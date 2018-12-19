BIS警告BBB級債券降級壓力 稱美股估值仍然高企

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）日前發布了第四季回顧文章。BIS 提到，需要留意瀕臨垃圾級的 BBB 級債券的評級下調風險，以及金融周期見頂時，經濟衰退的風險。

美國投資級公司債的利差第四季以來上升了約 35 個基點，已經升破了 2007-09 金融危機以來的高點。隨著公債殖利率和股市下跌，10 月以來，BB 級和 BBB 級公司債的利差再次擴大，違約的風險也有明顯上升。

BIS 首席經濟學家 Claudio Borio 在媒體披露稿中提到：

從長期角度來看，美國金融狀況仍是相對寬鬆的。即使是考慮了股市大跌也是如此——事實上，估值仍然是高企的。儘管近期利差穩步上升，沒有比槓桿貸款市場更寬鬆的地方了，而該市場資金仍然持續乾涸。

BBB 級（臨近垃圾級）公司債的擴張，就像是飄在投資者頭頂的一坨烏雲。如果這種債券在經濟疲弱時被降級，必定會對已經非常缺乏流動性的市場施加巨大壓力，並產生更顯著的波動。

華爾街見聞此前也提到，在美國 6.4 兆美元的投資級公司債中，瀕臨跌入垃圾級的 BBB 級債券規模龐大，占比接近 60%。

另一方面，在比較了金融周期和利差（熱門的衰退指標）的指示意義後，BIS 發現，自 1980 年代初以來，經濟下行更多地是由金融的錯誤擴張引致，而非貨幣政策收緊以抵消通膨上行。因此，金融周期的指示意義，要比殖利率曲線趨平更顯著。

信貸的急速擴張推升房價和資產價格，從而增加抵押品價值以及私人部門的信貸額度，直至某一時刻，這一過程發生反轉。這種相互增強的作用往往會導致重大宏觀經濟錯位。

BIS 指出，商業周期通常至多八年，而金融周期自 1980 年代初以來，持續時間大約在 15-20 年。這種周期長度的差異意味著金融周期的擴張要比商業周期更久。結果是，金融周期觸頂往往會帶來衰退，但不是所有的衰退都來自金融周期見頂。

金融周期見頂往往伴隨著銀行業崩潰，或是顯著的金融壓力。

1980 年代初以來的金融周期擴張，為什麼提高了自己對經濟活動的影響力？…… 有三個變化值得引起注意。

一，金融市場自那以來開啟了自由化。審慎保障不充分的背景下，金融周期的自我強化獲得了更大的空間。

二，聚焦通膨的貨幣政策開始變得常態化。央行態度的演變使得他們逐漸放下了調節貨幣和信貸總量的指責，這意味著央行在通膨低迷時，即使金融失衡正在醞釀，也沒有充分的理由去收緊政策。

三，1990 年代以來，中國以及原社會主義國家加入到世界經濟中，加強了供給和競爭壓力，使得通膨在經濟穩步擴張時仍然維持穩定。

BIS 首席經濟學家還提到，本季度的市場緊張並不是獨立事件，它是幾年前就已經開始的，全球經濟的一種新階段。

面臨前所未有的初始狀況（極低利率、央行資產負債表膨脹、全球私人和公共債務均高企）時，貨幣政策正常化註定是極具挑戰性的，尤其是在貿易緊張情勢和政治不確定性之下。近來的動盪只是系列中的表現之一。