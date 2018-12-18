【富蘭克林】聯準會利率會議:12月預估升息一碼，2019放慢升息步伐 2019年波動環境，投資攻守兼備

聯準會將於美國時間 12/18~19 召開利率會議，預估將升息一碼至 2.25~2.50%，留意利率點陣圖、經濟展望與鮑爾主席會後記者會的談話，牽動全球股債匯市走勢。

富蘭克林證券投顧表示，近期經濟數據顯示全球景氣動能恐有進一步放緩壓力，儘管中美貿易紛爭、義大利預算爭議等政治事件開始露出曙光，聯準會十二月會議後也可望釋出鴿派言論，有助收斂股市跌幅，但若聯準會對經濟前景的措辭上轉趨保守，股市可能會先反應景氣擔憂而震盪，避險資金將轉進全球公債及防禦型產業靠攏。因應短線波動環境，建議持續靠攏兩大防禦資產，首選全球政府債券型基金，兼顧高評等債及匯率靈活操作機會，以及美國公用事業類股，看好其內需導向、景氣防禦及高股利特性，而新興國家當地公債雖然短線易受匯率波動之影響，但隨著聯準會升息走入末升段，將削弱強勢美元續強力道，已跌深的新興國家貨幣可望有反彈機會，新興當地貨幣債券型基金可持續列為長期核心配置。

12 月會議預估升息一碼，聚焦 2019 年升息預測

富蘭克林證券投顧表示，展望 2019 年美國經濟成長放緩但仍以高於趨勢的速度成長，充分就業環境下預期將推動薪資攀揚支持聯準會持續升息，然而，國內外政經情勢不確定性升高、美國稅改刺激效果逐步消退，預期 2019 年聯準會將放慢升息步伐，後續升息步伐將更依賴經濟數據而定。

本次會議重點關注利率點陣圖、經濟展望、會後聲明措辭變化與會後記者會。就利率點陣圖，根據彭博資訊於 12/7~11 針對經濟學家調查結果 (如下表) 顯示，經濟學家預期 2019 年的升息次數將從九月份預計的三碼縮減為兩碼，2020 年維持升息一碼的預測不變。

會後聲明方面，約四成的受訪者認為聯準會將刪除進一步漸進上調利率的表述，將更強調數據的依賴性。鮑爾主席會後記者會亦是關注焦點，除了後續升息步調外，近期全球經濟放緩擔憂籠罩市場，若鮑爾重申美國經濟仍穩健，輔以利率接近中性水平，聯準會將謹慎行動，或有機會緩解市場擔憂。

因應波動環境，靠攏全球債券型及公用事業兩大防禦資產

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博預期，2019 年許多因素將引發美國公債殖利率上揚，包括聯準會 2019 年將持續升息朝向中性水準，美國就業市場強勁帶動工資上揚，景氣循環末期的財政振興、減稅等刺激政策，以及關稅提高導致消費成本上揚，各項情境均將推升美國通膨壓力，投資策略不僅要能防範利率風險，也應該找尋於利率上揚時潛在的獲利機會。麥可．哈森泰博指出，現階段最看好新興國家當地債的高債息與貨幣便宜優勢，然而，個別國家的體質以及受到美國利率上揚的影響程度並非全都一致，因此釐清個別國家特有的題材更加重要，現階段看好拉丁美洲的巴西和墨西哥選後之政經改革題材，以及新興亞洲的印尼和印度評價面吸引外資回流之行情。

公用事業：投資組合的配備選項

十月以來受到景氣放緩、獲利了結與科技股轉弱影響，美股走勢疲弱，史坦普 500 指數下跌 12.2%，反觀同期間公用事業類股逆勢收高 4.4%(彭博，原幣計價至 12/17 止，含股利及價格變動)。富蘭克林證券投顧表示，公用事業產業具備四大優勢，包括以內需導向較不受中美貿易紛爭所影響、高股利、獲利穩定以及跟其他類資產低連動的特性，鑒於 2019 年全球經濟情勢、美中貿易關係等變數猶存，建議投資人可趁回檔分批布局，將公用事業類股納入投資組合之中。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，公用事業是指電力、天然氣、瓦斯、自來水公司等，為生活必需品，較不受海外市場變數所影響，而且，公用事業類股獲利及股利配發穩定，目前股利率約 3.4%，高於史坦普 500 指數 2.1%(彭博，12/17)，在高波動環境下有望吸引穩健資金流入，對公用事業類股抱持正面看法。現階段佈局偏好美國受管制公用事業公司，受管制公用事業公司具備投資計畫回收不確定性低、投入資本未來收益的可預期性高等特色。

美股靜待底部訊號，2019 年投資靠攏高品質股票

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾指出，儘管美股波動加大，但目前美國經濟成長仍穩定，尚未看到經濟將陷入衰退的跡象，雖然如此，我們也開始為日後經濟走下坡或者股市回檔做好準備。經理團隊透過嚴謹的基本面研究，精選具有競爭優勢、穩健財務和創新管理團隊的高品質成長股，預期這類型的高品質企業在經濟週期中能有相對較佳的表現。現階段產業佈局以創新產業為核心，搭配消費與工業類股的多元佈局策略。

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