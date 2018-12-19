今年有賺到錢嗎？投資老司機年終表現逆風高飛 完勝大盤！

今年以來，全球股市慘遭熊市反撲，投資人的心也跟著七上八下，在一片殺聲中， Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台裡，仍有近 8 成的投資好手，績效打敗大盤！面對盤勢震盪，投資老司機如何逆勢獲利？適度減持、降低虧損就是關鍵。

在中美貿易戰干擾下，MSCI 世界指數累計至 11 月已狂瀉 7.6%，台股加權指數也跌下挫逾 7%，美股標普指數甚至由紅翻黑，而在「投資老司機」平台裡，有 655 位老司機績效打敗全球股市、631 位打敗台股大盤，占全平台比率分別為 79% 與 73%。也就是說，「投資老司機」App 裡近 8 成投資好手績效完勝大盤！

進一步追蹤發現，自今年第 4 季盤勢轉趨震盪以來，已有 35% 的投資老司機曾將投資金額減碼至今年高點水位的 3 成以下，凸顯面對盤勢不明時，投資人將更加感受到投資減碼的必要性，並進一步減持、降低虧損，而這是一般共同基金經理人比較無法做的。

此外，根據晨星資料，今年前 11 月表現最佳的前五大市場分別為，健康護理產業股票、美國大型增長股、貨幣市場 - 美元 (短期)、貨幣市場 - 美元、公用事業產業股票。而表現最差的市場則依次為土耳期股票、法國中小股、德國大型股、中國 A 股、義大利股。



2018 進入年終倒數，在所有晨星 171 種基金組別中，僅 4% 組平均績效為正，顯見今年的基金投資，資產配置的良窳與資金投入比重，決定了年度投資的勝敗關鍵。「投資老司機」App 中，獲利 10% 以上的人數有 3 位、獲利 5% 以上為 28 位，報酬率為正的投資老司機人數則為 142 位，佔總人數之 16%。而損失的幅度，也較投資各別基金的幅度明顯降低。

投資人都想賺取穩健收益，但自己操作難度甚高，透過投資社群平台的互動，以及早掌握市場投資風向的變化，亦不失為便利基金投資的可行方式。在「投資老司機」平台上，投資人可以看見每一位老司機的真實交易紀錄與資產配置，並網羅多種不同投資風格，供不同需求的基金投資人借鏡。

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