0.12000 -0.80053 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68780 9.68930 -0.00150 -0.01548 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.33560 7.33670 -0.00110 -0.01499 群益店頭市場基金 79.64000 78.42000 1.22000 1.55573 群益東方盛世基金 7.88000 7.98000 -0.10000 -1.25313 群益東協成長基金-人民幣 12.48560 12.53830 -0.05270 -0.42031 群益東協成長基金-美元 10.92020 10.98070 -0.06050 -0.55097 群益東協成長基金-新臺幣 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.42200 10.49530 -0.07330 -0.69841 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.83610 9.90750 -0.07140 -0.72067 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.31860 9.38000 -0.06140 -0.65458 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 8.91140 8.97400 -0.06260 -0.69757 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.41320 8.47420 -0.06100 -0.71983 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 7.96880 8.02130 -0.05250 -0.65451 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.63570 9.69920 -0.06350 -0.65469 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.72080 8.78210 -0.06130 -0.69801 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.56280 8.62490 -0.06210 -0.72001 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 8.90220 8.96090 -0.05870 -0.65507 群益長安基金 23.44000 23.18000 0.26000 1.12166 群益美國新創亮點基金N-美元 8.72030 8.89620 -0.17590 -1.97725 群益美國新創亮點基金-美元 13.19160 13.45770 -0.26610 -1.97731 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.74000 12.98000 -0.24000 -1.84900 群益真善美基金 15.37100 15.29070 0.08030 0.52516 群益馬拉松基金 103.22000 102.50000 0.72000 0.70244 群益馬拉松基金I類型 103.50000 102.77000 0.73000 0.71032 群益深証中小板基金 9.76000 9.93000 -0.17000 -1.71198 群益創新科技基金 28.38000 28.03000 0.35000 1.24866 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.16990 8.22730 -0.05740 -0.69768 群益華夏盛世基金N-美元 7.49220 7.55480 -0.06260 -0.82861 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.80000 7.86000 -0.06000 -0.76336 群益華夏盛世基金-人民幣 8.89700 8.95950 -0.06250 -0.69758 群益華夏盛世基金-美元 8.26120 8.33030 -0.06910 -0.82950 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 群益奧斯卡基金 24.18000 24.00000 0.18000 0.75000 群益新興金鑽基金-美元 10.60830 10.69320 -0.08490 -0.79396 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529 群益葛萊美基金 20.91000 20.66000 0.25000 1.21007 群益道瓊美國地產ETF基金 18.89000 19.14000 -0.25000 -1.30617 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.91140 9.94090 -0.02950 -0.29675 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.85570 9.89810 -0.04240 -0.42837 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.86730 9.90010 -0.03280 -0.33131 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.91140 9.94080 -0.02940 -0.29575 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.85570 9.89810 -0.04240 -0.42837 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.86730 9.90010 -0.03280 -0.33131 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.91140 9.94090 -0.02950 -0.29675 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.85570 9.89810 -0.04240 -0.42837 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.91130 9.94080 -0.02950 -0.29676 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.85570 9.89810 -0.04240 -0.42837 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.33540 11.41550 -0.08010 -0.70168 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.59050 10.67080 -0.08030 -0.75252 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.53580 10.62060 -0.08480 -0.79845 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.01740 8.07410 -0.05670 -0.70225 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.37860 8.44220 -0.06360 -0.75336 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.00080 8.06520 -0.06440 -0.79849 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.49870 9.57060 -0.07190 -0.75126 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.26890 9.33920 -0.07030 -0.75274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.39000 25.32000 0.07000 0.27646 德信中國精選成長基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 德信台灣主流中小基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414 德信新興股票組合基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 德信萬保貨幣市場基金 11.94990 11.94980 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79240 10.78870 0.00370 0.03430 德信數位時代基金 25.93000 25.86000 0.07000 0.27069 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.00960 10.01940 -0.00980 -0.09781 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.93030 9.94250 -0.01220 -0.12271 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67900 11.67890 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.40000 13.29000 0.11000 0.82769 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.97000 16.22000 -0.25000 -1.54131 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.36080 10.38300 -0.02220 -0.21381 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.11820 15.15060 -0.03240 -0.21385 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05940 8.05600 0.00340 0.04220 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.87140 10.87730 -0.00590 -0.05424 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.40170 11.40790 -0.00620 -0.05435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.18250 13.17690 0.00560 0.04250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.28000 15.51000 -0.23000 -1.48291 摩根中小基金 19.51000 19.38000 0.13000 0.67079 摩根中國A股基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336 摩根中國A股基金(美元) 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 摩根中國亮點基金 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.19570 10.26090 -0.06520 -0.63542 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.32240 11.39690 -0.07450 -0.65369 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.65890 8.71970 -0.06080 -0.69727 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.60070 11.67490 -0.07420 -0.63555 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.39960 13.48790 -0.08830 -0.65466 摩根台灣金磚基金-累積型 17.04000 16.99000 0.05000 0.29429 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.04000 16.99000 0.05000 0.29429 摩根台灣增長基金 44.37000 44.37000 0.00000 0.00000 摩根平衡基金 25.96000 25.98000 -0.02000 -0.07698 摩根全球α基金 16.51000 16.77000 -0.26000 -1.55039 摩根全球平衡基金 14.61170 14.61850 -0.00680 -0.04652 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.10380 9.16710 -0.06330 -0.69051 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.09670 10.16620 -0.06950 -0.68364 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.52230 9.58960 -0.06730 -0.70180 摩根多元入息成長基金-累積型 10.86200 10.93750 -0.07550 -0.69029 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.59440 9.66230 -0.06790 -0.70273 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11320 10.17280 -0.05960 -0.58588 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06650 13.14350 -0.07700 -0.58584 摩根亞洲基金 51.77000 52.43000 -0.66000 -1.25882 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24370 8.24570 -0.00200 -0.02426 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.64900 9.65210 -0.00310 -0.03212 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.53370 8.53830 -0.00460 -0.05387 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.16780 12.17070 -0.00290 -0.02383 摩根東方內需機會基金 