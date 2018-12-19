葛林斯潘: 牛市已經結束 投資者應作最壞打算

在接受美國媒體 CNN 採訪時，前聯準會主席葛林斯潘表示，近期股市的波動顯示，牛市已經結束，市場不太可能穩定下來並再次走高。

他說，雖然根據以往歷史，市場仍有繼續上漲的可能，但「在那個走勢的末期，投資者應該「趕緊尋找掩護」 。

自 10 月以來，受全球貿易衝突和對經濟增長放緩擔憂的影響，美股持續走低。過去三個月內，標普 500 指數下跌 12%。截至周一收盤時，標普 500 指數正邁向自 1931 年以來最糟糕的 12 月。

葛林斯潘認為，美股遭拋售的背後主要驅動因素是長期利率的顯著上漲。他認為，這是「導致股市下跌的關鍵因素」。

採訪中，葛林斯潘還表示，美國正走向「滯脹」，即像 1970 年代的以高通膨率和高失業率為特徵的經濟狀態。他說，「它將持續多久或者有多嚴重，現在討論還為時尚早，到時候就知道了。」

葛林斯潘的採訪在周二播出，就在聯準會舉行 12 月貨幣政策會議前一天。之前，市場普遍預計周三聯準會將宣布於今年第四次升息。

隨著近幾個月市場動盪加劇，一些分析人士已經開始懷疑聯準會會改變僅兩年的升息步調。包括聯準會主席鮑威爾在內，近期一些聯準會高官的表態已經相比兩個多月前出現變化。

自聯準會年內第三次升息以來，川普也於周一第十一次批評聯準會。川普發推文表示，在美元非常強勁、幾乎沒有通膨，外部世界一片混亂，巴黎暴亂的情況下，聯準會卻正在考慮升息，這是「難以置信的」。

此後，白宮貿易顧問納瓦羅也表示，聯準會本周三不該決定升息，這不是因為經濟增長在放緩，而是因為美國經濟是在幾乎沒有任何通膨的情況下強勁增長的。

當日早些時候，《華爾街日報》也登出由對沖基金大佬、曾幫助索羅斯做空英鎊的 Stanley Druckenmiller 和前聯準會官員、曾和鮑威爾競爭聯準會主席的 Kevin Warsh 署名的文章。該文章也呼籲中止升息。

葛林斯潘於 1987 至 2006 年擔任聯準會主席，在位將近 19 年。他的任期跨越了四位美國總統，包括羅納德 • 雷根、老布什、比爾 • 克林頓和小布什。