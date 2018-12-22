遠東新北美布局再擴大 收購M&G德州廠通過審查 近日將交割

遠東新 (1402-TW) 今 (22) 日公告，取得 M&G 德州資產一案，通過美國聯邦貿易委員會審查，預計將於近日完成交割，集團純對苯二甲酸 (PTA) 及聚酯 (PET) 產能看增。

遠東新今年 3 月與墨西哥 Alpek S.A.B de C.V.、泰國 Indorama Ventures Holding LP 2 家廠商，共同於美國破產法院，標下 M&G 位在德州聖體市，年產能 130 萬噸純對苯二甲酸 (PTA)，及年產能 110 萬噸聚酯 (PET) 興建專案。

而遠東新今日宣布，該合資代工生產投資案經美國聯邦貿易委員會審查，於美東時間 21 日核准，預計將於近日完成交割。

據了解，遠東新等 3 家公司將各出資 3.75 億美元 (約新台幣 11.55 億元)、共 11.25 億美元 (約新台幣 34.65 億元) 取得該項投資案，而這也是繼遠東新收購 M&G 位於美國西維吉尼亞州聚酯廠，及俄亥俄州研發基地後，在北美的布局再下一城。

今年下半年遠東新位於越南及美國西維吉尼亞州聚酯廠先後投產，聚酯產能躍居全球前三大。聚酯產能遍及台灣、大陸、越南、日本及美國，可充份發揮全球產銷調度的功效。