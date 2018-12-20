【華冠投顧】美國升息，台股跌破9700點，矽晶圓重災區!

◆盤勢分析

美國聯準會升息一碼，其實合乎市場預測，但重點在明年升息規畫次數下調，由 3 次降為 2 次，因此市場擔憂經濟成長趨緩導致下殺，台股受影響，指數開低，權值股軟腳，尾盤再殺一波，摜破 9700 點，以 9674 作收，下跌 108 點，成交量 938 億元。

盤面各族群或個股下跌很多，其中矽晶圓族群為重災區，中美晶 (5483) 跌停板! 嘉晶 (3016)，環球晶(6488)，台勝科(3532) 等跌幅均逾 6%。其他跌幅較重個股包括嘉聯益 (6153)，元太(8069)，宏達電(2498)，大中(6435)，信昌電(6173)，華碩(2357)，揚明光(3504) 等跌幅逾 5%。在大盤下跌百點之下，逆勢抗跌強勢股超眾 (6230)，如興(4414)，神盾(6462)，宣德(5457)，統新(6426)，欣興(3037) 以及基亞 (3176) 等。

台股跌破 9700 點，必須盡快站回將可化解轉弱下探根破底危機，若能夠漲過反壓 9800 則可視為轉強翻多，靜觀其變，一旦出現轉強請鎖定具有題材性及未來的產業主流個股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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