【統一投信】投資人可能過度悲觀

根據花旗 13 日作出的一份全球股市策略報告指出，從宏觀角度（Top Down）的策略模型來看，全球投資人可能對明年獲利增長表現過度悲觀，市場上分析師普遍預測明年全球獲利可望增長 8%，根據花旗策略團隊在考慮各項風險的保守預測，全球股市明年獲利增長為 5%，但全球股市目前的修正程度，對應的卻是明年獲利將衰退 1% 的情境，表明股市可能已跌過頭。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，近期全球股市是「滾動式下修獲利的情境，造成了滾動式下跌的市場」，在這種模式下，很容易引發情緒不安的過度反應，眼中只會看到壞消息，至於會發生接二連三下修獲利預測的主因，來自於兩個層面，中美貿易戰牽動產業供應鏈變化的不確定性，以及科技產業持續的庫存調整。

袁永騰指出，美中貿易戰短時間不可能結束，建議重點可關注受惠者，例如汽車市場，美國對中國發動貿易戰的目的之一，是要打開中國市場，在川習會達成停戰 90 天協議後，中方已經同意調降並移除對美國汽車加徵的關稅，現行關稅為 40%。

另外，在外資企業限制方面，中國也對美國讓利，允許外資車廠可獨資在中國設廠製造，美國電動車大廠特斯拉就是最大的受惠者，該公司成為中國首家獨資外國汽車公司，十月已在上海買地，加速建廠計畫，該公司目標是中國市場，在地生產銷售，並不是賣回美國，因此未來也沒有進出口關稅問題，可說是貿易戰中的大贏家，這也說明了為什麼特斯拉近一個月股價走勢強勁且創新高的主因。只要冷靜理性分析，仍可找到此類的例子，在整體大盤齊跌時，正是聰明錢會悄悄買進的標的。

科技產業的庫存調整方面，上半年中國市場需求放緩，隨後爆發中美貿易戰加深市場憂慮，接著又有比特幣價格崩跌、蘋果新手機銷售欠佳，導致硬體的庫存調整可能要到明年第一季底。台股電子業主要以硬體為主，投資人不妨把目光轉向美國，有很多具備「軟實力」的標的，在 AI 研發與應用、電子商務、雲端運算服務等擁有穩健成長力，台股投資人可透過美國科技股 ETF 輕鬆布局。

資金方面，袁永騰表示，美國聯準會（FED）預定台灣時間 20 日凌晨宣布利率會議決議，預期聯準會將會升息一碼（25 個基點）已是大概率事件，若無意外，這會是今年第四次升息，聯邦基金利率在此次升息後，已來到 2.25%～2.5%，接近聯準會預設的中性區間。

袁永騰認為，國際原油價格跌至低檔，美國通膨壓力緩和，新公布的 11 月消費者物價指數（CPI）年增率自上月的 2.5% 回落至 2.2%，符合市場預期，這擴大了利率操作的彈性空間，由於聯準會官員也很清楚了解到全球面臨的潛在不確定風險，預料在未來一年將會放緩升息腳步，應是沒有太大的懸念，以避免意外熄滅經濟成長的火苗。

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