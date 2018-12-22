〈2018大事回顧〉國內離岸風電發展吹號角 明年度躉購費率成影響投資變數

國內離岸風電風場開發今年正式吹響號角，遴選與競價結果分別於今年 4 月、6 月出爐，國內外開發商均如火如荼建置本土供應鏈，並力拚年底前與台電簽訂購售電合約。不過，經濟部 11 月底時預告，明年離岸風電躉購費率降幅逾 1 成，五大開發外商齊聲表示「無法接受」，為國內離岸風電發展再添變數。

離岸風電風場遴選分為「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」，其中，「2021 年至 2025 年完工併聯」採「先遴選、後競價」模式，總分配容量為 3098MW，另外 1.664 GW 則採競價制。

「2020 年完工併聯」獲選者為上緯 (3708-TW) 的海能離岸風電計畫與達德能源的允能。「2021 年至 2025 年完工併聯」在遴選階段，共 6 家開發商取得分配容量，第一序位為達德能源、第二為沃旭能源 (Ørsted)、第三為哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、中鋼排名第四序位、台電為第五序位開發商、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源為第六序位。

至於今年 6 月競價階段脫穎而出的風場，包括加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源的海龍二號、三號風場，沃旭能源的大彰化西南與大彰化西北等 4 座風場，競價價格為每度電新台幣 2.2245 元至 2.5481 元間，比目前台電平均售電費率 2.6 元更低，且大幅低於外界原先預期。

依據經濟部規定，開發商必須在年底前取得電業籌設許可，才能趕在今年底前，取得台電購售電合約，以適用今年度的每度 5.8 元躉購費率。而就在各開發商積極取得電業籌設許可之際，經濟部在 11 月底預告明年離岸風電躉購費率草案，費率降幅逾 12%，且取消前低後高的階梯式費率。

預告草案一出，外商齊聲表示「無法接受」，指出躉購費率的調降並非一蹴可幾，離岸風電風場開發前，供應商必須付出非常高的前端期初成本、無法反映的風險成本，應讓實際的投資發生、產業鏈催生後，再逐年下調費率。外商強調，若政府最終公告的費率仍未能有太大調整，恐將因此影響外商與本土供應鏈簽署的多項國產化項目合約。

在五大開發外商中，目前僅達德能源的允能、及上緯與麥格理合資的海能風場，因趕在 2020 年併網，不需肩負國產化任務，已於 12 月中旬成功簽署「購售電合約 (PPA)」。而沃旭、CIP、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源、中鋼共 7 件離岸風場開發計畫，21 日總算獲營建署通過，在明年費率可能大幅調降的同時，正積極力拚年底前成功簽訂 PPA。