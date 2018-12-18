Facebook再遭打擊！科技泰斗「莫博士」宣布即將銷號

今年以來，Facebook 醜聞纏身接連受挫。如今，這家科技巨頭又將失去一位頗具聲名的用戶。

12 月 17 日周一，現已退休的資深科技媒體人「莫博士」Walt Mossberg 在 Facebook 上發帖告知逾 26 萬粉絲，由於自身價值觀與這一社交媒體平台的政策及行動產生分歧，決定在今年年底停用 Facebook 賬號。

在 Facebook 上活躍了 12 年的「莫博士」稱他未來將繼續使用推特，但目前已經退出 Facebook 旗下的 Instagram 並從手機上刪除了其 APP，之後還將移除 Facebook APP。

「莫博士」寫道：

在此之後，我不會再在 Facebook 上發文，也不會在上面閱讀大家發的帖子。

我之所以這麼做，是因為我的價值觀與 Facebook 的政策及行動之間分歧巨大，我在這裡已經頗感不適。

我並非第一個退出 Facebook 的人，也沒有敦促其他人跟着我一起離開或是發起「拋棄 Facebook」之類的運動。

同時，我並沒有在評判任何選擇留在 Facebook 的用戶，或是任何 Facebook 員工。我認識這家公司的一些雇員，從個人角度出發，我喜歡並欽佩着他們。

停用 Facebook 是我的個人決定。如果未來，這家公司或其服務有了顯著改善，或是得到了有效監管，我有可能會恢復使用。但到目前為止，我尚沒有這樣的計劃。

美國新聞部落格 Mashable 指出，儘管「莫博士」並未呼籲所有人隨他一起退出 Facebook，但他的離去可能會讓粉絲重新考慮這一社交平台是否符合自己的價值觀。

上述媒體還稱，毫無疑問的是，流失諸如「莫博士」這樣的知名用戶將對 Facebook 產生持久的影響。

作為報導和評論消費電子產品的先驅，「莫博士」的決定將在整個科技界引起漣漪，此舉甚至等同於是在直接表達：Facebook 就是一場災難。

現年 71 歲的「莫博士」曾任《華爾街日報》的首席科技專欄作家，並被譽為現代科技評論的開創者。他隨後還擔任過科技網站 The Verge 執行主編，並於 2014 年與其同僚 Kara Swisher 共同創辦了科技部落格 Recode。

「莫博士」最為人所知的「戰績」是在 2007 年 5 月 30 日，與 Swisher 一同對兩位科技大佬——喬布斯與比爾 · 蓋茨進行了歷史性的聯合採訪。上述採訪過後一個月，「莫博士」還成為了提前獲得有史以來第一台 iPhone 以便測評的四名記者之一。

《紐約時報》指出，儘管「莫博士」沒有在「退出聲明」中列舉任何對 Facebook 的不滿，但他的公開寫作經歷無疑表明，他的憤怒主要針對的是該公司在用戶隱私方面的政策與行動。

在過去的一年中，Facebook 已經出現了三起大型數據泄露事件。

今年 3 月，Facebook 曝出史上最大數據泄露事件，涉事的劍橋數據分析機構與川普的通俄門調查有關。劍橋分析被指，在未經用戶同意的情況下，利用在 Facebook 上獲得的 5000 萬用戶的個人資料數據，來創建檔案、並在 2016 總統大選期間針對這些人進行定向宣傳。

今年 9 月，Facebook 又曝出，由於安全系統的漏洞導致該公司網站受到駭客攻擊，可能導致近 5000 萬用戶資訊的泄露，後將受影響用戶數量降至 3000 萬。Facebook 表示，在這 3000 萬用戶中，有 1400 萬人用戶的敏感資訊被駭客獲取。這些資訊包括姓名、聯繫資訊以及搜尋記錄、登陸位置等敏感資訊。

最近的一次則是 12 月 14 日上周五，Facebook 宣布，由於一個軟體漏洞，可能導致 6800 萬用戶的私人照片遭泄露。約 1500 個應用程序，在 9 月 13 日到 25 日的 12 天內，獲得了用戶私人照片的訪問權。

受一系列醜聞影響，該公司股價今年已跌近 24%。