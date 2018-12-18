美國景氣出現警訊！美國12月建商信心指數驟降

美國全國住宅建商協會 (NAHB) 與富國銀行 (Wells Fargo) 彙編公布的數據顯示，12 月建商信心指數較 11 月下跌 4 點至 56，達到 2015 年 5 月以來的最低點，遠低於 2017 年 12 月的 74 點，導致 2018 年建商信心指數全年平均達 67，較去年低 1%。

12 月建商信心指數較前月下滑至 56，即使抵押貸款利率在過去一個月內已經回落，潛在買家在購買新房時仍猶豫不決，建商信心指數高於 50 表示情況改善。

NAHB 主席 Randy Noel 表示：「由於房屋成本上漲，客戶對購買產品猶豫不決，然而，最近抵押貸款利率的下降應該有助於推動市場在 2019 年初向前發展。」

儘管市場對一般住宅需求很高，但建商卻一直專注於豪宅與高級住宅面向。儘管土地，勞動力和材料的高成本，建商無法建造更多的新房，需求遠超過供應，新屋和成屋價格大幅飆升。

12 月買家客流指數下跌 2 點至 43，2016 年 3 月以來最低水平。當月單戶住宅銷售指數下跌 6 點至 61。未來 6 個月個月銷售預期指數較前月下滑 4 至 61。

從地區來看，在 3 個月移動平均線上，中西部的建築商情緒下降 2 點至 55；西部和南部分別下跌 3 點至 68 和 65；東北部暴跌 8 點至 50。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 提到：「高房價地區，建商信心驟降，顯示房屋負擔能力危機正損害著市場。」

Dietz 認為：「房市放緩是經濟疲軟的早期指標，重要的是建商管理供應方成本，以保持房價在不同價位對買家具有競爭力。」

