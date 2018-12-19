尖牙股退燒 美元當道成為華爾街最熱門的交易

根據最新的美國銀行基金經理調查顯示，曾經炙手可熱的科技「五大尖牙股 (FAANG)」已不再受華爾街青睞，取而代之的是美元成為華爾街最熱門的交易。

週二 (18 日) 美國銀行基金經理調查資料顯示，美元已成為基金經理的最主要交易，尖牙股 (FAANG) 退居第二，第三是短期新興市場。

自 2 月以來所謂的「FAANG + BAT」股票，包括臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)，以及百度 (BIDU-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (TCEHY-US) ADR 一直是最熱門的交易，被 20% 受訪者認為市最熱門的交易，如今尖牙股行情消風，投資者已轉向青睞美元。

在過去 3 個月中，蘋果與亞馬遜陸續擠身兆美元俱樂部後，如今尖牙股股價暴跌超過 20%。

蘋果今年迄今股價走勢圖。

與此同時，由於美國經濟數據強勁，包括強勁的消費支出，美元勢不可擋。近期股市崩盤和波動加劇導致的避險買盤也推動美元走高，上週美元達到了 18 個月的高點。

該調查於 12 月 7 日至 13 日進行。其中包括 243 名投資者的回覆，這些投資者總共管理近 7000 億美元。

美國銀行美林證券週二 (18 日) 也公布基金經理調查結果。調查發現，由於全球股市出現拋售潮，投資者紛紛逃離股市，並以創歷史紀錄的數量買入債券。