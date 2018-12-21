【日盛投顧】暫守9600點大關

◆盤勢分析

1. 美國政府關門疑慮再起，美股四大指數重挫，連動亞股普遍表現不佳。周五台股早盤開低後，隨即一路震盪下行，盤中最低 9585 點，但 10 點過後中、小型電子人氣股逐漸回穩帶動大盤由黑翻紅。終場指數收在 9,676.67 點，微漲 2.15 點，漲幅 0.02%。

2.OTC 指數開低回測季線，盤中權值股 6488 環球晶、8069 元太、3105 穩懋轉強，收盤上漲 1.18 點，漲幅 0.96%，結束連三黑 K 的走勢，表現相對加權指數強勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長下影線的小紅 K 線，暫時守穩 9600 點大關。

(2) 量能：成交量微增至 1105.78 億元，後續上漲宜補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔震盪、MACD 柱狀體零軸之下走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 48.16 億元；外資 - 34.43 億元、投信 + 1.81 億元、自營 - 15.53 億元。

被動元件、主機板吸睛

1. 電子類股

(1) 被動元件、矽晶圓：2327 國巨、2492 華新科擺脫疲弱走勢，尾盤震盪走高，二線廠 2375 智寶強拉漲停；6182 合晶周四外資大買 9660 張，周五早盤小幅高開，帶動 3016 嘉晶、5483 中美晶尾盤收高。

(2) 主機板：比特幣近期底部反彈近 20%，相關二線顯卡廠 2399 映泰、6150 撼訊、5386 青雲強攻漲停，2377 微星與 2376 技嘉漲幅超過 2%。

(3) 散熱模組：指標股 6230 超眾漲多拉回整理，3483 力致、3324 雙鴻、3017 奇鋐、2421 建準尾盤出量震盪走高。

(4) 遊戲軟體：中宣部傳出遊戲版號開始審核的消息，帶動兩岸三地的遊戲軟體股在周五演出集體上揚，國內 6111 大宇資、6180 橘子上漲超過 2.5%。

2. 非電子類股

(1) 生技：4180 安成藥獲得 FDA 藥證，股價拉出第二根漲停。

(2) 風電：1589 永冠 - KY11 月營收創今年以來新高，12 月出貨可望優於 11 月，配合實施庫藏股 (區間價 35~76.59 元)，股價爆量漲停。