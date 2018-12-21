【華冠投顧】盤後分析：大小漢唐聯手創新高

劉彥良 分析師

美股再度拉回，但台股走勢如同我這兩天盤前在 Line 上的預告，向下測完 9600 點的區間下緣後，終場留長下影線並且收紅。隨內資結帳賣壓告一段落下，接下來中小型股準備啟動農曆年前的紅包行情，分享給投資朋友的大小漢唐－漢唐 (2404) 和信紘科 (6667) 今天已聯手創新高。

明年全球半導體投資會較今年衰退，但台灣在台積電 (2330) 的擴產下將逆勢成長，所以相關廠商自然會受惠。無塵室大廠漢唐在手訂單逾 200 億元，已超過今年前 11 月的營收總和，以減資後的股本計算全年 EPS 上看 10 元，在外資持續買超下，今天收盤僅差 5 檔就攻上漲停，連三天改寫歷史新高。

負責廠務系統整工程的信紘科，高達 9 成營收來自半導體產業，其中大客戶台積電就占 5 成，今年獲利較去年成長雙位數。11/13 上掛牌後，直到近兩日才開始啟動蜜月行情。股本僅 3.45 億元加上 400 張以上大戶持股將近 71%，籌碼高度集中，距興櫃最高價的 62.2 元仍有不小空間，持續看漲。

最後，虛擬貨幣本周大幅彈升，距 MainCoin 的報價顯示，比特幣自低點上漲 27%，乙太幣更上漲 36%，相關概念股包括撼訊 (6150)、映泰(2399)、麗臺(2465) 和青雲 (5386) 都攻上漲停。該族群雖然基本面不佳，但普遍在低檔打了 2 個月的大底，隨季線未來將翻揚向上，有機會進行跌深反彈。配合籌碼來看，上述只有其中一檔的主力和大戶持股自 10 月以來持續增加，今天會員已第一時間進場布局。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。