16.40000 16.61000 -0.21000 -1.26430 摩根東方科技基金 27.62000 28.20000 -0.58000 -2.05674 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909 摩根金龍收成基金 18.02000 18.26000 -0.24000 -1.31435 摩根第一貨幣市場基金 15.09690 15.09670 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.10000 12.42000 -0.32000 -2.57649 摩根新金磚五國基金 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 摩根新絲路基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743 摩根新興35基金 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 摩根新興日本基金 21.28000 21.64000 -0.36000 -1.66359 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.02220 7.02860 -0.00640 -0.09106 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.23990 9.24820 -0.00830 -0.08975 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00860 9.01840 -0.00980 -0.10867 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.36650 10.37610 -0.00960 -0.09252 摩根新興科技基金 45.62000 45.57000 0.05000 0.10972 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14770 8.14570 0.00200 0.02455 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44900 10.44650 0.00250 0.02393 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.20060 8.22150 -0.02090 -0.25421 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.91130 8.93870 -0.02740 -0.30653 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.38080 8.40880 -0.02800 -0.33298 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.53600 9.56040 -0.02440 -0.25522 摩根龍揚基金 26.89000 27.25000 -0.36000 -1.32110 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.38000 9.48000 -0.10000 -1.05485 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336 摩根環球股票收益基金-累積型 10.50000 10.61000 -0.11000 -1.03676 摩根總收益組合基金-月配息型 9.09050 9.09970 -0.00920 -0.10110 摩根總收益組合基金-累積型 11.06820 11.07940 -0.01120 -0.10109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98520 9.99650 -0.01130 -0.11304 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 9.99800 9.99560 0.00240 0.02401 聯邦中國龍基金 22.13000 21.96000 0.17000 0.77413 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75850 11.76550 -0.00700 -0.05950 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96070 10.96780 -0.00710 -0.06473 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94680 9.94670 0.00010 0.00101 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01470 10.02030 -0.00560 -0.05589 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38880 9.39500 -0.00620 -0.06599 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51460 8.51440 0.00020 0.00235 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.49560 9.55170 -0.05610 -0.58733 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.55300 9.60010 -0.04710 -0.49062 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.05510 9.11560 -0.06050 -0.66370 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.19580 9.24830 -0.05250 -0.56767 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.74430 8.80240 -0.05810 -0.66005 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 8.87890 8.92960 -0.05070 -0.56777 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.65020 10.71340 -0.06320 -0.58992 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.40970 10.47440 -0.06470 -0.61770 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.63750 9.68880 -0.05130 -0.52948 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.00170 10.06090 -0.05920 -0.58842 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.76050 9.82120 -0.06070 -0.61805 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.03910 9.08730 -0.04820 -0.53041 聯邦金鑽平衡基金 20.97870 20.85990 0.11880 0.56951 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.47390 8.57520 -0.10130 -1.18131 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 8.75160 8.84760 -0.09600 -1.08504 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.45410 8.55510 -0.10100 -1.18058 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 8.73020 8.82600 -0.09580 -1.08543 聯邦貨幣市場基金 13.18220 13.18200 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.29000 11.18000 0.11000 0.98390 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.81460 15.82510 -0.01050 -0.06635 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.39130 11.48050 -0.08920 -0.77697 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 10.95550 11.03630 -0.08080 -0.73213 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.47870 10.55600 -0.07730 -0.73228 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77530 11.77500 0.00030 0.00255 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.98140 10.97700 0.00440 0.04008 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33410 10.33370 0.00040 0.00387 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.44710 8.44380 0.00330 0.03908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.36000 31.37000 -0.01000 -0.03188 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.97000 15.11000 -0.14000 -0.92654 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.69000 11.80000 -0.11000 -0.93220 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.57000 11.68000 -0.11000 -0.94178 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.39000 7.46000 -0.07000 -0.93834 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.21000 11.32000 -0.11000 -0.97173 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.08000 14.19000 -0.11000 -0.77519 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.01000 13.14000 -0.13000 -0.98935 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.40000 13.53000 -0.13000 -0.96083 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.34000 13.48000 -0.14000 -1.03858 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.12000 14.26000 -0.14000 -0.98177 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.78000 18.95000 -0.17000 -0.89710 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.99000 17.15000 -0.16000 -0.93294 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 13.88000 14.01000 -0.13000 -0.92791 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.60000 14.73000 -0.13000 -0.88255 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 13.82000 13.95000 -0.13000 -0.93190 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.24000 12.36000 -0.12000 -0.97087 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.33000 8.40000 -0.07000 -0.83333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.81000 12.93000 -0.12000 -0.92807 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.18000 18.21000 -0.03000 -0.16474 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.72000 13.74000 -0.02000 -0.14556 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.55000 13.71000 -0.16000 -1.16703 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.53000 13.69000 -0.16000 -1.16874 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 聯博貨幣市場基金 15.01020 15.01010 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.24390 10.25240 -0.00850 -0.08291 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.25560 13.27320 -0.01760 -0.13260 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24110 7.24710 -0.00600 -0.08279 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686 瀚亞巴西基金 5.14000 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