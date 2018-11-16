知名投資人：那斯達克明年才會出現反彈 但不是因為尖牙股

近期蘋果引領的美科技股正遭逢市場大量的拋售，華爾街最知名的科技產業投資人 Meeks 預測，以科技股為主的那斯達克指數修正只會越來越大，但其中不包括尖牙股 (FANG)。

Meeks 提到：「半導體類股可能需要幾個月才能實現可持續的復甦，作為科技行業的重要組成部分，半導體類股影響層面廣大。我實際上認為這是最好的解釋，現在我們正處於所謂晶片庫存修正當中。這意味著供應商自身的晶片不僅太多，而且客戶也是如此。」

今年半導體類股早在那斯達克之前開始遭遇大拋售。VanEck Vectors 半導體 ETF 在過去六個月下跌了 11%。

Meeks 提到：「我現在有一個超大的現金部位，時刻嚴陣以待。我不相信半導體類股已觸底。」

根據 Meeks 的說法，投資者可能不得不等到明年，才能更清晰地了解晶片供應過剩情況。

Meeks 解釋：「我們已經看到近期的財報業績，因此無法在這些資產負債表看到另外 90 天的庫存。」

直到從半導體產業獲得更多前瞻指引前，Meeks 表示他將場邊觀看，不認為在 2018 年底之前看到復甦。他的預測可能聽起來令人沮喪，但 Meeks 有信心看到科技明年出現強勁反彈。

Meeks：「一些半導體股票將從目前的交易水平大漲 2-3 倍，對科技股最大的挑戰是半導體走向。在 2019 年抓住這個機會的人將大大獲利。」