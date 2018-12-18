冷清程度創兩年新高 拉斯維加斯過半房產無人問津

2018 年美國經濟的高速發展推動了以拉斯維加斯為首的低房價地區價格水漲船高，但天下沒有不散的宴席，隨著聯準會升息的推進，房屋買家開始從市場撤退。

大拉斯維加斯房地產經紀人協會（GLVAR）公布的最新數據顯示，目前拉斯維加斯有約 1 萬套獨棟住宅待售，截至 11 月底，其中約 7000 套住宅無人問津。

該數值較 2017 年同期上漲了 54%，同時也是拉斯維加斯谷兩年以來的最高點。

房地產市場在一片火熱之中突然冷卻，與 2008 年經濟危機前的狀況極為相似，這一現象不免引發了市場的擔憂。

購房熱情驟降或許是熊市的預兆

在近期的降溫之前，拉斯維加斯房屋市場在過去的近一年時間裡非常火爆。

根據美國 11 月發布的標準普爾 Logic Case-Shiller 房價指數，拉斯維加斯所處的南內華達州 9 月房屋價格年增率上漲了 13.5%，而指數顯示全國房價上漲幅度僅為 5.5%。其中，拉斯維加斯連續第四個月成為指數統計的 20 個城市中房價增速最快的市場。

但就在房價水漲船高的同時，由於購房抵押貸款利率的上升，民眾購房的熱情慢慢消退，美國房產市場呈現出降溫跡象。首先受到衝擊的是紐約、舊金山、西雅圖等熱門城市的房地產市場，緊接着，經濟放緩的影響蔓延到了以拉斯維加斯為代表的冷門城市。

當前的形勢對房產的擁有者來說或許非常有利，但對於即將購房的民眾來說卻並不是好消息。

華爾街見聞曾經提及，今年 11 月美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布的數據顯示，房貸利率已升至 8 年新高，令原本有意添置房屋的人萌生退意。富國銀行數據也顯示，2018 年第三季美國住房貸款申請總額年增率下跌 22%，觸及 08 年金融危機以來的最低水平。

越來越高的購房成本將美國房地產推上了一個嚴重被高估的位置。

這一現象與此前美國銀行（BoA）的分析結果相一致。美銀美林認為，隨著聯準會的升息，居民房屋貸款成本不斷增加，美國的房地產市場熱情正在降溫，現房銷售達到頂峰，新房銷售已經落後於經濟增長，房地產市場即將迎來拐點。

另外，研究機構 TS Lombard 的經濟學家在研究報告中提及，今年美國個人資產配置情況顯示，當前是美國曆史上第三次出現股票占個人凈資產的比例大於房地產。而此前的兩次翻轉後不久都出現了熊市。

內華達州房產經紀人協會新任主席 Keith Lynam 則認為，情況還不至於太糟。

據多家外媒報導，Lynam 稱，六個月前的房價漲勢是不可持續的，如今，美國的房地產市場已經從高速的增長中回歸正常，並提醒拉斯維加斯居民不要驚慌。

Lynam 同時表示，未來幾個季度的經濟放緩確實會對樓市造成影響，他預計到 2019 年，當地待售房屋將平均需要 4-6 個月才能售出，而此前該周期僅為 2.5-3 個禮拜。