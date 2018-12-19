乾坤大挪移：投資者正在將創紀錄的資金從股市挪向債市

美銀美林 12 月發布的最新調查結果顯示，做多 FAANG（指亞馬遜、蘋果、奈飛、谷歌母公司 Alphabet）＋BAT （百度、阿里巴巴和騰訊）不再是華爾街最擁擠的交易，取而代之的是做多美元。

調查顯示，20% 的受訪基金經理「做多 FAANG＋BAT」；而做多美元的基金經理占 25%。受歡迎程度排名第三的交易是做空新興市場，有略低於 1/5 的基金經理提到。

從 1 月到 9 月，ML FANG 指數飆升近 40%，但在此之後，該指數就由漲轉跌，從 9 月至今，跌幅超 21%。

BAT 中的，三大中國科技巨頭，百度、阿里巴巴和騰訊股價年內跌幅達兩位數。2018 年，百度和騰訊 ADS （美國存托憑證）均下跌近 30%。

12 月的調查也發現，投資者對美股市場「極度悲觀」，轉而將資金投入了債市。基金經理對債市投資配置增加了 23 個百分點，創最大月度增幅。

美國銀行表示，超過一半（53%）的受訪者認為全球擴張將在未來 12 個月放緩，對經濟前景預期達 2008 年以來最糟。

隨著通膨預期下滑，近三分之二的受訪者表示明年全球消費價格不會上漲。受訪基金對股票的配置也下跌 15 個百分點至 16%，創兩年來最低。這也是造成目前美股正邁向有歷史記錄以來最差 12 月的原因之一。

此外，46% 的受訪基金經理認為，公司負債表過度槓桿化，創歷史新高。這些基金平均現金餘額較上個月的 4.7% 略微上升，至 4.8%。

目前市場密切關注周三聯準會會議，此前市場預計聯準會將會再次升息。華爾街見聞此前文章提到，本周美國總統和政府高官以及多位華爾街大佬表示聯準會 12 月不該升息。

本周一美股盤前，川普第 11 次批評聯準會。他發推文表示，在美元非常強勁、幾乎沒有通膨，外部世界一片混亂，巴黎暴亂的情況下，聯準會卻正在考慮升息，這是「難以置信的」。

白宮貿易顧問納瓦羅隨後表示，聯準會本周三不該升息，這不是因為經濟增長在放緩，而是因為美國經濟是在幾乎沒有任何通膨的情況下強勁增長的。

新債王 Gundlach 也表示，目前股市處於熊市，標普 500 指數將跌破 2018 年初觸及的低點。投資者正處於美國熊市周期的「第一下行階段」。他還贊同川普本周一對聯儲升息的批評。此前，曾幫助索羅斯做空英鎊的對沖基金大佬 Druckenmiller 也和前聯準會理事 Warsh 共同撰文，呼籲中止升息。