新北市政府結合中保、錸德 成立公共托老中心

新北市政府結合中興保全 (9917-TW) 和錸德 (2349-TW) ，成立泰山中保及永和錸工場兩家公共托老中心，今 (22) 日正式開幕，市長朱立倫出席啟用儀式表示，今天完成第 40 家公共托老中心，結合公共托育中心 60 家，正好完成 100 家。

中保指出，內政部在今年上半年正式宣布台灣進入「高齡社會」，也就是說，每 7 人就有一人是 65 歲以上長者。看到社會結構轉型背後的長照商機，以及配合政府長照 2.0 政策，中保集團跨足日照中心經營，與新北市政府合作成立泰山「中保托老中心」，在今日正式啟用。

新北市剛在 12 月才推出「顧家好企業」政策，基於社會企業責任，中保立即響應率先在泰山地區同址設立「日間照顧中心」及「銀髮族俱樂部」，除了為一般家庭解決照顧負擔問題，也將深耕社區開發在地的照顧服務需求，將打造區域性的「長照服務生活圈」擴散到全國各地。

中保指出，中心設立參考了日本 SECOM 醫療介護經驗，以及台灣的長照服務設計，並整合集團資源，導入中保無限＋智慧化系統，以長者照顧服務為核心，科技為輔的方式，可確實降低照顧服務人員的負擔，也讓家屬更加放心將長輩託付於此，子女可安心上班不需離職，真正達到「企業好顧家，智慧好樂活」。

中保未來將透過經營該日照中心的特色，在場域上培訓專業人力，並延續過去遠距照護、政府委託獨居長者緊急救援、智慧照護專案計畫的基礎，以及與大型建商合作智慧宅的經驗，逐步建立從居家到社區的上下游服務供應鏈；未來將積極爭取與政府合作智慧公宅 (社會住宅) 的管理維運，企圖把完整的照顧服務帶進每一社區，不僅可提升大樓社區的居住品質，可具體實現在家安老，智慧樂活。

中保表示，此一中心導入中保無限＋智慧科技，讓托老中心變得更聰明，像是每天一早的報到程序，透過『臉部辨識』系統，長輩用「臉」刷卡就可以完成報到，門口的溫度感應系統，立即檢視長輩是否有發燒現象，而家人會在第一時間收到手機即時通訊通知，展現貼心的服務設計。



在廁所與視線無法看到的區域，中保指出，如長輩發生跌倒意外，有跌倒感應系統偵測到長輩行為動作或姿勢異常，會立即通知現場人員前往攙扶協助；此外在中心的整體空間舒適度，安裝環境偵測設備，能隨時掌握室內空氣品質 PM2.5、人體舒適溫度、一氧化碳濃度等，經由中保無限＋智慧科技的雲端運算，讓中心處於舒適、節能又安心的環境。

中保在新北市泰山中保托老中心，佔地總約 100 坪，未來可照顧 24 名失智或失能者，同址也設立「銀髮俱樂部」，提供給社區健康長者共餐、聯誼、休憩的舒適空間。