美光慘遭降評 分析師：晶片需求疲弱恐進一步惡化

半導體大廠美光科技 (MU-US) 股價已從今年夏天的高點下跌近 50%，在晶片需求可能進一步惡化之下，一些華爾街機構開始調降美光的目標價格與評級。

週二 (18 日) 美股收盤後，美光公布第 1 財季財報，每股純益 2.97 美元，略高於華爾街預期的 2.95 美元，營收為 79.7 億美元，劣於平均預期 80 億美元。該公司公布的第 2 季財測亦大幅低於分析師預期，使公司股價在 19 日暴跌近 8%，收於每股 31.41 美元。

該公司預計其第 2 財季每股純益為 1.65 美元 - 1.85 美元，根據 FactSet 數據，市場預期為 2.39 美元。營收財測介於 57 億美元 - 63 億美元之間，平均預期為 72.6 億美元。

美光股價日線走勢圖

該公司財測數字疲弱，主因在於供應過剩與需求疲弱，同一時間，顧客庫存量高，美光執行長 Sanjay Mehrotra 指出，可能要到明年下半年才能解決供應過剩的問題。

由於擔心晶片需求環境可能進一步惡化，投行 Needham 的分析師 Rajvindra Gill 將美光的評級從買入下調至持有，並表示美光將難以達成他之前給予的每股 80 美元目標價格。

Gill 週三在報告中寫道，「我們擔心需求狀況會進一步惡化，並對利潤施加更多壓力。雖然我們對於在此估值水平下調降評級感到猶豫不決，但我們認為整體需求環境至少在未來 6 個月內仍將維持低迷，因此我們轉向觀望。」



在財報會議中，美光指出其客戶「需求減弱」並且「近期可見度有限」，此外，高端智慧型手機的需求和雲端計算的需求有惡化趨勢。



RBC Capital Market 的分析師 Amit Daryanani 亦將美光的股票評級從優於大盤下調至與大盤持平，並將目標價格從每股 59 美元下調至 40 美元。該分析師認為，2019 年存在需求疲弱問題，美光可能面臨須進一步調降價格或降低產能情況。