聰明錢料5年內新一波金融危機

Natixis Investment Managers 針對 28 個國家內 500 位機構投資者進行一項調查，其結果顯示，多數機構投資者預期全球金融系統將在 5 年內遭受另一波危機。

受訪的基金經理人中，約有 64% 認為下一回危機將在 1 至 5 年內來襲，僅有 9% 認為下一回全球金融危機在 10 年或更久的時間之後。

10 位受訪者中，超過 6 人認為政府債務是促成下一回危機的因素，幾乎半數受訪者認為，1 個或以上的資產泡沫將是關鍵催化劑。

該調查的分析報告指出，「危機後市場的現實之一就是公共債務暴增。儘管 10 年的緩慢經濟成長和下降的稅收，但發達經濟體仍持續增加其公共開支。」

「在 2008 年至 2016 年間，OECD 報告指出，短短 8 年內公共債務在 GDP 的占比已經自 61% 竄升到 86%，這與先前 10 年期間形成鮮明對比，因該期間內公共債務事實上減少了 17%，在 GDP 的占比自 66% 下降至 55%。」

Natixis 表示，隨著利率上升，政府高債務負擔恐漸漸變成金融市場的問題，因為政府在低利率年代發行債務，最後卻必須用更高的利率再融資，「大幅增加債務成本」。該機構引用美國國會預算辦公室 (CBO) 最近一項預測，美政府的利息支出淨額在 GDP 的占比現在為 6.3%，但到 2014 年將竄升至 29%。

機構投資者還擔心的泡沫包括：科技股、中國經濟和更廣泛的股市。

即使機構投資者中長期看跌，他們認為邁向 2019 年時，沒有理由徹底改變其投資方式，而策略上最大的改變就是削減對美股的曝險，41% 受訪者認為，他們會因預期美國經濟和企業獲利成長雙雙放緩而採取應對措施，但也有大概同樣比例的受訪者稱他們將維持目前對美股的配置。

投資者確實看到來自地緣政治和貿易紛爭的潛在短期風險，77% 受訪者預期國內外政治將挫傷 2019 年投資組合的表現，但平均而言，受訪者認為明年其投資組合收益率達 6.7%。

報告指出，「政治持續波動不穩，因為民粹主義和國家主義一直在吞噬全球秩序，這已經是 70 多年來的常態，隨著美國撤除多邊主義，全球民粹領導人崛起，加上中俄兩國對全球事務的影響力增加，機構投資人不會輕視這些變化。」