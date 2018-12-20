鮑爾嚇壞市場 明年Fed緊縮政策雙管齊下

Fed 放寬緊縮政策的程度不達市場預期，美股週三跌破今年低點，投資者湧向債券。

Fed 一如預期升息 25 個基點，明年升息次數預期自 3 次降為 2 次，但聲明稿上對於未來升息的用語卻比預期更加積極。

但真正嚇壞市場的是 Fed 主席鮑爾一番話。他稱，Fed 滿意其削減資產負債表的計畫，所以沒有變動的打算。交易員認為這是另一波緊縮道路，因為 Fed 是靠公債和抵押證券到期後，減少購債來削減資產負債表。

Leuthold Group 首席市場策略師 James Paulsen 表示，「我認為，市場對這一切的反應就是認定 Fed 將要過度行動了。你還能怎麼看待這個，最起碼不再只聞樓梯響，這像是大幅經濟放緩真的要來了，甚至是更糟糕的事情。」

「鮑爾說，資產負債表的流量沒有問題，這話也有殺傷力，這是另一條他沒有選擇的鴿派之路。」

分析師先前預警，市場向來被鴿派 Fed 呵護著，交易員本來也都期待在 Fed 動作後，股市會大反彈，但這回 Fed 聲明稿還保留著被視為鷹派用語的「逐步升息」，只在前面加上「一些」這個詞罷了。

NatWest Markets 宏觀策略師 Brian Dangerfield 表示，「這個決議中有很多細微差別，我認為聲明稿清楚傳達一點，就是鮑爾還沒準備好轉向鴿派。Fed 會更倚賴數據，但他們仰賴的數據現在還沒有劇烈放緩。」

市場對鮑爾滿意縮減資產負債表計畫和減少購債的發言做負面反應，道指下跌 350 點且至今年低點，10 年期公債殖利率也降至 4 月以來最低水準。

Bleakley 諮詢公司投資長 Peter Boockvar 認為，Fed 升息又削減其資產負債表，這是 2019 年雙管齊下的收緊，「市場沒等到他們所尋求的溫暖。」

債市方面，10 年期公債和 2 年期公債之間的殖利率差距越來越近，亦即所謂的殖利率曲線扁平化，這是經濟衰退即將到來的跡象。