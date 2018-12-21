【華冠投顧】作帳行情

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

作帳行情

亞股『淡定』看待美股崩跌，早盤加權指數僅下跌 - 25 點開出，雖然遇到周五賣壓摜殺，指數一度下跌 - 89 點；下半場買盤開始轉強，指數震盪走高，終場指數小漲 + 2 點作收，收在 9676 點，成交量 1105 億。

從今天台股的表現來看，就不難看出我們先前所說的… 一個由內資主導的行情，可望出現『群魔亂舞』!! 目前台股已經沒有太多分析的空間，從美股 12 月崩跌 - 2678 點來看，台股目前多頭『灘頭堡』位置在 9600 點；所以目前台北股市就像是一個『壓縮的小皮球』，雖然在外資進入『聖誕假期』之際，對於指數表現我沒有特別的期待。但是隨著外資放大假，我們樂觀看待主力、集團、法人的『作帳行情』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2375 智寶、6150 撼訊、2404 漢唐、5317 凱美、5299 杰力、3338 泰碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2105 正新、2727 王品、3605 宏致、2475 華映、2006 東鋼、8016 矽創… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。